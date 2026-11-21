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MotoGP Portogallo
MotoGP | Bezzecchi sfata il tabù Sprint a Portimao, Marquez cade e rimanda la festa
Il pilota dell'Aprilia comanda dall'inizio alla fine e centra il primo successo stagionale in una gara breve del sabato. Il leader del Mondiale invece scivola a due giri e mezzo dal termine, quando era terzo, e spreca il match point. Domani potrà provare a rifarsi però, perché Martin chiude solo quinto e resta staccato di 55 punti.
Matteo Nugnes
Modificato: 21 nov 2026, 15:15
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images
Marco Bezzecchi ha sfatato il tabù delle Sprint, riuscendo finalmente ha conquistare la sua prima stagionale nel Gran Premio del Portogallo di MotoGP. La cosa incredibile, però, è che questo successo lo tiene virtualmente ancora in corsa per il titolo, perché Marc Marquez ha fatto l'unica cosa che non doveva fare: rimanere a bocca asciutta.
Il pilota della Ducati sembrava ad un passo dall'impresa, perché a due giri e mezzo dal termine viaggiava solitario in terza posizione, con il rivale Jorge Martin, sul quale avrebbe dovuto guadagnare due punti, che era solamente in sesta posizione.
Il #93 però è stato tradito dalla pioggia che ha iniziato a cadere sull'asfalto di Portimao e il suo primo match point si è spento nella via di fuga della curva 7. Lo spagnolo si è rialzato senza conseguenze dal punto di vista fisico, quindi domani avrà un'altra occasione, ancora più ghiotta, perché gli basteranno pochi punti per chiudere la pratica.
Dal punto di vista del morale, però, qualcosa potrebbe anche lasciare, visto che si tratta del primo zero da quando è rientrato al Mugello, dopo l'ennesima operazione alla spalla destra, ed è arrivato proprio nel giorno più importante dell'anno. Anche se non bisogna dimenticarsi mai che parliamo di Marc Marquez e che quindi difficilmente domani sbaglierà di nuovo.
Tornando alla gara, quello di Bezzecchi è stato un vero e proprio dominio, perché il riminese ha preso il comando delle operazioni al via, seguito dall'altra Aprilia di Raul Fernandez. E i due hanno fatto immediatamente il vuoto alle loro spalle, anche perché Marquez, che li seguiva in terza posizione, non voleva prendersi rischi.
Alla distanza, però, "Simply the Bez" ha fatto la differenza anche sullo spagnolo del Trackhouse Racing, presentandosi sotto alla bandiera a scacchi con ben 8"3 di vantaggio, celebrando un successo del sabato che aspettava da tutto il 2026 e che lo tiene ancora matematicamente in corsa, a -62 da Marquez. Sempre con la condizione però che domani è chiamato a vincere, sperando in un altro zero di Marc.
Dietro alle due Aprilia, a completare il podio c'è Alex Marquez, che nel finale, quando è arrivata la pioggia è riuscito ad avere la meglio in extremis sulla KTM di Pedro Acosta con la sua Ducati del Gresini Racing. Un risultato davvero pregevole se si pensa che era al rientro dopo l'operazione alla clavicola destra.
Jorge Martin ha stretto i denti, con il suo polso destro che non è ancora al 100% dopo la frattura di Phillip Island, ma alla fine si è dovuto accontentare del quinto posto. Un risultato che tiene il Mondiale aperto fino a domani, anche se 55 punti da recuperare rimangono davvero tanto. Questo vuol dire, infatti, che a Marc ne basteranno 7, l'equivalente di un nono posto. Anzi, ora "Martinator" deve guardarsi le spalle da Bezzecchi, tornato a soli 7 punti da lui.
Continuando a scorrere la classifica, in sesta posizione c'è l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, seguita dalla Ducati VR46 di un Fabio Di Giannantonio che è parso uno di quelli più in difficoltà quando è arrivata la pioggia. Molto interessante poi la rimonta di Fabio Quartararo, che dalla 20° casella dello schieramento è riuscito a risalire fino all'ottavo posto con la sua Yamaha.
L'ultimo punticino poi se lo è portato a casa Iker Lecuona, che sostituisce l'infortunato Pecco Bagnaia sulla Ducati ufficiale. E' stata una Sprint deludente invece per gli altri piloti italiani, con Enea Bastianini in 11° posizione, Luca Marini in 15° e Franco Morbidelli in 16°.
La classifica della Sprint
Tutte le statistiche
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti 1
M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
72 Aprilia 12
19'48.999
12 2
R. Fernandez Trackhouse Racing Team
25 Aprilia 12
+8.378
19'57.377
8.378 9 3
A. Marquez Gresini Racing
73 Ducati 12
+11.568
20'00.567
3.190 7 4
P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
37 KTM 12
+11.888
20'00.887
0.320 6 5
J. Martin Aprilia Racing Team
89 Aprilia 12
+12.058
20'01.057
0.170 5 6
A. Ogura Trackhouse Racing Team
79 Aprilia 12
+12.217
20'01.216
0.159 4 7
F. Di Giannantonio Team VR46
49 Ducati 12
+12.658
20'01.657
0.441 3 8
F. Quartararo Yamaha Factory Racing
20 Yamaha 12
+18.392
20'07.391
5.734 2 9
I. Lecuona Ducati Team
27 Ducati 12
+19.077
20'08.076
0.685 1 10
J. Miller Pramac Racing
43 Yamaha 12
+19.467
20'08.466
0.390 11
E. Bastianini Tech 3
23 KTM 12
+21.898
20'10.897
2.431 12
J. Dixon Honda HRC
96 Honda 12
+22.380
20'11.379
0.482 13
P. Espargaro Tech 3
44 KTM 12
+22.569
20'11.568
0.189 14
A. Rins Yamaha Factory Racing
42 Yamaha 12
+26.136
20'15.135
3.567 15
L. Marini Honda HRC
10 Honda 12
+27.065
20'16.064
0.929 16
F. Morbidelli Team VR46
21 Ducati 12
+1'39.024
21'28.023
1'11.959 dnf
M. Marquez Ducati Team
93 Ducati 10
+2 Giri
17'11.671
2 Giri Incidente dnf
B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
33 KTM 8
+4 Giri
13'41.831
2 Giri Incidente dnf
J. Zarco Team LCR
5 Honda 7
+5 Giri
12'32.272
1 Giro Incidente dnf
F. Aldeguer Gresini Racing
54 Ducati 6
+6 Giri
12'34.737
1 Giro Ritirato dnf
A. Fernandez Pramac Racing
47 Yamaha 3
+9 Giri
5'54.271
3 Giri Ritirato dnf
D. Moreira Team LCR
11 Honda 3
+9 Giri
6'18.802
24.531 Ritirato Guarda i risultati completi
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