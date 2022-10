MotoGP | Bezzecchi rookie dell'anno senza remore: “Trattenuto per Pecco? No!”

Carica lettore audio

Un podio, due vittorie sfiorate e il titolo di Rookie of the Year: questa è la stagione di Marco Bezzecchi, che in Australia ha messo nero su bianco la forza mostrata nell’anno del debutto in MotoGP. Il pilota del team Mooney VR46 ha spesso dato prova di avere un gran potenziale, ma a volte senza raccogliere i risultati sperati. La gara di Phillip Island però ha definitivamente decretato che il miglior esordiente del 2022 è il romagnolo.

Partito dalla seconda fila dopo aver conquistato l’accesso diretto alla Q2, Bez è stato in lotta per le posizioni del podio durante tutta la gara. Nelle fasi finali è riuscito anche a comandare il gruppo, salvo poi accontentarsi di una quarta posizione che comunque gli garantisce il titolo di miglior esordiente dell’anno: “Sapevo dall’inizio che potevamo essere molto forti, ieri il mio passo era buono. In qualifica forse avrei potuto fare qualcosa di più, ma fortunatamente su questa pista non fa una grossa differenza. All’inizio mi sono toccato con Miller e sono finito 12°, ma poi ho recuperato molto velocemente e appena ho visto che potevo stare davanti, ci ho provato. Onestamente, volevo provare a stare sul podio, ma Rins e Marquez erano molto più veloci alla fine”.

Bezzecchi è stato un grande protagonista del Gran Premio d’Australia, ma si è piegato allo strapotere di Alex Rins, vincitore della gara, e di Marc Marquez, che sembra essere davvero tornato: “Rins e la Suzuki sono molto bravi con la gestione delle gomme, quindi alla fine erano molto veloci. Marc è fortissimo in ingresso di curva, ma sono rimasto sorpreso anche dal fatto che ha fatto la gara con la gomma morbida, che per me era impossibile. Quindi questo significa che è anche molto bravo a gestire la gomma. Io ho gestito la potenza molto bene, ho cambiato la mappa abbastanza presto perché sapevo che durante la gara le condizioni della pista non erano ottimali. Appena ho iniziato a sentire un po’ di spin ho tolto un po’ di potenza, in modo da non avere troppa potenza sul rettilineo e sfruttare la scia”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Non solo Rins e Marquez, in bagarre c’era anche Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati è stato al comando della gara per diversi giri, sempre insidiato e messo sotto pressione. Anche Bezzecchi ci ha messo del suo, sferrando l’attacco e andando a dettare il ritmo. Ci ha creduto Marco, voleva provare a vincere, o almeno a prendere il podio, e non ha lasciato nulla agli avversari fin quando ha potuto. Nemmeno a Bagnaia, compagno di marca. Giochi di squadra per provare a portare il titolo a Borgo Panigale?

Per Bez non esistono, ha visto un varco e ci ha provato: “Se mi sono trattenuto con Pecco? Poco in realtà, perché alla 10 era un punto in cui non ero a postissimo. Più che altro non riuscivo a stargli vicino alla 9 e allora gli arrivavo sempre lontanissimo e non riuscivo a passarlo. Volevo provare a superarlo alla curva 1, ma lui l’ultima curva la faceva un po’ più forte, ma io ero andato in difficoltà con la gomma davanti, era distrutta e mi si chiudeva un po’ l’anteriore. Quindi perdevo sempre qualche metro e con la scia non riuscivo mai ad arrivargli sotto. Non mi sono trattenuto per niente, ci ho provato comunque”.

Il podio non è arrivato, ma la soddisfazione personale di essere il miglior esordiente di questa stagione lo ha ripagato: “È un bellissimo momento, sono contento per Pecco e sono contento per me e per i miei ragazzi. Siamo stati abbastanza bravi, è bellissimo riuscire a vincere il titolo di rookie dell’anno. Non sapevo della maglietta, è stata una bella sorpresa. È stato bello vedere i ragazzi in pista, ma c’erano anche i miei ragazzi del team in Moto2, quindi è stato un momento molto bello. Voglio ringraziare tanto tutto il team, la Academy e tutte le persone che ci lavorano. È un grande risultato di cui sono orgoglioso e soprattutto è stato bello ottenerlo con una gara così bella. Grandissima bagarre con tutti, sono contentissimo. Volevo il podio, ma non posso lamentarmi. Non mi aspettavo di fare una gara così bella. Per me è stato un weekend molto positivo, sono stato veloce sempre. Per il podio ci proviamo nelle prossime due gare”.