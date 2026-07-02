MotoGP | Bezzecchi sull'incidente di Assen: "Giù a 200 km/h. Una delle peggiori cadute della mia carriera"

Il Gran Premio d'Olanda di MotoGP svolto ad Assen lo scorso fine settimana è stato quasi certamente l'appuntamento più difficile della stagione 2026 per Marco Bezzecchi.

Dopo una Sprint in cui ha portato a casa punti importanti, il riminese di Aprilia Racing ha commesso un errore al secondo giro della gara domenicale, mentre era intento ad attaccare Marc Marquez per il terzo posto provvisorio.

Nel tentativo di preparare il sorpasso nei confronti del campione del mondo in carica della Ducati, Marco è entrato troppo forte in curva 15 e ha perso l'anteriore della sua RS-GP, finendo fuori a quasi 200 chilometri orari.

Nella carambola, Marco ha preso numerose botte perché sbalzato in aria dall'insidiosa ghiaia di Assen (in cui si è infortunato anche Fermin Aldeguer pur andando molto più piano dell'azzurro) e, una volta fermatosi nella via di fuga, è rimasto fermo per alcuni istanti prima di essere soccorso rapidamente dai commissari.

La carambola è stata molto brutta e, in un primo momento, il timore era legato a possibili infortuni per il pilota che occupa attualmente il secondo posto nel Mondiale Piloti di MotoGP. Fortunatamente le analisi fatte prima al Centro Medico e poi all'ospedale di Groeningen hanno escluso fratture.

Qualche ora dopo il sospiro di sollievo, lo stesso Bezzecchi ha voluto commentare l'accaduto sul sito simplythebez.com.

"Di cadute brutte ne ho fatte tante, probabilmente quella di domenica è stata una delle peggiori. Fortunatamente non ho riportato fratture, ma la botta è stata davvero violenta", ha scritto Marco.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Stavo attaccando Marc per la quarta posizione e sono entrato un po’ più forte di quanto la moto potesse reggere. Ho perso l’anteriore a quasi 200 all’ora. Da lì in poi non ho più controllato niente — solo ghiaia, ghiaia, ghiaia, e alla fine il muretto.

Sono rimasto fermo qualche secondo a riprendere fiato, seduto in mezzo ai commissari. Mi hanno aiutato a tirarmi su, sono riuscito a camminare verso l’ambulanza con le mie gambe — ed è già una sensazione di cui essere grato, dopo un volo così.

Al centro medico gli esami iniziali sono andati bene — niente di neurologico, braccia e gambe rispondevano. Però avevo un dolore forte al collo, e giustamente lo staff medico non ha voluto correre rischi: mi hanno trasferito all’ospedale di Groningen per accertamenti più approfonditi. TAC, lastre, tutto il protocollo. Ho passato il pomeriggio lì, ad aspettare i risultati con la stessa apprensione che immaginavo avesse chi mi stava seguendo da casa.

Per fortuna nessuna frattura, nessuna lesione. Dimesso in serata.

La motivazione per far bene nel week end ad Assen era tanta. E in parte lo era stato — miglior tempo nelle libere del venerdì, prima fila in qualifica, una moto che girava bene sia sul giro secco che sul passo gara. Avevo le sensazioni giuste. Poi, come succede nelle gare, basta davvero poco per stravolgere tutto.

Perdo la testa della classifica, ma onestamente in questo momento la classifica è l’ultimo dei miei pensieri. Quello che conta è che sto bene, che potrò tornare in moto, e che l’Aprilia ha comunque chiuso con una tripletta sul podio. Una bella soddisfazione per tutta la squadra, anche in una domenica complicata per me.

Adesso testa al recupero, e poi si torna a lavorare. Un weekend duro chiude un mese durissimo. Ma si va avanti — sempre".