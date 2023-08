MotoGP | Bezzecchi: “Piano A? Restare in VR46, ma a Barcellona saprete”

“Il Red Bull Ring è una pista storicamente favorevole alla Ducati”. Questo è il mantra che si ripete da ormai molti anni e Marco Bezzecchi vuole cogliere questa frase diventata classica per riscattarsi dopo la delusione di Silverstone. A distanza di due settimane dalla caduta nella gara della domenica, infatti, il portacolori Mooney VR46 è pronto a invertire la rotta in Austria, dove la MotoGP è impegnata questo fine settimana.

“A Silverstone ho commesso un errore, è stato un peccato. Ma la velocità c’era, avevo fiducia nella moto, quindi nel complesso non posso dire che sia stato un weekend negativo”, esordisce Bez nella consueta conferenza stampa del giovedì al Red Bull Ring. Tirando le somme, il fine settimana inglese non è stato proprio da buttare, pertanto il romagnolo è pronto a continuare su questa linea positiva, ovviamente avendo imparato dagli errori commessi in precedenza.

La voglia di riscatto si tramuta così in energia in vista del weekend del Red Bull Ring. In Austria, Bezzecchi ha vinto tre volte, una in Moto3 nel 2018 e due in Moto2, nel 2020 e nel 2021. La MotoGP è ben diversa, ma il passato molto forte su questo tracciato aiuta mentalmente il portacolori Mooney VR46, che afferma di apprezzare molto la pista della Stiria.

“Non vedo l’ora di salire di nuovo in moto, questa pista mi piace tantissimo e spero che il meteo sia bello! È una pista particolare, sembra semplice dall’esterno, ma non lo è per le diverse pendenze che ci sono e delle frenate molto forti. A me piacciono questi tipi di frenate, in MotoGP e in particolare sulla nostra moto, è un punto di forza”, afferma.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi è stato quest’estate l’uomo al centro del mercato e rappresenta ancora un punto cardine, da cui può esserci un effetto domino non indifferente. Passare in Pramac con la Ducati ufficiale o restare in VR46 con la Desmosedici dell’anno precedente ma con la squadra che per lui è una famiglia? È un gran dilemma per Bez, che però sembra propenso a non lasciare la strada veccia, tuttavia non si sbilancia.

“Come già sapete, il mio piano A sarebbe nel team Mooney VR46, quindi il mio staff sta lavorando per trovare la soluzione migliore per me. Io penso che a Barcellona potrò comunicarvi la decisione precisa che prenderò”, rivela Bezzecchi. Bisognerà ancora aspettare un paio di settimane per conoscere i piani del 2024, quindi.

Nel frattempo, Bez si concentra sulla stagione in corso, dove proverà a battere il suo compagno di allenamenti e rivale in campionato, Pecco Bagnaia: “È importante allenarci insieme perché ci spingiamo a vicenda ogni volta. Ovviamente non è semplice mantenere il rapporto quando si è in lotta per lo stesso obiettivo. Però alla fine io quest’anno sono più tranquillo in termini di campionato, perché non è l’obiettivo principale al momento”.

“È chiaro che se arriverò vicino quando saremo alla fine, ci proverò. Ma vederlo è importante per cercare di copiare tutto quello che fa e imparare. Gli chiedo tutto quello che mi viene in mente, poi in gara abbiamo la possibilità di condividere i dati, quindi cerco di guardare quelli di tutti”, conclude Bezzecchi.