MotoGP | Bezzecchi: "Sì, miro a essere Rookie of the Year"

Il nono posto, per un pilota esperto, non è mai un buon risultato. Per un esordiente, invece, può essere un'iniezione di fiducia molto importante in vista del prosieguo del Mondiale. Marco Bezzecchi è proprio riuscito a cogliere questo risultato dopo una gara di alto livello, in cui il grande ritmo imposto dai primi non ha comunque fatto sfigurare il miglior esordiente sino a questo momento della stagione 2022 della classe regina del Motomondiale.

Per diverso tempo - o meglio, quasi tutta la gara - il pilota del team Mooney VR46 ha occupato addirittura l'ottava posizione, la stessa di partenza. Ma poi alla fine ha dovuto cedere a Enea Bastianini. Questo non va però a intaccare quanto di buono il romagnolo è riuscito a fare in questo fine settimana andaluso.

Marco, un buon nono posto. Com'è andata la gara?

"Siamo andati meglio rispetto all'Argentina in termini di gestione della gara. Certo, in Argentina andai bene con i sorpassi. Ma è stata una gara molto diversa. Qui la gara è stata molto più veloce sin dall'inizio. Sono molto felice di questa gara".

Dopo essere partito davanti qui a Jerez, cosa ci puoi dire, quali differenze ci sono con le partenze che hai dovuto fare nelle gare precedenti?

"Stare nel gruppone è difficile soprattutto nei primi giri, perché puoi guadagnare 10 posizioni come perderne altrettante. Basta molto poco. Partire davanti invece dà una bella mano".

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Domani per te c'è una giornata di test. Quanto sono importanti per te, che sei un debuttante?

"Molto importanti. Più tempo passo sulla moto e meglio è. Non abbiamo in programma nulla di incredibile, ma qualcosa però che ci possa dare una mano per le prossime gare".

Cosa ti ha insegnato questo primo weekend in cui ha corso nelle zone nobili della classifica?

"Sicuramente mi ha insegnato. Sono contento perché ho gestito bene le gomme anche se con l'anteriore non sono stato molto bravo. In certi punti aprivo il gas troppo presto e ho consumato troppo velocemente la gomma davanti. Però è stato bello, poi sono stato molto costante, sempre 1'38" alto e pochi 1'39" basso. Quindi direi che è stato tutto positivo. Un bel martello".

Ti stai confermando come il miglior rookie...

"Ogni tanto quella classifica la guardo, ma non è un mio pensiero fisso. Sarebbe una cosa che mi piacerebbe tanto. Non ho mai vinto un premio rookie e farlo in MotoGP sarebbe fantastico. Però siamo solo all'inizio dell'anno e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. L'importante è portare a casa i punti, continuare così perché magari posso essere Rookie of the Year".