MotoGP | Bezzecchi: "Non vedo l'ora di riabbracciare l'Aprilia, abbiamo bisogno di ritrovarci"

Se il Mondiale MotoGP fosse un incontro di boxe, Marco Bezzecchi avrebbe bisogno di vestire i panni di "Rocky" al Sachsenring. Gli zero in classifica maturati tra Ungheria, Repubblica Ceca ed Olanda sono stati tre colpi da KO, sia per il fisico che per il morale, ma in Germania il pilota dell'Aprilia deve dimostrare di potersi rialzare se vuole continuare a credere a quel titolo per il quale era il favorito numero uno fino a poco più di un mese fa.

Il brutto episodio di Brno non sembra aver lasciato segni a livello emotivo, perché comunque ad Assen è stato velocissimo fino alla brutta caduta di cui è stato protagonista al secondo giro della gara lunga. Un incidente avvenuto ad oltre 200 km/h, dal quale fortunatamente si è rialzato dolorante un po' ovunque, ma senza infortuni.

Più che la botta in sé, però potrebbe aver fatto male l'aver perso la leadership iridata per la prima volta in questa stagione, venendo superato di 7 lunghezze dal vicino di box Jorge Martin. A pochi giorni dal ritorno in pista, il riminese non ha nascosto di essere in un momento complicato, ma si è anche detto particolarmente voglioso di reagire insieme alla sua squadra.

"Sono contento e ho voglia di tornare in sella. Ovviamente spero di migliorare ancora un po’ dal punto di vista fisico in questi giorni, ma finora il recupero sta andando abbastanza bene. Non vedo l’ora di riabbracciare la mia squadra perché, dopo Assen, abbiamo bisogno di ritrovarci e continuare a guardare avanti insieme", ha detto nell'anteprima diffusa dalla Casa di Noale.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

Diverso il morale per "Martinator", che grazie al terzo posto ottenuto ad Assen è andato a prendersi la vetta della classifica. Un risultato che fino a qualche mese fa poteva sembrare quasi fantascienza, se si pensa al 2025 travagliatissmo che ha vissuto in pista e fuori, tra infortuni e tentativi di fuga. Ora invece il campione 2024 sembra crederci per davvero.

"Affrontiamo questo GP in un buon momento e in più, il Sachsenring è un tracciato che mi piace. Abbiamo ancora margine di miglioramento, ma sono convinto che, grazie al lavoro di Aprilia e del team nel box, riusciremo presto a raggiungere il 100%. L’obiettivo principale è affrontare la seconda metà della stagione con sensazioni positive e con la consapevolezza di aver dato il massimo fino alla fine", ha detto il madrileno.