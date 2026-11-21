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MotoGP Portogallo

MotoGP | Bezzecchi sfata il tabù Sprint a Portimao, Marquez cade e rimanda la festa

Il pilota dell'Aprilia comanda dall'inizio alla fine e centra il primo successo stagionale in una gara breve del sabato. Il leader del Mondiale invece scivola a due giri e mezzo dal termine, quando era terzo, e spreca il match point. Domani potrà provare a rifarsi però, perché Martin chiude solo quinto e resta staccato di 55 punti.

Matteo Nugnes

Modificato: 21 nov 2026, 15:15

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Marco Bezzecchi ha sfatato il tabù delle Sprint, riuscendo finalmente ha conquistare la sua prima stagionale nel Gran Premio del Portogallo di MotoGP. La cosa incredibile, però, è che questo successo lo tiene virtualmente ancora in corsa per il titolo, perché Marc Marquez ha fatto l'unica cosa che non doveva fare: rimanere a bocca asciutta.

Il pilota della Ducati sembrava ad un passo dall'impresa, perché a due giri e mezzo dal termine viaggiava solitario in terza posizione, con il rivale Jorge Martin, sul quale avrebbe dovuto guadagnare due punti, che era solamente in sesta posizione.

Il #93 però è stato tradito dalla pioggia che ha iniziato a cadere sull'asfalto di Portimao e il suo primo match point si è spento nella via di fuga della curva 7. Lo spagnolo si è rialzato senza conseguenze dal punto di vista fisico, quindi domani avrà un'altra occasione, ancora più ghiotta, perché gli basteranno pochi punti per chiudere la pratica.

Dal punto di vista del morale, però, qualcosa potrebbe anche lasciare, visto che si tratta del primo zero da quando è rientrato al Mugello, dopo l'ennesima operazione alla spalla destra, ed è arrivato proprio nel giorno più importante dell'anno. Anche se non bisogna dimenticarsi mai che parliamo di Marc Marquez e che quindi difficilmente domani sbaglierà di nuovo.

Tornando alla gara, quello di Bezzecchi è stato un vero e proprio dominio, perché il riminese ha preso il comando delle operazioni al via, seguito dall'altra Aprilia di Raul Fernandez. E i due hanno fatto immediatamente il vuoto alle loro spalle, anche perché Marquez, che li seguiva in terza posizione, non voleva prendersi rischi.

Alla distanza, però, "Simply the Bez" ha fatto la differenza anche sullo spagnolo del Trackhouse Racing, presentandosi sotto alla bandiera a scacchi con ben 8"3 di vantaggio, celebrando un successo del sabato che aspettava da tutto il 2026 e che lo tiene ancora matematicamente in corsa, a -62 da Marquez. Sempre con la condizione però che domani è chiamato a vincere, sperando in un altro zero di Marc.

Dietro alle due Aprilia, a completare il podio c'è Alex Marquez, che nel finale, quando è arrivata la pioggia è riuscito ad avere la meglio in extremis sulla KTM di Pedro Acosta con la sua Ducati del Gresini Racing. Un risultato davvero pregevole se si pensa che era al rientro dopo l'operazione alla clavicola destra.

Jorge Martin ha stretto i denti, con il suo polso destro che non è ancora al 100% dopo la frattura di Phillip Island, ma alla fine si è dovuto accontentare del quinto posto. Un risultato che tiene il Mondiale aperto fino a domani, anche se 55 punti da recuperare rimangono davvero tanto. Questo vuol dire, infatti, che a Marc ne basteranno 7, l'equivalente di un nono posto. Anzi, ora "Martinator" deve guardarsi le spalle da Bezzecchi, tornato a soli 7 punti da lui.

Continuando a scorrere la classifica, in sesta posizione c'è l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, seguita dalla Ducati VR46 di un Fabio Di Giannantonio che è parso uno di quelli più in difficoltà quando è arrivata la pioggia. Molto interessante poi la rimonta di Fabio Quartararo, che dalla 20° casella dello schieramento è riuscito a risalire fino all'ottavo posto con la sua Yamaha.

L'ultimo punticino poi se lo è portato a casa Iker Lecuona, che sostituisce l'infortunato Pecco Bagnaia sulla Ducati ufficiale. E' stata una Sprint deludente invece per gli altri piloti italiani, con Enea Bastianini in 11° posizione, Luca Marini in 15° e Franco Morbidelli in 16°.

La classifica della Sprint

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti 1

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 12

19'48.999

12 2

R. Fernandez Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 12

+8.378

19'57.377

8.378 9 3

A. Marquez Gresini Racing

73 Ducati 12

+11.568

20'00.567

3.190 7 4

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 12

+11.888

20'00.887

0.320 6 5

J. Martin Aprilia Racing Team

89 Aprilia 12

+12.058

20'01.057

0.170 5 6

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 12

+12.217

20'01.216

0.159 4 7

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 12

+12.658

20'01.657

0.441 3 8

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 12

+18.392

20'07.391

5.734 2 9

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 12

+19.077

20'08.076

0.685 1 10

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 12

+19.467

20'08.466

0.390 11

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 12

+21.898

20'10.897

2.431 12

J. Dixon Honda HRC

96 Honda 12

+22.380

20'11.379

0.482 13

P. Espargaro Tech 3

44 KTM 12

+22.569

20'11.568

0.189 14

A. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 12

+26.136

20'15.135

3.567 15

L. Marini Honda HRC

10 Honda 12

+27.065

20'16.064

0.929 16

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 12

+1'39.024

21'28.023

1'11.959 dnf

M. Marquez Ducati Team

93 Ducati 10

+2 Giri

17'11.671

2 Giri Incidente dnf

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 8

+4 Giri

13'41.831

2 Giri Incidente dnf

J. Zarco Team LCR

5 Honda 7

+5 Giri

12'32.272

1 Giro Incidente dnf

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 6

+6 Giri

12'34.737

1 Giro Ritirato dnf

A. Fernandez Pramac Racing

47 Yamaha 3

+9 Giri

5'54.271

3 Giri Ritirato dnf

D. Moreira Team LCR

11 Honda 3

+9 Giri

6'18.802

24.531 Ritirato Guarda i risultati completi

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