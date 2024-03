MotoGP | Bezzecchi: "Situazione frustrante ma anche motivante"

Dopo il terzo posto nel Mondiale 2023, Marco Bezzecchi si presentava ai blocchi di partenza della stagione 2024 indicato come uno dei favoriti nella corsa al titolo della MotoGP. L'inizio però è stato tutt'altro che incoraggiante, perché la Desmosedici GP23 si sta confermando molto diversa rispetto alla GP22 con cui ha conquistato ben tre vittorie lo scorso anno e il portacolori della Pertamina Enduro VR46 sta facendo davvero fatica ad adattarsi.

In un certo senso, si sta ripetendo ciò che è successo 12 mesi fa ad Enea Bastianini, che come il connazionale ci ha messo parecchio tempo a capire come sfruttare il modello 2023 del prototipo di Borgo Panigale. Nel caso di "Bestia" questo processo fu rallentato anche dagli infortuni, ma i commenti di "Bez" non sembrano troppo diversi, perché anche lui parla di difficoltà che si manifestano soprattutto nella fase di frenata ed inserimento di curva, che a Lusail lo hanno relegato all'11° posto nella Sprint ed al 14° nella gara lunga, con appena 2 punti in saccoccia.

E' anche vero che il circuito qatariota non è mai stato tra i suoi preferiti, perché anche lo scorso novembre aveva mancato la top 10 in entrambe le gare, però sicuramente le aspettative erano diverse e questo non lo ha nascosto neanche il diretto interessato.

"E' stata una domenica dura per me purtroppo. Avevamo fatto uno step nel Warm-Up ed ero contento perché finalmente mi sentivo abbastanza bene sulla moto. Ma poi, appena è partita la gara, ho avuto subito tanto front lock e non sono ancora riuscito a spiegarmi perché. A quel punto ho iniziato a perdere feeling in frenata ed in ingresso di curva, quindi ho iniziato ad aprire il gas prima perché mi mancava qualcosa in termini di velocità in inserimento", ha detto Bezzecchi al termine della gara lunga.

"Questo mi ha portato a finire la gomma posteriore molto presto. Ho cercato di gestire la situazione, ma a 11 giri dalla fine ero già passato sulla mappa C, che è quella con meno potenza, e mancava ancora metà gara. E' stato un weekend molto difficile per me. Abbiamo trovato alcune cose interessanti, ma abbiamo visto anche che è molto difficile raddrizzare un weekend che parte nella maniera sbagliata. A Portimao speriamo di trovare una base migliore fin da venerdì per fare meglio anche sabato e domenica", ha aggiunto.

E' difficile non ricordare che in questa situazione ci si è messo un po' da solo, decidendo di rinunciare a quella GP24 che sembra già una vera e propria bomba pur di continuare a difendere i colori della squadra di Tavullia. Secondo Bezzecchi però il problema in questo momento va oltre, perché lui non riesce ad essere neppure all'altezza degli altri piloti che come lui dispongono della GP23.

"Ovviamente guardo ai più veloci, ma i fratelli Marquez ed il mio compagno di squadra (Di Giannantonio) hanno la mia stessa moto e sono riusciti ad essere più veloci di me, sia in termini di time attack che di passo gara. Quindi voglio concentrarmi su di loro e studiare i dati per capire cosa mi manca e perché in questo momento non riesco a fare quello che fanno loro".

Entrando più nello specifico di quelli che sono i suoi problemi attuali, ha concluso: "Non ho feeling con la gomma anteriore in frenata, la moto non gira e per questo perdo velocità in percorrenza e apro il gas troppo tardi. Oppure entro in curva troppo lento, proprio perché la moto non gira, quindi apro il gas troppo presto e in questo modo finisco le gomme. Sto faticando, ma sto lavorando molto, quindi arriverò. E' una situazione frustrante, ma anche motivante".