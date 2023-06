MotoGP | Bezzecchi: “Sogno la moto ufficiale, se Ducati ancora meglio”

Dopo tre settimane di stop, la MotoGP torna in azione e lo fa su quella che per Marco Bezzecchi è la pista di casa. Il Mugello ospita il sesto appuntamento della stagione, a cui il portacolori Mooney VR46 si presenta da diretto inseguitore del campione del mondo in carica Pecco Bagnaia. Solo un punto separa i due connazionali, che davanti al proprio pubblico sono determinati a far bene.

“Sono contento di ripartire e di farlo qui in Italia, perché dà gusto”, afferma Bezzecchi, entusiasta di riprendere il ritmo e di farlo in casa. “È una pista bellissima in un posto fantastico. La prima parte è andata bene, ora avremo tre gare di fila in cui dovremo cercare di fare abbastanza bene, però vediamo come va. Saranno tre weekend impegnativi, qui poi gli impegni sono tanti. Per quanto riguarda la moto, adesso ci saranno tre piste di cui due faticose, questa e Assen. Il Sachsenring non è una roba esagerata, però comunque non è mai semplicissima. È da vedere come andrà”.

Tuttavia, la pressione o l’emozione di correre davanti al suo pubblico non sembrano condizionare il pilota romagnolo, che appare molto tranquillo: “Per il momento mi sento uguale a tutte le altre gare, ovviamente poi una volta che scendi in pista qui al Mugello con la MotoGP è qualcosa di diverso, soprattutto per noi italiani. Chiaramente spero che ci sia tanta gente perché questa è una pista bellissima, dove vedere le MotoGP secondo me è fantastico. Io sono venuto qui per tanto tempo da piccolo, e sono uno dei ricordi più belli che ho, quindi spero che ci sia tanta gente”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Marc Fleury

Bezzecchi, che arriva al Mugello forte della vittoria a Le Mans, vuole continuare a far bene per potersi confermare un contendente al titolo. Non sarà un’impresa semplice, ma i presupposti per andare forte ci sono e l’ha dimostrato: “Questa è una pista fantastica, è speciale per i piloti italiani. Quindi sarà bello iniziare il weekend dopo una lunga pausa e tornare in pista su questa pista meravigliosa. Spero di essere veloce”.

“Se ci saranno novità? Non lo so”, spiega Bez riferendosi alla sua Desmosedici, “devo ancora fare il meeting con il mio team, perciò ancora non so nulla. Ducati sta lavorando molto bene e anche prima degli aggiornamenti mi supportano molto. A Le Mans mi hanno supportato fino all’ultimo minuto prima della gara, quindi sento molto sostegno da parte loro, non posso proprio lamentarmi di nulla”.

Il trionfo in Francia ha rappresentato una spinta di energia extra per Bezzecchi, che nelle primissime fasi di campionato è stato anche in vetta alla classifica. Il portacolori Mooney VR46 punta in alto e non lo nasconde. Ormai è sempre più protagonista e si concede di sognare: “Al momento il mio piano è quello di continuare in questo modo e migliorare gara dopo gara, ottenere risultati positivi. Ovviamente il mio sogno sarebbe quello di passare a una moto ufficiale, e se fosse una Ducati sarebbe meglio perché conosco la moto e mi sento molto bene. Ma vediamo cosa si può fare”.