MotoGP | Bezzecchi: "Paura a tornare in moto? Se ne avessi non sarei neanche caduto in quel modo"

Le cadute capitano per tutti, soprattutto quando di mestiere fai il pilota di MotoGP. A fare la differenza è soprattutto il modo in cui ci si rialza e questo è il momento di dimostrarlo per Marco Bezzecchi. Dopo un inizio di stagione da sogno, con quattro vittorie nei primi sette Gran Premi, il pilota dell'Aprilia ha infatti vissuto una sequenza di ben tre battute d'arresto consecutive, che lo hanno portato a perdere anche la leadership della classifica iridata per la prima volta in questo 2026.

Dopo l'incidente innescato da Jorge Martin a Balaton Park ed il brutto episodio con il commissario a Brno, è arrivata la caduta di Assen ad oltre 200 km/h, dalla quale fortunatamente si è rialzato senza conseguenze a livello fisico, ma forse con qualche strascico a livello mentale. Per questo, lo stesso riminese non ha nascosto di essersi preso qualche giorno per staccare una volta arrivato al Sachsenring, dove questo fine settimana va in scena il Gran Premio di Germania.

"Non è stata una settimana facile, ma alla fine l'unica cosa che potevamo fare era provare a staccare la spina per un po', per quanto i nostri impegni ce lo permettessero. Insomma, non bisogna mai staccare completamente la spina. Ma, dai, sono felice di essere qui", ha detto Bezzecchi ai giornalisti, tra cui quelli di Motorsport.com.

Quando gli è stato chiesto dell'incidente, il pilota romagnolo non ha cercato scuse: "Ero un po' troppo veloce e quando ho aperto il gas ho perso l’anteriore. Sostanzialmente, ho commesso un errore molto comune, ma in una curva molto veloce. Per questo è stato un brutto incidente".

Ad impressionare era stato il modo rovinoso in cui aveva rotolato nella via di fuga e in molti avevano puntato il dito sulla ghiaia, anche se Marco non ritiene che sia stato questo il fattore principale: "Credo che nel mio caso sarebbe stato lo stesso anche con un altro tipo di ghiaia, per via della grande velocità. In fin dei conti, sono caduto a 200 km/h. Nel mio caso, quindi, non contava tanto il tipo ghiaia, non è stato un grosso problema. È stata la velocità a fare la differenza".

Dopo una caduta come quella di cui è stato vittima, tornare in sella non deve essere semplice, anche se Bezzecchi sembra non vedere l'ora di farlo e ha negato categoricamente la possibilità di avere paura.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"E' una domanda difficile a cui rispondere, perché se avessi avuto paura sono sicuro che non sarei neanche caduto così, perché non avrei provato a fare la curva così E, chiaramente, dopo una caduta brutta, ci sono diversi punti di vista sul tornare in moto. Per me è una cosa buona. Io da subito ho pensato: 'Cazzo, voglio tornare subito in moto per vedere se sto male, per vedere come va'. E chiaramente non ho potuto in questi giorni, quindi lo farò domani. Però non penso ci sia un metodo che funziona per tutti. Penso che ognuno l'approcci diversamente, un po' come vuole. Semplicemente, bisogna trovare il miglior modo per ognuno", ha spiegato.

"Nella storia delle gare, bene o male, tutti hanno avuto delle cadute forti. Per esempio, Marc è forse quello che ha avuto tante cadute grosse tra i piloti ancora in attività. Ma anche nel passato tanti altri, e tutti comunque sono risaliti in moto e sono andati forte. Andare in moto è la cosa che ci fa star bene, e quindi io onestamente non vedo l'ora, nonostante la caduta. Fortunatamente, la caduta è andata bene, ma è il passato: adesso si sale in moto e vediamo", ha aggiunto.

Questo Gran Premio oltre ad essere l'ultimo prima della pausa estiva, è anche quello che segna il giro di boa della stagione. Per il portacolori della Casa di Noale, dunque, è importante andare in vacanza con delle buone sensazioni. Gli è stato chiesto quindi se per il Sachsenring è imperativo mettersi alle spalle le cose negative e tornare a lottare per la vittoria o se è meglio non mettersi troppe pressioni e ragionare di sessione in sessione.

"Nella normalità sarebbe la prima delle due opzioni che hai detto, perché alla fine dopo un tot, è normale anche fare delle riflessioni, Soprattutto la domenica sera prima della pausa. Però purtroppo, per quanto mi riguarda in questo momento, la mia non è una situazione completamente normale per via di quello che è successo ad Assen. Quindi cambia un po' il mio modo di pensare, il mio modo di approcciare questo weekend".

"Ovviamente, è chiaro che comunque delle riflessioni le farò, domenica o lunedì a casa, ma adesso come adesso, non è troppo il momento. E' il momento più che altro di cercare di capire bene cosa si potrà fare questo weekend, sperando ovviamente di fare bene, ma senza particolari aspettative. Senza niente di incredibile nella testa diciamo. Semplicemente con quello di affrontare giorno per giorno e vedere un po' come vanno le mie condizioni fisiche. E sperare ovviamente di riuscire a portare a casa il massimo che si può".

In questo quadro, c'è stato anche il sorpasso subito da Martin, che ora lo precede di 7 lunghezze nel Mondiale, ma la cosa non sembra pesare troppo per Bezzecchi: "Ho pensato fondamentalmente che non era morto nessuno. Non è mai stata una roba che mi ha ossessionato più di tanto. E' chiaro che è sempre bello vedersi primi piuttosto secondi, terzi o quarti, questo è ovvio. Ma non è che ci abbia pensato più di tanto. Ho pensato che, fortunatamente, era andata bene. Da subito poi il primo pensiero è stato: mettiamoci giù, perché voglio tornare in moto subito".