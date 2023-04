MotoGP | Bezzecchi: "Senza Valentino questo sarebbe impossibile"

Carica lettore audio

Marco Bezzecchi è uno dei prodotti della VR46 Riders Academy, istituita dal nove volte campione del mondo Valentino Rossi nel 2014 per coltivare i talenti italiani emergenti.

Al suo debutto in MotoGP l'anno scorso, Bezzecchi ha ottenuto il primo podio ad Assen e la prima pole position in Thailandia, conquistando il titolo di Rookie of the Year, ed è stato indicato come un candidato a grandi risultati nel 2023.

Qualificatosi secondo a Termas de Rio Honda, ha concluso in quella stessa posizione nella Sprint, poi ha comandato ogni singolo giro dei 25 giri disputati sotto alla pioggia nel Gran Premio d'Argentina, centrando la sua prima vittoria in MotoGP, che è stata anche la prima della squadra di Rossi, la Mooney VR46, nella top class.

Parlando dell'emozione per la sua vittoria, Bezzecchi ha detto: "Sono passate solo due gare, ma comunque è un'emozione incredibile".

"Non me lo sarei mai aspettato. Nella mia mente ho pensato a tutto, ma mai a questo. Ma onestamente sono felice più per la squadra, perché senza Vale e l'Academy era probabilmente impossibile arrivare qui".

Bezzecchi è il terzo pilota della VR46 Riders Academy ad aver vinto nella classe MotoGP, dopo il vice-campione del mondo 2020 Franco Morbidelli e il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia.

La caduta di Bagnaia nel Gran Premio d'Argentina ha permesso a Bezzecchi di prendere il comando del campionato con nove punti di vantaggio sul connazionale dopo i primi due round del Mondiale.

Nel 2022, sfruttando una Ducati dell'anno precedente già perfetta fin dall'inizio (stessa condizione di Bezzecchi), Enea Bastianini ha vinto quattro volte per il Gresini Racing ed è stato un fattore nella lotta per il titolo fino al penultimo round.

Quando gli è stato domandato se, dopo il successo in Argentina, possa considerarsi un candidato al titolo, Bezzecchi è stato onesto nel dire: "E' troppo presto".

"Non credo", ha detto riguardo alle sue prospettive iridate. "Penso che sia un po' troppo presto, anche perché è solo il secondo fine settimana".

"Ora andremo ad Austin, che è una pista molto difficile e dove Marc (Marquez) solitamente è imbattibile. Credo che al momento sia presto per questi ragionamento. Ora vorrei godermi questa giornata e cercare di imparare ogni volta. Ma vedremo tra qualche mese".

