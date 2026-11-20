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MotoGP | Bezzecchi: "Se mi sento più leggero? Avrei preferito sentire ancora il peso della lotta"

Il pilota dell'Aprilia ha chiuso il venerdì di Portimao al terzo posto, con la sensazione di doversi ancora mettere a posto nel T3 e nel T4. Pur sapendo che domani un punto di Marc Marquez lo taglierebbe fuori, non si sente più leggero, perché il suo obiettivo è cercare di fare il massimo a prescindere.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 20 nov 2026, 18:00

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Per larghi tratti del venerdì del Gran Premio del Portogallo, Marco Bezzecchi ha dato la sensazione di essere uno dei piloti più a posto del lotto, soprattutto fino a quando si è lavorato sul passo gara. Quando è stato il momento di andare a fare il time attack, tuttavia, il pilota dell'Aprilia ha avuto qualche difficoltà in più, che lo ha portato a chiudere terzo, alle spalle delle due Ducati di Alex Marquez e di Fabio Di Giannantonio, anche se distanziato di poco più di un decimo.

A fine giornata, però, il riminese ha spiegato di non essere ancora completamente a posto con la sua RS-GP, soprattutto nella seconda parte del tracciato, anche se il bilancio di questo venerdì di Portimao rimane tutto sommato positivo.

"Non è successo niente, semplicemente non sono ancora completamente a mio agio nel terzo e nel quarto settore e ho fatto qualche errorino di troppo per cercare di sopperire a questa mancanza, quindi non mi è venuto il giro che speravo. Comunque è stato un giro sufficiente per finire bene la giornata e cercare di sistemare tutto per domani", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti a Portimao, tra cui quelli di Motorsport.com, quando gli è stato fatto notare che comunque fino al T3 aveva un margine di oltre due decimi nei confronti di Alex Marquez nel giro in cui ha firmato il suo 1'37"522.

"Non sono messo malissimo col passo e su quello abbiamo lavorato abbastanza bene. Come ho detto prima, non mi sento ancora come vorrei, soprattutto nella seconda metà della pista. È vero che nel passo mi è venuto tutto un pelo meglio, diciamo. Mentre nel time attack questa sensazione è un po' peggiorata. Perciò dai, cerchiamo di lavorare e di cercare di costruire bene sia la Sprint che la gara lunga", ha aggiunto.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La giornata di oggi è servita anche a fare diversi esperimenti a livello di gomme in vista delle due gare: "La media davanti, se c'è temperatura, è sempre un po' meglio perché è un po' più dura ed offre un po' più supporto, soprattutto in frenata. È chiaro che qua, il meteo è un po' a limite, diciamo. Siamo in un periodo dove è freschino, comunque soprattutto l'aria è fresca. Quindi abbiamo provato un po' di combinazioni, ed è abbastanza interessante. Non posso dire che mi trovo perfettamente, però non mi trovo male".

Considerato che a Marc Marquez basta solamente un punto nella Sprint di domani per tagliarlo fuori dalla corsa al titolo, gli è stato quindi domandato se oggi si fosse sentito più leggero in sella alla sua Aprilia, visto che già ieri aveva parlato di un approccio diverso.

"No, no, però avrei preferito sentirmi ancora più pesante (ride). Alla fine, ci sono delle cose che posso controllare ed altre invece no. Sto cercando di preoccuparmi di quello che posso fare io, che è cercare di essere veloce, cercare di lavorare bene, e poi tutto il resto non dipende da me".

Infine, ha raccontato come è nata una delle immagini più curiose della giornata, quando le telecamere lo hanno pizzicato a salutare a casa dall'on-board posteriore della Ducati di Marc Marquez.

"Io avevo finito il mio run, Marc secondo me era appena entrato in pista, l'ho visto e mi sono detto: 'dai, fammi vedere come va'. Però stavo scaldando le gomme e tutto, poi ho buttato l'occhio sullo schermo per vedere quanto mancava, mi sono visto da solo, allora ho detto: 'dai, saluto a casa!'", ha concluso tra le risate.

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