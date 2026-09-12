MotoGP | Bezzecchi polverizza il record della sua Misano e si prende la pole davanti a Marquez

Marco Bezzecchi ci ha preso gusto a firmare delle pole position e a polverizzare dei record. Proprio come due settimane fa ad Aragon, il pilota dell'Aprilia ha sfoderato un'altra prestazione memorabile, ma quella di oggi ha sicuramente più valore, almeno dal punto di vista simbolico, perché si è preso il primato del circuito di Misano, che dista solo pochi chilometri dalla sua Viserba, prendendosi così anche la partenza al palo nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP.

Il riminese è il primo nella storia ad aver infranto la barriera dell'1'30" sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, con un 1'29"982 che ha subito settato l'asticella davvero in alto fin dal primo run della Q2. Un tempo che lui stesso non è riuscito a ritoccare, ma che comunque lo ha portato ad eguagliare le 13 pole in carriera nella classe regina di Loris Capirossi, che proprio oggi entrerà a far parte del novero delle MotoGP Legends.

A riprova che il suo è stato un giro a dir poco magistrale, Marc Marquez è stato indotto all'errore nel tentativo di provare a batterlo. Il pilota della Ducati è finito largo alla curva 10 al primo giro del time attack decisivo. Poi ci ha riprovato, ma al secondo giro della gomma è riuscito solo ad avvicinarsi, pagando quasi due decimi nei confronti di un "Simply the Bez" che ha fatto davvero una gran differenza.

I gap, infatti, sono davvero importanti. Basta pensare che un super Fermin Aldeguer, che con la Ducati di Gresini completa la prima fila dopo essere passato dalla Q1, è staccato di 368 millesimi. Forse avrebbe potuto fare qualcosina meglio Fabio Di Giannantonio, che lo segue di 36 millesimi in quarta posizione, ma il pilota della Pertamina Enduro VR46 ha un po' rovinato la sua prestazione con una caduta alla curva 4.

Rispetto a ieri, si è avvicinato ai migliori il leader iridato Jorge Martin, che è riuscito a piazzare la sua Aprilia al centro della seconda fila, in quinta posizione. Il madrileno però rimane lontano dal riuscire a sfruttare la RS-GP quanto il vicino di box, come certifica il distacco di quasi sei decimi.

Un bravo, e anche bello forte, se lo merita Luca Marini. Dopo aver centrato la Q2 diretta, il pilota della Honda avrebbe firmato per una top 10, invece è riuscito a fare molto meglio, prendendosi addirittura la seconda fila, con il sesto tempo a 627 millesimi. Non ha migliorato il tempo della Q2 dello scorso anno, come avrebbe sperato, ma c'è da scommettere che sarà soddisfatto della sua qualifica.

La miglior RC213V, dunque, è davanti alla migliore delle KTM, con Pedro Acosta che questa volta non è riuscito a fare meglio del settimo tempo, precedendo le due Ducati di Franco Morbidelli e di Alex Marquez. Il portacolori della Pertamina Enduro VR46 domani però dovrà scontare una long lap penalty per un impeding commesso ieri ai danni di Enea Bastianini.

Decisamente disastrosa invece la Q2 dello spagnolo del Gresini Racing, che doveva giocare il ruolo di terzo incomodo tra il Bezzecchi ed il fratello e invece è caduto per ben due volte, prima alla curva 8 e poi alla curva 4. Dalla Q1 è riuscito a passare il taglio anche Raul Fernandez, unico pilota Trackhouse presente a Misano complice l'infortunio di Ai Ogura. Avendo una sola gomma nuova a disposizione per la Q2, però, lo spagnolo non è andato oltre il decimo tempo.

Il quadro delle prime quattro file si completa poi con la Honda LCR di Johann Zarco, che rischia seriamente di incappare in una penalità per un impeding commesso ai danni di Bezzecchi, e Pol Espargaro, ancora chiamato dalla KTM Tech3 a sostituire l'infortunato Maverick Vinales, che ieri aveva già fatto un'impresa centrando la Q2 diretta.

Fa quasi specie pensare a chi sono i primi due esclusi al termine della Q1, perché parliamo di due ragazzi che fino a qualche anno fa lottavano per il Mondiale. Fabio Quartararo ci ha provato con tutte le sue forze, ma alla fine il pilota della Yamaha è rimasto fuori dalla Q2 per poco più di due decimi.

Pecco Bagnaia invece è l'unico ducatista a non essere riuscito ad infilarsi nelle prime quattro file. Dopo un primo run tutto sommato incoraggiante, nel quale è riuscito a togliere circa otto decimi rispetto al suo tempo di ieri, nel secondo non è riuscito a completare neppure un giro, commettendo sempre qualche sbavatura, e quindi andrà a schierarsi solamente in 14° posizione anche sulla pista di casa.

A completare la quinta fila c'è la Honda LCR di Diogo Moreira, che è riuscito a mettersi dietro un altro dei padroni di casa, ovvero Enea Bastianini, che già ieri era parso poco ottimista riguardo alla possibilità di portare la sua KTM Tech3 in Q2. Stupisce poi che Joan Mir, che ultimamente era stato sempre molto veloce a dispetto delle tante cadute, sia l'anello debole in casa Honda in 17° posizione.

Le Yamaha invece sembrano tutte particolarmente in difficoltà sul tracciato romagnolo, perché occupano tre delle ultime quattro posizioni, con nell'ordine Jack Miller, Alex Rins ed un Toprak Razgatlioglu in crisi nera, che chiude il gruppo ad oltre sette decimi dal penultimo. Tra le M1 infine si è infilata in 19° posizione la KTM di Brad Binder.