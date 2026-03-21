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MotoGP | Bezzecchi: "Per com'era andata ieri, andare vicino al podio non è male"

Il pilota dell'Aprilia è contento per come è riuscito a raddrizzare un weekend iniziato malissimo in Brasile. Dopo il secondo tempo in qualifica, era consapevole di non avere il passo per lottare con i migliori, quindi il quarto posto lo soddisfa. Però non nasconde che spera di riuscire a fare uno step per fare qualcosa in più domani.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: EVARISTO SA / AFP via Getty Images

Dopo essersi ritrovato addirittura ventesimo ieri, il quarto posto conquistato nella Sprint del Gran Premio del Brasile può essere considerato a tutti gli effetti una boccata d'ossigeno per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia aveva già raddrizzato il suo weekend di Goiania in qualifica, riuscendo a passare il taglio della Q1 e a portare la sua RS-GP addirittura in seconda posizione in griglia.

Il riminese però era consapevole che a livello di passo gara gli mancasse ancora qualcosina. A questo si è sommata anche una piccola sbavatura, che ha permesso al compagno di box Jorge Martin di superarlo verso metà gara e di tenersi stretta la "medaglia di bronzo" fino alla fine. In ogni caso, con i punti raccolti oggi, "Simply the Bez" si è riportato a sole due lunghezze dal leader Pedro Acosta, nono con la KTM, quindi il bilancio della giornata può essere più che positivo.

"Oggi è stata una giornata discreta. Considerando come era andata ieri, è positivo. Ho fatto un'ottima qualifica, passando dalla ventesima alla seconda posizione, poi nella Sprint sapevo che purtroppo il mio ritmo non era abbastanza buono", ha detto Bezzecchi quando ha incontrato i giornalisti presenti a Goiania a fine giornata.

"Mi mancava un po' di passo e ho cercato di migliorare, ma comunque non è stato abbastanza. Quindi non sono riuscito a dare quel qualcosa in più per lottare per il podio. Ci sono andato vicino però, quindi non è male. Ora abbiamo molti dati da analizzare, molto lavoro da fare nel box stasera per cercare di fare un altro passo avanti domani", ha aggiunto.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Domani si dovrebbe passare sulla gomma posteriore media, con la quale di solito il riminese si trova meglio, anche se su questa particolare pista non sembra essere sicuro che sarà così: "Onestamente non lo so, anche perché non ho girato molto con la gomma media. Abbiamo lavorato soprattutto con le morbide e la Sprint è stata praticamente la miglior sessione che abbiamo fatto, quindi è difficile rispondere, anche perché non abbiamo ancora deciso che gomma usare domani".

Marco infatti ha rilanciato, spiegando che secondo lui si potrebbe anche correre con la soft domani: "Sì, perché l'usura su questa pista non è eccessiva. il problema è più la temperatura della gomma. Se si è bravi a gestire la temperatura, si può correre anche con la soft".

Quando poi gli è stato domandato se pensa di poter fare meglio nella gara lunga, ha concluso: "Nel complesso, oggi è stata una buona giornata. E' ovvio che quando parti davanti, vuoi sempre fare un po' di più, ma sono fiducioso che stasera lavoreremo sodo e cercheremo di fare un altro passo avanti in vista di domani".

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