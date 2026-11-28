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MotoGP | Bezzecchi resta concentrato sull'obiettivo: "Come disse Kobe Bryant, il lavoro non è ancora finito"

Il pilota dell'Aprilia è stato il dominatore del sabato di Valencia con una pole stratosferica e la vittoria della Sprint. Ora ha scavalcato di un punto Martin nella lotta per il secondo posto nel Mondiale e la Casa di Noale è ad un passo dal Costruttori, quindi sarà fondamentale non commettere errori nella gara lunga.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 28 nov 2026, 17:22

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi sembra essere rientrato in quella bolla che lo aveva reso praticamente imbattibile all'inizio della stagione, ma solamente alla domenica. Quello che è cambiato rispetto ad allora è che il pilota dell'Aprilia ha alzato l'asticella, perché ora riesce ad essere molto concreto anche al sabato. Quello di Valencia gli è fruttato infatti la terza pole position consecutiva, ma soprattutto la seconda vittoria di fila in una Sprint, che fino a qualche settimana fa erano state il suo vero e proprio tallone d'Achille.

Un successo arrivato dominando dal primo all'ultimo giro e grazie al quale si è preso anche il secondo posto nella classifica iridata, riuscendo a superare di una lunghezza il compagno Jorge Martin, che ha regalato alla Casa di Noale la prima doppietta stagionale in una Sprint. Un risultato che, sommato al fatto che la miglior Ducati, quella di Fabio Di Giannantonio, ha chiuso solo al quinto posto, ha portato il marchio veneto ad un passo dal titolo Costruttori, visto il +16 da difendere domani sui rivali di Borgo Panigale.

Dopo averle forse odiate a lungo, il riminese sembra finalmente aver preso gusto anche a fare le Sprint: "Sono andate bene queste ultime due. Sarebbe stato meglio arrivarci un pelo prima, ma meglio tardi che mai", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti a Valencia, tra cui quelli di Motorsport.com.

Ma la cosa più importante è che sembra aver ritrovato quel mood in cui le cose sembrano quasi venirgli facili: "E' stato un buon sabato, così a caldo non saprei dire se è il migliore della stagione, ma neanche mi interessa. L'importante è che sia andato bene, che abbiamo fatto il nostro lavoro e la pole è stata bella. Devo dire che sono stato veramente contento, poi anche della Sprint. Quindi è stato tutto positivo direi. Adesso ci godiamo la giornata, però rimaniamo concentrati anche per domani, che c'è il main event".

Nonostante un tempo stratosferico, un 1'27"844 che lo ha reso l'unico ad aver mai infranto il muro dell'1'28" a Valencia, Marco pensa che forse avrebbe potuto fare anche meglio: "Non so se esiste il giro perfetto. Appena mi sono fermato, ho cominciato a pensare che qua e là avrei potuto fare meglio. Sicuramente è un buon giro, questo è innegabile, è stato gustoso, anche perché non me l'aspettavo. Cioè, sapevo di andare forte, però non avrei pensato di fare 1'27"".

Una volta arrivato al parco chiuso al termine delle qualifiche, lo abbiamo visto anche scherzare con Marc Marquez, che oggi ha chiuso secondo in qualifica ma si è guadagnato il BMW M Award per le pole position: "Mi ha fatto io complimenti e io gli ho fatto una battuta per la macchina, perché l'ha vinta lui. Gli ho detto: 'La macchina l'ho persa, però l'ho persa con stile dai'. Abbiamo riso, ci siamo fatti i complimenti e detto altre due cazzate, poi siamo tornati al lavoro".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Quello visto oggi è sembrato un Bezzecchi onestamente difficile da battere domani, ma il diretto interessato ha preferito tenere i piedi ben saldi per terra: "Non faccio un altro sport, semplicemente mi sento bene, sono abbastanza a posto e la squadra ha lavorato benissimo. Sono molto concentrato per cercare di fare il mio massimo giorno per giorno, turno dopo turno, quindi per il momento sta andando bene. Però, come disse una volta Kobe Bryant, 'Il lavoro non è ancora finito', quindi restiamo concentrati per domani".

E in effetti la posta in palio domani è decisamente alta, perché ci sono da portare a casa un secondo posto nel Mondiale a livello personale ed un titolo Costruttori per l'Aprilia: "Sicuramente il Costruttori è un obiettivo fondamentale, non solo per me, ma per tutta l'Aprilia, per Massimo (Rivola), per Fabiano (Sterlacchini). Non solo perché è un risultato che vogliamo, ma anche perché se lo meritano per il lavoro fatto tutto l'anno a Noale. Poi ovviamente la bagarre con Jorge me l'aspetto bella viva anche domani, perché lui in gara ha sempre qualcosa in più, è sempre lì. Quindi cerchiamo di fare un buon lavoro, di divertirci e di fare una bella bagarre".

Inevitabilmente gli è stato domandato anche della partenza abortita, con il semaforo che non si è spento ed ha portato al surriscaldamento della Ducati di Marc Marquez, con tanto di principio d'incendio e ritardo dello start.

"Ho notato che il semaforo è rimasto acceso per tanto, però ho cercato di rimanere comunque concentrato. Poi ad un certo punto ho capito che c'era un problema. Ho un po' smadonnato per mettere la folle, perché non riuscivo, ma poi fortunatamente ci sono riuscito. Però ho aspettato un po' a spegnere la moto, perché non sapevo bene cosa fare e non volevo fare danni".

"Poi c'è stato ovviamente l'episodio di Marc, che l'avete visto tutti. Le moto sono tutte molto calde, soprattutto quando stanno ferme e poi in partenza ancora di più. Poi ho cercato solo di rimanere molto calmo".

Pur essendo noto per essere un tipo con il sangue "caliente", in questo caso ha stupito la freddezza con cui è riuscito ad affrontare la situazione: "Per un attimo prevale il cercare di capire cosa devi fare. Io sono stato fermo immobile e ho guardato cosa facevano gli altri. Quando li hanno rimandati indietro, io non avevo ancora fatto un passo, sono rimasto fermo. Poi ho visto che sono arrivati i meccanici e ho solo cercato di sprecare meno energie possibili per tutto il resto".

Infine, dato che ora sembra davvero di nuovo il miglior Bezzecchi, gli è stato domandato se sia più contento di essere arrivato alla fine di una stagione molto lunga o se avrebbe preferito continuare a correre, e ha concluso: "Sono contento e cerchiamo di finire bene domani, concentrandoci poi sui test".

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