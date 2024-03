MotoGP | Bezzecchi: “Ora ho capito come guidare la nuova Ducati”

Il Gran Premio del Qatar dà il via a una nuova stagione, che sarà ricca di novità, incognite, ma anche tante conferme. Tra queste c’è Marco Bezzecchi, che per il terzo anno consecutivo veste i colori del team VR46. Il romagnolo è pronto a tornare in pista, stavolta con la GP23 con cui inizialmente non si è sentito a proprio agio, ma pian piano inizia a familiarizzare con la nuova arma di cui dispone in MotoGP.

Se i test di Sepang non erano andati secondo le aspettative, sicuramente la situazione è migliorata in Qatar, quando Bez è tornato sulla Ducati per il secondo test pre-stagionale: “A Sepang ho faticato un po’, ma nei test del Qatar mi sono sentito molto meglio e ho iniziato a capire meglio come guidare la moto, a cambiare un po’ il mio stile di guida. Quando ho provato la nuova moto, ho sentito che era molto simile alla vecchia. Ma quando ho iniziato a spingere ho faticato molto soprattutto in entrata di curva”.

“Lo stopping è un po’ diverso e ci sto ancora lavorando perché è una parte abbastanza sensibile della guida e quando non hai abbastanza fiducia, non ti fidi nell’insieme. In Malesia ho provato a modificare di più la moto senza cambiare troppo lo stile di guida, ma non è andata bene. Dai test di Sepang a quelli di Doha ho studiato tanto a casa su cosa potessi fare in maniera diversa. Quando ho iniziato i test qui ho provato ad adattare il mio stile di guida alla moto ed è andata molto meglio. Penso che continuerò in questo modo”, ha spiegato Bezzecchi nel giovedì di Lusail.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nel 2023, il portacolori VR46 ha firmato il suo primo successo nella classe regina, lottando per il titolo fino a poche gare dal termine della stagione. Visto il solido anno messo in atto, è normale aspettarsi dal romagnolo un ulteriore step. Tuttavia, Bezzecchi non sente una pressione maggiore rispetto al solito per questo: “Sicuramente ho più occhi puntati su di me, ma lo scorso anno è il passato. Nello sport ogni anno è molto a sé, quindi devo concentrarmi su quest’anno. È un po’ diverso da quando ero un ragazzino. Abbiamo più cose da fare, quindi il giovedì è una giornata abbastanza impegnativa, ma inizi a vedere tutti i piloti con nuovi colori, anche di altre categorie. Questa cosa è molto carina. Sono nervoso, ma è normale... È come il primo giorno di scuola, solo più importante e più divertente!”.

Quest’anno, Bez condivide il box con un nuovo compagno di squadra. Luca Marini che ha lasciato VR46 per andare in Honda, e il suo posto è stato preso da Fabio Di Giannantonio, che nei test ha mostrato un feeling migliore con la GP23 rispetto a Bez. Questo però non comporta la creazione di una gerarchia all’interno della squadra: “Penso che non ci sia un numero uno nel team, alla fine tutti fanno il loro lavoro. Fabio è stato molto veloce lo scorso anno alla fine della stagione, ma anche nei test invernali di quest’anno. Per me è un’opportunità per imparare da piloti veloci. In Ducati e nel mio team condividiamo i dati, quindi posso vedere cosa fa Fabio e cosa fanno gli altri di diverso da me per imparare ed essere più veloce”.