MotoGP | Bezzecchi: "Orgoglioso di correre per Valentino"

"Per il momento ancora no". La tensione della prima gara in MotoGP della carriera non si sta ancora facendo sentire per Marco Bezzecchi, anche se ormai si avvicina la FP1 del Gran Premio del Qatar. Alla vigilia del suo primo weekend nella classe regina, il pilota del Mooney VR46 Racing Team non ha nascosto però di temere un pochino quella che sarà una sorta di "notte prima degli esami", ovvero quella di sabato

"Di solito, la sera prima della gara ci metto sempre tanto ad addormentarmi. Forse stavolta ci metterò ancora di più, ma spero di no, altrimenti arrivo a domenica che sono stanco. Però sarà anche una bella emozione", ha detto Bezzecchi.

Un target nella sua testa c'è per questa prima uscita in sella alla Ducati, ma per il momento preferisce tenere un profilo basso: "E' difficile non farsi delle aspettative purtroppo, perché certe volte puoi rimanere un po' deluso. Però è anche dura non farsele, perché speri sempre che capitino delle belle cose. Io mi sono fatto un po' di pensieri, però voglio aspettare la FP1 e la FP2 per vedere un po' come sono messo prima".

Quel che è certo è che, per la prima volta dopo tanti anni si correrà in Qatar senza aver fatto un test sulla pista di Losail nelle settimane precedenti. Una cosa che potrebbe rendere le cose un pochino più complicate per i rookie, ma che non sembra preoccupare più di tanto Bezzecchi.

"Non c'è più pressione. Alla fine abbiamo fatto i test su delle altre piste e sono andati bene. La pressione penso che sia la stessa, poi credo che il test in Qatar avrebbe reso la prima gara più semplice, ma sarebbe stato anche particolare: non puoi guidare neanche troppo, perché in certi orari è troppo complicato, inoltre non è neanche utile in ottica gara girare durante il giorno. Per un rookie, che ha bisogno di guidare tanto, i test in Malesia e a Mandalika sono stati probabilmente più utili. Ovviamente arrivare qui per la prima volta rende la gara più difficile, ma fa parte del processo di apprendimento".

Durante i test è emersa qualche difficoltà in più legata alla simulazione di gara, ma è una cosa che fa parte del gioco quando si devono prendere le misure ad una nuova categoria.

"Fare un giro veloce o dei run di 5-6 giri veloci è più semplice rispetto a fare una simulazione di gara, ma credo che sia anche normale, perché la gara è la parte più complicata. Fisicamente è più dura rispetto alla Moto2, poi non ho ancora abbastanza esperienza con le gomme, con la gestione dell'elettronica e la potenza del motore. A volte quindi guido in maniera troppo aggressiva, ma credo che questa è una cosa che verrà più naturale con il tempo".

Sicuramente poi c'è un altro aspetto particolarmente emozionante per il pilota romagnolo, che è quello di poter fare il suo esordio in MotoGP con la squadra del suo idolo e mentore, Valentino Rossi.

"E' una cosa davvero speciale per me, perché è sempre stato il mio idolo, il mio pilota preferito e la mia ispirazione. Sono molto orgoglioso, ma anche molto fortunato a far parte di questa squadra. Ieri ci siamo scritti un po' di messaggi con Valentino e anche lui è molto felice".

Infine, Marco ha rivelato che questa pista gli piace soprattutto in notturna, al punto che con la luce del giorno gli sembra quasi di girare su un tracciato diverso.

"Qui in Qatar è sempre particolare per me perché, anche se il layout è lo stesso, di giorno faccio più fatica che di notte. Quindi non vedo l'ora di provare la Ducati sotto le luci artificiali. E' un'atmosfera un po' particolare, ma molto bella. Invece di giorno è strano, non sono più abituato. E' un po' di anni che stanno anticipando gli orari, però la pista di notte è più bella. E' una cosa mia, ma mi piace di più. Poi di giorno c'è sempre il vento molto forte, quindi si sta meglio la sera".

Marco Bezzecchi, Team VR46 Photo by: MotoGP