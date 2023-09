MotoGP | Bezzecchi: "Se non sono al sicuro in 1° fila, dove devo partire?"

"Il risultato non è quello che avrei voluto, ma spero che almeno si siano divertiti tutti". Marco Bezzecchi ha preso con filosofia la Sprint del Gran Premio dell'India che ha concluso al quinto posto. E bisogna dire che meriterebbe un premio per la sua calma, visto che per la terza volta negli ultimi quattro weekend è stato centrato da un avversario alla prima curva

Questa volta a colpirlo è stato proprio il suo compagno di box Luca Marini, che tra le altre cose si è anche fratturato la clavicola sinistra nell'incidente e dovrà essere operato, ma la rimonta a cui ha dato vita il riminese dopo essersi ritrovato in coda al gruppo è stata davvero entusiasmante. A suon di giri veloci è riuscito a riportarsi a ridosso del podio, a meno di un secondo per la precisione.

E' normale quindi che ci sia del rammarico per una grande occasione sprecata, anche se almeno non ha visto crescere troppo il gap nei confronti dei suoi rivali nella corsa al titolo, anche se Jorge Martin e Pecco Bagnaia hanno chiuso primo e secondo. Ora il suo gap nei confronti del campione del mondo in carica è di 69 punti.

"Ho perso pochi punti in confronto a Jorge e a Pecco, uno solo su Binder, quindi alla fine non è andata male. Forse se fosse stata una gara lunga e non una Sprint, avrei potuto fare anche qualcosina in più, ma è andata così", ha detto Bezzecchi.

Quando poi gli è stato domandato quale sia stata la chiave per la sua super rimonta, ha proseguito: "Ero molto forte in frenata rispetto ai piloti che andavo a riprendere, quindi riuscivo a frenare molto tardi e a fare tanti sorpassi. Questa era la differenza più grande, perché in trazione bene o male ero abbastanza simile a chi mi precedeva. Ero veloce anche nel T3, che è la parte più guidata della pista, ma era nelle frenate più violente che facevo la differenza".

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Allo spegnimento dei semafori le due Ducati GP23, che dispongono del nuovo sistema di partenza, hanno avuto uno scatto migliore, vanificando la sua pole position, anche se il portacolori della Mooney VR46 non sembra convinto che sia questa la causa che ha portato al contatto della prima curva.

"Non ho mai provato quello nuovo, ma da quello che ho potuto vedere ti dà un qualcosa in più, perché io non ero partito male, direi che ero partito come sempre. Il tempo da 0 a 100 km/h era buono, ma appena ho iniziato a muovermi ho visto che le altre moto mi stavano già superando. Sicuramente loro hanno anche più esperienza di me con questa frizione, che non è semplice, quindi non voglio dire che è stata solo la moto, ma loro sono partiti davvero forte".

"Comunque, se non sono al sicuro in prima fila, da dove devo partire? Ero anche partito bene, quindi è un vero peccato, anche perché sono sicuro che nessuno faccia degli errori di proposito. Ma ormai è andata così e possiamo solo guardare a domani".

Dopo il grande potenziale mostrato nella Sprint, gli è stato domandato infine che aspettative si è fatto in vista della gara lunga, nella quale scatterà nuovamente dalla pole position, ma la sua risposta è stata quasi scaramantica: "Domani spero di passare sano e salvo la prima curva, perché è la terza volta che vengo centrato da qualcun'altro. Una volta che avremo superato la prima curva, vedremo".

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images