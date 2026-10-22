Ultime notizie

MotoGP Australia

MotoGP | Bezzecchi: "Ordini di scuderia? Aprilia non ha detto niente. Se e quando arriveranno vedremo come comportarci"

Il pilota dell'Aprilia arriva a Phillip Island dopo il ritorno alla vittoria di Mandalika e per il momento vuole continuare a crederci nonostante i 46 punti da recuperare nei confronti di Jorge Martin. Per il momento da Noale, infatti, non sono ancora arrivati ordini di scuderia per aiutare il madrileno nel testa a testa con Marc Marquez.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 22 ott 2026, 08:58

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La maledizione si è rotta a Mandalika ma, con 46 punti da recuperare sul compagno Jorge Martin e solo cinque Gran Premi da disputare, Marco Bezzecchi ha una sola chance per continuare a credere nel titolo 2026 della MotoGP: continuare a vincere. Il pilota dell'Aprilia sembra esserne conscio, stando almeno a quanto ha raccontato dopo la conferenza stampa che ha aperto il Gran Premio d'Australia, quando si è intrattenuto con i giornalisti italiani presenti a Phillip Island.

"La moto sta funzionando abbastanza bene in generale. Veniamo da Mandalika, che è stato nel complesso un weekend discreto, nel quale sono riuscito a tornare a vincere, che era un po' la mia ossessione da quando mi sono fatto male. Quindi sono contento, bisogna cercare di lavorare bene, cercare di andare forte. Adesso mancano poche gare, quindi bisogna cercare di essere sempre competitivi. Quindi il mio obiettivo è quello", ha detto Bezzecchi.

"Chiaramente, bisogna cercare di fare il massimo, perché comunque alla fine manca poco, però sicuramente bisogna prendersi qualche rischio in più e cercare di essere sempre veloci. Poi bisogna vedere come si sviluppa il weekend. Prima di iniziare è un po' difficile fare una previsione, però io cercherò di essere il più veloce possibile da subito", ha aggiunto.

Visto il suo distacco nei confronti di "Martinator", che invece è pressato da vicinissimo da Marc Marquez, che lo segue di due sole lunghezze, c'è chi sostiene che per l'Aprilia potrebbe essere arrivato il momento di affidarsi agli ordini di scuderia, anche se il riminese assicura che per ora non si è mosso nulla in questa direzione.

"Non ci penso più di tanto. Alla fine è una cosa che in questo momento non ci tocca più di tanto. Se e quando ci diranno qualcosa, li ascolteremo e vedremo come comportarci di conseguenza. Ma adesso, in questo momento, non ci è steto ancora detto niente".

Purtroppo, dal punto di vista fisico, nonostante siano passati ormai diversi mesi dall'incidente del Sachsenring, Marco continua ad avere bisogno di recuperare: "La spalla è al 100%, il ginocchio purtroppo non ancora, ed è uno dei motivi per il quale sono tornato a casa, perché comunque, purtroppo, ogni volta che vado in moto tende a crearmi del liquido e si gonfia, quindi tenere la gamba piegata diventa difficile".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sono andato a casa anche per questo. Diciamo che chiaramente è molto meglio rispetto a poco dopo che è successo l'infortunio, ma non è ancora a postissimo. Però è una cosa con cui dovrò convivere e che sarà così fino alla fine dell'anno, perché finché non mi fermerò per un po' per davvero, non penso che si sistemerà del tutto".

Uno dei temi caldi del giovedì è stato il Gran Premio del Qatar, che al momento rimane regolarmente in calendario per il weekend dell'8 novembre, nonostante il conflitto in Medio Oriente non sembri placarsi. Bezzecchi sembra volersi affidare alle decisioni degli organizzatori in merito.

"Alla fine noi siamo piloti, ovvio che vogliamo correre. Quindi questo è chiaro, però io penso che se l'organizzazione sta garantendo la sicurezza, sta garantendo il funzionamento del weekend di gara, io alla fine mi fido degli organizzatori. Non penso che siano dei matti scatenati che ci mandano là senza essere sicuri di quello che fanno, quindi la mia posizione è questa. Poi se le cose cambieranno, sappiamo che i motivi non sono tanto belli. Però aspettiamo e cerchiamo di vedere. Alla fine, io quello che mi dicono di fare, lo faccio insieme alla mia squadra. Se loro come organizzatori sono sicuri, perché non fidarsi di loro".

Infine, gli è stato chiesto un pensiero riguardo al primo match point iridato in Formula 1 per il suo amico Kimi Antonelli, che arriva ad Austin con 102 punti di margine su George Russell e avrebbe bisogno di uscire dal weekend con almeno 126 per chiudere i giochi.

"Glielo auguro, anche se secondo me sarà un primo match point tosto, nel senso che comunque si devono incastrare tante cose. Al di fuori della vittoria, che lui la può conquistare perché è veloce, ma Russell che faccia nono se tutto va bene mi sembra difficile. In ogni caso è lì vicino, quindi deve stare tranquillo, concentrato. Fare quello che sa fare, non inventarsi niente, che mi sembra che sia già abbastanza capace. Poi gli faccio un grande regalo", ha concluso.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente “Sarà molto triste”: i piloti della MotoGP si rammaricano per la perdita di Phillip Island

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Matteo Nugnes





MotoGP | Joan Mir dà ancora forfait, la Honda corre solo con Marini a Phillip Island



MotoGP



MotoGP



Australia



22 h



MotoGP | Joan Mir dà ancora forfait, la Honda corre solo con Marini a Phillip Island





MotoGP | Taramasso: "Phillip Island impone le anteriori asimmetriche, ma occhio alla pioggia..."



MotoGP



MotoGP



Australia



23 h



MotoGP | Taramasso: "Phillip Island impone le anteriori asimmetriche, ma occhio alla pioggia..."





MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Australia



MotoGP



MotoGP



Australia



3 g



MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Australia

More from

Marco Bezzecchi





MotoGP | Marquez valorizza il livello del suo rivale per il titolo: "Martin è un vero talento"



MotoGP



MotoGP 3 g



MotoGP | Marquez valorizza il livello del suo rivale per il titolo: "Martin è un vero talento"





MotoGP | Aprilia apre agli ordini di scuderia: "Ad un certo punto bisogna dare un peso agli obiettivi"



MotoGP



MotoGP



Indonesia



10 g



MotoGP | Aprilia apre agli ordini di scuderia: "Ad un certo punto bisogna dare un peso agli obiettivi"





MotoGP | Finalmente Bezzecchi rompe la maledizione, ma forse è tardi: sarà solo l'arbitro tra Martin e Marquez?



MotoGP



MotoGP



Indonesia



10 g



MotoGP | Finalmente Bezzecchi rompe la maledizione, ma forse è tardi: sarà solo l'arbitro tra Martin e Marquez?

More from

Aprilia Racing Team





Martin: "Se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita"



MotoGP



MotoGP



Australia



1 h



Martin: "Se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita"





MotoGP | I piloti guardano con sospetto al viaggio in Medio Oriente per disputare il GP del Qatar



MotoGP



MotoGP 7 g



MotoGP | I piloti guardano con sospetto al viaggio in Medio Oriente per disputare il GP del Qatar





MotoGP | Martin pronto per il rush finale: "Ora sento che non farò più fatica"



MotoGP



MotoGP



Indonesia



9 g



MotoGP | Martin pronto per il rush finale: "Ora sento che non farò più fatica"

Ultime notizie





MotoGP | Alex Marquez: "Non credo che viaggiare in Qatar sia una decisione che si debba prendere ora"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



2 min



MotoGP | Alex Marquez: "Non credo che viaggiare in Qatar sia una decisione che si debba prendere ora"





MotoGP | Bezzecchi: "Ordini di scuderia? Aprilia non ha detto niente. Se e quando arriveranno vedremo come comportarci"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



25 min



MotoGP | Bezzecchi: "Ordini di scuderia? Aprilia non ha detto niente. Se e quando arriveranno vedremo come comportarci"





“Sarà molto triste”: i piloti della MotoGP si rammaricano per la perdita di Phillip Island



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



47 min



“Sarà molto triste”: i piloti della MotoGP si rammaricano per la perdita di Phillip Island





Martin: "Se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



1 h



Martin: "Se la MotoGP decide di andare in Qatar sarà perché la sicurezza è garantita"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti