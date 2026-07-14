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MotoGP | L'ambasciator Bezzecchi rassicura: "L'operazione è andata bene e a Silverstone ci sarò"

Il pilota dell'Aprilia è stato insignito del ruolo di “Ambasciatore della Diplomazia dello Sport” da Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il riminese ha rassicurato sulle condizioni della clavicola operata in videocollegamento con l'evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”, alla Farnesina.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Modificato:
Marco Bezzecchi, insignito del ruolo di “Ambasciatore della Diplomazia dello Sport” da AntonioTtajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Marco Bezzecchi ha ricevuto il titolo di “Ambasciatore della Diplomazia dello Sport” in occasione dell’evento “Moto d’Italia – Cultura oltre la pista”, svoltosi alla Farnesina. Bezzecchi, intervenuto in videocollegamento, è stato insignito di questo prestigioso riconoscimento, insieme a Francesco Bagnaia, dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’On. Antonio Tajani.

"Essere nominato Ambasciatore della Diplomazia dello Sport è un titolo di cui sono molto orgoglioso e voglio ringraziare il Ministro Antonio Tajani per avermi conferito questo ruolo. È una responsabilità unica e mi impegnerò al massimo per esserne all’altezza", ha detto Bezzecchi.

"Mi sento molto fortunato perché in Aprilia ho trovato una squadra fantastica, che mi vuole bene e che lavora duramente, sia in pista sia a Noale, e questo per me è davvero molto importante. Vincere al Mugello, su una moto italiana in un team ufficiale, e portare la bandiera tricolore sul podio è stata un’emozione incredibile e ancora adesso a ripensarci mi vengono i brividi. In questo momento devo concentrarmi sul recupero; l’operazione è andata bene e a Silverstone ci sarò", ha aggiunto.

Presente anche una delegazione di Aprilia Racing guidata dal CEO Massimo Rivola, in rappresentanza anche del Gruppo Piaggio. Nel corso dell’evento, dedicato alla valorizzazione della filiera motociclistica italiana, Piaggio e Aprilia sono state celebrate come aziende simbolo del Made in Italy, capaci di rappresentare al meglio l’Italia nel mondo. 

Evento “MOTO D’ITALIA – CULTURA OLTRE LA PISTA”, con Massimo Rivola e Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Evento “MOTO D’ITALIA – CULTURA OLTRE LA PISTA”, con Massimo Rivola e Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

"A nome del Gruppo Piaggio, siamo davvero grati di essere qui oggi. Il nostro Gruppo annovera grandi marchi, tra cui Vespa, uno dei brand più iconici del nostro Paese, che proprio quest’anno celebra i suoi 80 anni, Moto Guzzi e, appunto, Aprilia", ha proseguito Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing. 

"Aprilia, così come tutto il Gruppo Piaggio, è portavoce dell’italianità nel mondo, e di questo siamo estremamente orgogliosi. Abbiamo una grande responsabilità, ma anche la straordinaria fortuna di trovarci nel Paese più bello del mondo. Questo ci motiva ancora di più e ci fa sentire onorati di avere dei competitor italiani, insieme ai quali vogliamo continuare a esportare la nostra eccellenza e la nostra passione in giro per il mondo", ha concluso.

Premiati anche i più grandi campioni del motociclismo italiano come Giacomo Agostini, Valentino Rossi e Max Biaggi, Kiara Fontanesi e Paolo Poli, Direttore Generale e Amministratore Delegato dell’autodromo del Mugello.

In chiusura, il Ministro Tajani ha presenziato all’inaugurazione della mostra allestita nella Sala Mappamondi della Farnesina, un’esposizione simbolica di sei modelli rappresentativi della tradizione motociclistica italiana, tra cui due Aprilia, una replica della RS-GP26, una RS125 GP 1997 con cui Valentino Rossi ha conquistato il suo primo titolo mondiale, e una Vespa Gts 80th, queste ultime illustrate al Ministro dallo stesso Massimo Rivola.

Evento “MOTO D’ITALIA – CULTURA OLTRE LA PISTA”, foto di gruppo di Aprilia Racing

Evento “MOTO D’ITALIA – CULTURA OLTRE LA PISTA”, foto di gruppo di Aprilia Racing

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