MotoGP | Bezzecchi: oltre alla clavicola si è crepato anche il sogno Mondiale?

Possono bastare 41 giorni per passare dal sogno all'incubo? Se lo chiedete a Marco Bezzecchi, molto probabilmente la sua risposta sarà affermativa. Il 31 maggio, dopo il dominio totale mostrato dalle Aprilia nel Gran Premio d'Italia al Mugello, nessuno metteva in dubbio il fatto che il pilota riminese fosse il favorito numero uno per la corsa al titolo della MotoGP. Anche perché in quel frangente un Marc Marquez ancora convalescente era finito a -102. Ma forse è stato proprio quel momento a mettere troppa pressione sulle sue spalle

Poco più di un mese dopo, infatti, la musica è cambiata completamente, perché nelle quattro gare successive il portacolori della Casa di Noale si è portato a casa appena 13 punti sui 148 in palio, per di più tutti nelle Sprint. Le gare lunghe invece sono state un vero e proprio bagno di sangue e c'è un dato che è a dir poco impressionante: Marco, infatti, ha completato appena un giro in ben quattro gare!

La crisi è iniziata in realtà per colpe non sue, perché il primo zero è stato innescato dal suo compagno Jorge Martin, che al Balaton Park ha dato il via una maxicarambola coinvolgendo un Bezzecchi completamente incolpevole ed abbastanza fortunato a rialzarsi senza conseguenze da un incidente abbastanza brutto da vedere.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nel doppio zero di Brno però il nome Marco Bezzecchi è scritto a caratteri cubitali e quello, probabilmente, è destinato a rimanere il momento che ha finito per incrinare un cammino che fino a quel momento era stato praticamente perfetto, tranne che per qualche errorino evitabile nelle Sprint.

Proprio in seguito ad una caduta nella gara breve, avvenuta quando aveva il quinto posto in pugno, il romagnolo non è riuscito a tenere a bada il suo temperamento ed ha rifilato due schiaffoni ad un commissario reo di aver mandato a limitatore la sua RS-GP nel tentativo maldestro di risollevarla. Episodio che ha portato all'esclusione dalla gara domenicale ed alla gogna pubblica cui è stato sottoposto nonostante le scuse al commissario.

Un momento non semplice, cui si è sommato il fatto che il rivale più temibile, il campione in carica Marquez, ne ha approfittato a piene mani, recuperando la bellezza di 62 punti tra Ungheria e Repubblica Ceca, riportandosi a sole 40 lunghezze.

Con questo umore quindi Bezzecchi è tornato in pista ad Assen, ma sembrava davvero pronto per resettare e mettersi tutto alle spalle, perché nei tre turni di prove libere ha piazzato la sua Aprilia davanti a tutti. Una bandiera gialla in qualifica però gli ha impedito di prendersi la pole position e nella Sprint, con la gomma soft che non gradisce troppo perché rende instabile la sua RS-GP, non è riuscito a fare meglio del quarto posto.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Forse è anche per questo che domenica si è fatto prendere dalla foga e al secondo giro, nel tentativo di andare all'attacco di Marc Marquez ha esagerato alla curva 15, una delle più veloci della "Cattedrale" ed è stato vittima di una caduta ad oltre 200 km/h. Un ennesimo zero, che ha permesso a Martin di superarlo di 7 punti nel Mondiale. In questo caso, tuttavia, il riminese è stato anche fortunato, perché si è rialzato senza fratture dopo aver rotolato in maniera impressionante nella ghiaia della via di fuga.

La fortuna però raramente bussa due volte alle stessa porta e Marco lo ha pagato sulla sua pelle stamattina al Sachsenring, dove era arrivato con l'intenzione di provare a limitare i danni, essendo ancora molto dolorante a causa del capitombolo olandese. Missione che purtroppo non è andata in porto: nel corso della Q2 è stato di nuovo vittima di una caduta ed anche questa volta in uno dei punti più veloci del tracciato tedesco, nella discesa della curva 7.

Il romagnolo ha perso il posteriore della sua RS-GP, che poi lo ha lanciato in aria in un highside avvenuto ad oltre 130 km/h. L'impatto con l'asfalto e la successiva rotolata nella ghiaia della via di fuga sono stati molto cruenti e purtroppo gli hanno procurato la frattura scomposta della clavicola sinistra, per la quale sarà operato nella giornata di domani.

Volendo guardare al bicchiere mezzo pieno, l'infortunio è arrivato nel momento "giusto", perché domani sera inizierà la pausa estiva e i motori resteranno spenti fino al weekend del 9 agosto, quando si tornerà in pista a Silverstone. La verità però è che Bezzecchi sembra essere finito nelle sabbie mobili e che più provi ad uscirne e più finisca per sprofondare.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing crashed bike Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"E' un momento duro, ma noi siamo più duri. Adesso mi faccio aggiustare e mi rimetto al lavoro. Niente mi farà mollare!", ha scritto nel pomeriggio Bezzecchi sul suo profilo Instagram, volendo mandare un messaggio di forza ai suoi tifosi, ma forse anche alla concorrenza, in un momento per lui così così complicato.

Il rischio però è che la crepa sulla sua clavicola non sia la sola e che ora ce ne sia una bella profonda sulle sue ambizioni iridate. Ad oggi, il pilota dell'Aprilia è ancora secondo nel Mondiale, ad 11 punti da Martin, ma la proiezione più realista è che si possa trovare addirittura quinto dopo la gara di domani, superato anche da quel Marquez che oggi ha vinto la Sprint e che appena quattro gare fa era ben 102 punti indietro rispetto a lui.

La sensazione, dunque, è che durante la pausa estiva Marco dovrà sì lavorare per recuperare dal punto di vista fisico, ma che dovrà farlo soprattutto a livello mentale, per eliminare le tossine di un mese e mezzo che rischiano di aver fatto svanire quella consapevolezza nei propri mezzi che lo aveva reso quasi imbattibile ad inizio stagione. Per ora nulla è perduto, perché c'è ancora mezzo campionato davanti a noi, ma per riprovare a far tornare quel sogno dolce come a fine maggio servirà di nuovo il Bezzecchi con la scorza dura di inizio anno...