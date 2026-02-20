MotoGP | Bezzecchi: "Sarà un test molto impegnativo, Aprilia ha tante cose da provare"

L'Aprilia è stata senza ombra di dubbio una delle Case che avevano più novità nei test che hanno aperto la stagione 2026 della MotoGP a Sepang. Basta pensare alle tante versioni del pacchetto aerodinamico del codone che sono state valutate in Malesia. Nel reparto corse di Noale però non sono stati affatto con le mani in mano nelle due settimane che hanno separato quella prima uscita dallo sbarco della classe regina in Thailandia, dove da domani andranno in scena le ultime due giornate di prove della pre-stagione.

Al suo arrivo a Buriram, infatti, Marco Bezzecchi ha regalato un piccolo spoiler, spiegando che sulla sua RS-GP ci saranno parecchie novità nei prossimi due giorni: "Sarà un test molto impegnativo, con molte cose da provare. Sono solo due giorni, quindi dobbiamo anche cercare di prepararci un po' per il weekend di gara. Sarà dura, molto impegnativo, ma sono anche molto felice di essere qui. E' una pista che mi piace, non vedo l'ora di guidare di nuovo", ha detto Bezzecchi.

Con il nuovo regolamento in arrivo nel 2027, in tanti si aspettavano che il 2026 sarebbe stato un anno di transizione, nel quale i prototipi non avrebbero avuto un'evoluzione enorme. Il riminese però non è sorpreso della grande mole di lavoro fatto da Aprilia Racing durante l'inverno.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Mirco Lazzari / Getty Images

"Non mi sorprende, perché alla fine penso che l'obiettivo non solo nostro, ma di tutti, sia quello di cercare di essere sempre competitivi. E nessuno si ferma. Alla fine, dobbiamo affrontare ogni stagione come se fosse l'ultima. Quindi penso che l'approccio giusto da parte della fabbrica sia quello di cercare di lavorare su ogni aspetto, su ogni dettaglio, anche se sappiamo che l'anno prossimo cambierà tutto. Questo è l'approccio giusto, quindi sono felice di provare molte cose".

Quando poi gli è stato domandato se ci sia un'area specifica nella quale la RS-GP ha ancora bisogno di progredire, "Simply the Bez" ha spiegato che è tutto il pacchetto a dover evolvere: "Dobbiamo migliorare un po' in tutti i settori. Non c'è un'area principale in cui dobbiamo migliorare. Ovviamente, come sapete, il livello è altissimo per tutti, quindi stiamo parlando di piccoli dettagli. Ma sicuramente l'obiettivo è cercare di migliorare un po' tutti i settori. Non è facile, ma i ragazzi stanno lavorando sodo ed è per questo che abbiamo tante cose da provare. Speriamo che possa migliorare un po' tutto".

Infine, non poteva mancare un accenno alla decisione di salutare una pista leggendaria come Phillip Island dopo la gara di quest'anno per spostare il Gran Premio d'Australia su un circuito cittadino ad Adelaide: "Sono sicuro che abbiano preso in considerazione tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, diciamo così. Sanno che stiamo già rischiando molto nei circuiti normali, quindi sono sicuro che prenderanno tutte le precauzioni necessarie. E andrà tutto bene".