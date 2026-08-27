MotoGP | Bezzecchi: "Situazione migliore di Silverstone, ma peggiore di come mi sarei aspettato"

Marco Bezzecchi sperava che le due settimane di pausa tra il Gran Premio di Gran Bretagna e quello di Aragon di MotoGP gli potessero permettere di avvicinarsi al 100% della condizione fisica, ma la realtà con cui si dovrà confrontare il pilota dell'Aprilia è purtroppo lontana dalle sue speranze.

Al suo arrivo al saliscendi alle porte di Alcaniz, infatti, ha spiegato che dopo quello di Silverstone lo attende un altro weekend da affrontare in difesa. Se la clavicola sinistra sta dando segnali incoraggianti, il problema è il ginocchio sinistro, che continua ad essere un fastidio persistente e a maggior ragione lo sarà su un tracciato che gira in senso antiorario.

Questo non vuol dire però che il riminese non lotterà come ha già fatto nel Regno Unito, dove ha stretto i denti ed è riuscito a portare a casa due terzi posti. Risultati che gli sono serviti per riportarsi al secondo posto nella classifica iridata, staccato di 31 lunghezze dal compagno di box Jorge Martin.

"Purtroppo sarà un altro Gran Premio in difesa. la spalla sta andando meglio, dopo la gara di Silverstone ho avuto qualche giorno di difficoltà, però poi devo dire che sta andando bene o male secondo i piani. Anche il ginocchio sta andando secondo i piani, solo che i piani sono più lunghi. Sto faticando, tutta la settimana dopo il Gran Premio ho sofferto un po'. Non potevo non allenarmi, quindi comunque spingerci sopra non è il massimo", ha spiegato Bezzecchi quando si è intrattenuto con i giornalisti italiani al termine della conferenza stampa che ha aperto il weekend.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

"Ho provato ad andare in moto, ma anche lì faccio un po' di fatica e la moto stradale è comunque molto meno faticosa della MotoGP, quindi realisticamente bisogna cercare di affrontare un weekend con il giusto approccio, la giusta calma all'inizio. Ovviamente il venerdì è importante, bisognerà comunque fare un buon lavoro e rimanere molto concentrati, però cercare di portare a casa il massimo".

Come detto, c'è il timore che questo tracciato possa essere più problematico di Silverstone, anche se in generale la situazione è in miglioramento: "E' tutto a sinistra e il ginocchio è il sinistro, quindi diciamo che non è il massimo. Non fraintendetemi, è chiaro che la situazione è migliore rispetto a Silverstone, ma è comunque peggio di come mi sarei aspettato".

Tra le altre cose, al momento non è ancora possibile fare previsioni su quando il suo ginocchio tornerà finalmente ad essere al 100%: "Non lo so bene, perché è come se dentro avessi ancora la ferita. Comunque si è squarciato tutto compreso l'osso, quindi mi hanno chiuso sopra, ma dentro non è che hanno potuto fare chissà cosa a parte ripulire tutto quello che c'era da ripulire. È stato fatto un ottimo lavoro ma, per com'è stato l'infortunio, dentro deve guarire e quindi non ti so dare una tempistica, anche se mi piacerebbe poterlo fare".

Infine, ha detto la sua anche sull'arrivo nella famiglia Aprilia di Enea Bastianini, che dall'anno prossimo sarà uno dei piloti del Trackhouse Racing: "Sono contento per lui, in generale anche per Aprilia ovviamente: è un pilota forte, che potrà sicuramente aiutare in termini di dati, informazioni e potrà essere un bell'osso duro".