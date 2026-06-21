MotoGP | Bezzecchi si scusa: "Comportamenti che non devono succedere e non hanno giustificazione"

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Il pilota dell'Aprilia ha affidato ai suoi canali social le scuse per aver schiaffeggiato un commissario dopo l'incidente nella Sprint di ieri a Brno. Un gesto che gli è costato una sanzione esemplare, una sospensione che gli impedirà di prendere parte al Gran Premio di Repubblica Ceca di oggi.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Deve essere stata una notte lunga e di riflessioni quella di Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia ha vissuto probabilmente la pagina più nera della sua carriera ieri a Brno, venendo sospeso per la gara lunga del Gran Premio di Repubblica Ceca a causa del suo comportamento nei confronti di un commissario di pista dopo la caduta avvenuta al penultimo giro della Sprint.

Accortosi che il marshall ha portato maldestramente a limitatore la sua RS-GP nel tentativo di sollevarla, il riminese ha reagito in maniera particolarmente violenta, dandogli due schiaffi in volto. Un gesto a caldo, avvenuto in un momento di grande tensione, che non è rimasto inosservato e, anzi, è diventato virale con il passare delle ore, portando alla decisione dello Stewards Panel.

La Casa di Noale ha provato anche a presentare appello, nella speranza di mitigare almeno la sentenza e permettergli di schierarsi nella gara di oggi, ma Simon Crafar ed i suoi uomini sono stati inamovibili nello spiegare che un gesto di questo tipo non poteva essere giustificato e che meritava una punizione esemplare, confermando quindi la sospensione per oggi poco prima della mezzanotte.

Questa mattina è stata la volta di Bezzecchi di prendere la parola per fare mea culpa. Marco ha affidato le sue scuse non solo al commissario, ma a tutta la comunità della MotoGP, ad un post pubblicato sui suoi canali social.

 

"Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto nei confronti del marshall a bordo pista. Mi dispiace anche perché so quanti impegni e sacrifici i marshall fanno per garantire la nostra sicurezza. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazione. Mi scuso con tutti, Aprilia Racing e i miei tifosi", ha scritto Bezzecchi.

Stamani poi, come documentato dalle immagini mostrate prima del Warm-Up, Marco è andato in postazione dal commissario, accompagnato da Matteo Baiocco, per scusarsi di persona e donargli anche un paio dei suoi guanti. Tra i due c'è stato un bell'abbraccio, che ha dato la sensazione che il riminese fosse realmente pentito e dispiaciuto per quanto accaduto ieri, quando a caldo non era riuscito a gestire le emozioni di un momento difficile.

 

Quel che resta, tuttavia, è una macchia sulla sua immagine che sicuramente non sarà facile da lavare via, ma anche una situazione che può avere un impatto pesante sulla corsa al titolo, visto che il romagnolo è già certo del terzo zero consecutivo, dopo quello della gara lunga in Ungheria e della Sprint di ieri. 

Virtualmente, dunque, il suo compagno Jorge Martin ha addirittura l'occasione di soffiargli la leadership iridata, essendo distante solo 15 punti, anche se per lui non sarà facile, visto che a sua volta dovrà scontare una doppia long lap penalty a causa dell'incidente al via che ha causato al Balaton Park.

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