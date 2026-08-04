MotoGP | Bezzecchi: "So di non essere al 100%, ma la voglia di tornare è veramente tanta"

Marco Bezzecchi a Silverstone ci sarà. E già questa è una buona notizia. Certo, rimane l'ostacolo del "fit" da ottenere dai medici della MotoGP nella giornata di giovedì, ma è difficile ipotizzare che al pilota dell'Aprilia non venga concesso il nulla osta, visto che la scorsa settimana è già tornato in pista a Misano, seppur in sella ad una RSV4 stradale.

Come lui stesso ha ammesso a poche ore dalla ripresa delle ostilità, non è stata però la pausa estiva che si sarebbe immaginato. Non solo perché ha dovuto recuperare dall'infortunio alla clavicola sinistra e dalla successiva operazione, ma anche perché dopo il trionfo del Mugello nessuno poteva immaginare che ci sarebbe arrivato solo quarto in classifica, staccato di 22 lunghezze dal vicino di box Jorge Martin, raccogliendo la miseria di 13 punti nelle quattro gare successive. Per di più, tutti nelle Sprint.

Nonostante questo momento nero, nulla è perduto però, perché la classifica è cortissima e Silverstone forse è il posto ideale per provare a voltare pagina, perché è proprio nel Gran Premio di Gran Bretagna che un anno fa ha colto il suo primo successo in sella alla RS-GP. E' chiaro che a sole quattro settimane dall'infortunio non potrà essere al 100% della forma fisica, ma già il solo fatto di esserci può essere un primo segnale di ripresa.

"Sono contento di tornare, ma prima di tutto dovrò sottopormi alla visita di controllo per avere il fit per correre. È stata una pausa estiva molto diversa da come me l’ero immaginata, però sono davvero felice di tornare a gareggiare e ho tanta voglia di salire sulla RS-GP26. Spero di riuscire a stare bene, so di non essere ancora al 100%, ma la voglia di tornare è veramente tanta", ha detto Bezzecchi.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nell'altro lato del box della Casa di Noale, chiaramente, le sensazioni sono decisamente differenti, perché "Martinator" si è goduto qualche settimana di stacco da leader iridato. Anche se il feeling con la sua RS-GP non è ancora perfetto, come mostrato dal rendimento altalenante nelle ultime uscite, sicuramente il campione 2024 lotterà per provare a mantenere la sua posizione fino a Valencia, a partire da questo fine settimana.

"È stata una pausa estiva molto positiva. Ho potuto riposarmi, ma anche allenarmi molto e portare a termine una sfida in bicicletta insieme ai miei amici che sognavo di fare da tanto. Non vedo l'ora di tornare in pista con la mia Aprilia e di lavorare di nuovo insieme al mio team. Ci aspetta una seconda parte di stagione entusiasmante, nella quale cercheremo di dare il massimo. Ora arriviamo a Silverstone, un circuito che mi piace molto e dove ho ottimi ricordi. Spero di regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi", ha aggiunto Martin.