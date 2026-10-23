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MotoGP | Bezzecchi: "Sarebbe bastato stare nei dieci, ma essere 1° è meglio. Col bagnato si ripartirebbe da zero però"

Il pilota dell'Aprilia è stato il più veloce nella giornata inaugurale del Gran Premio d'Australia, ma per ora cerca di minimizzare la cosa, anche perché per domani c'è l'incognita della pioggia. Così come ha minimizzato sul contatto del pomeriggio con Alex Marquez.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 23 ott 2026, 07:14

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dopo il ritorno alla vittoria di Mandalika, Marco Bezzecchi ha iniziato con il piede giusto anche il weekend di Phillip Island, chiudendo la giornata di venerdì davanti a tutti, in una classifica che vede ben quattro Aprilia nelle prime cinque posizioni.

In ogni caso, il riminese vuole tenere i piedi ben saldi per terra, perché sa benissimo che il weekend del Gran Premio d'Australia è ancora molto lungo: "Come ogni venerdì, sarebbe bastato stare nei dieci, quindi anche essere decimo, però è meglio così", ha minimizzato quando ha incontrato i giornalisti, tra cui quelli di Motorsport.com.

In ogni caso, non ha potuto nascondere che il primo approccio con il velocissimo tracciato isolano sia stato positivo, anche se per il momento non è ancora riuscito a capire troppo bene il comportamento delle gomme, soprattutto in ottica long run.

"La vedo abbastanza bene, è stata una buona giornata. Mi sono sentito abbastanza bene, sia stamattina che oggi pomeriggio. Sono abbastanza contento, nonostante non fosse semplicissimo con questo vento, però direi delle sensazioni positive. Chiaramente, come ogni venerdì, c'è ancora tanto da fare, soprattutto per capire meglio il comportamento delle gomme. Non abbiamo girato abbastanza per capirlo veramente bene, però per essere un venerdì direi che va bene".

Tra l'altro, potrebbe anche non essere un problema troppo grande, perché per domani e per domenica le previsioni meteo danno alte probabilità di pioggia. Chiaramente, uno scenario come questo vanificherebbe il lavoro fatto oggi, anche se il riminese preferisce non dare nulla per scontato.

"Il bagnato è sempre un ripartire da zero, perché cambia tutto. Poi cambia anche in ogni pista: come le condizioni di grip sull'asfalto cambiano, lo fanno anche sul bagnato, ma sul bagnato si percepisce ancora di più. Comunque non si sa mai, qua il tempo può cambiare molto velocemente, quindi è sempre meglio cercare di portarci avanti con il lavoro".

La sua giornata è stata segnata anche da un episodio particolare avvenuto all'inizio della sessione pomeriana, quando seguiva Alex Marquez e lo ha toccato leggermente in uscita dalla curva 3, finendo poi a terra nella via di fuga della curva 4. Dinamica che è finita anche sotto alla lente dello Stewards Panel, che però ha deciso di non prendere alcun tipo di provvedimento nei confronti di entrambi.

"In realtà non ho ben capito lui cosa abbia fatto, solo che io a un certo punto, quando ho frenato, purtroppo gli ho toccato la gamba. Mi ha tolto la carena, ma ovviamente senza volere, e quando sono arrivato nell'erba sono scivolato. Fortunatamente niente di grave comunque", ha spiegato Bezzecchi.

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