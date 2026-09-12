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MotoGP | Bezzecchi non molla... l'osso: ecco il casco dedicato al GP di casa a Misano

Il pilota di Aprilia Racing ha svelato il casco che userà in questo fine settimana al Gran Premio di San Marino. "Non mollo l'osso" è la frase con cui fa ironia sui suoi infortuni ed è un messaggio ai rivali: per il titolo vuole continuare a essere in lizza e un candidato credibile sino al termine della stagione.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Helmet

Marco Bezzecchi non molla l'osso. E' il messaggio chiaro con cui il pilota di Aprilia Racing ha voluto dare ai suoi tifosi e ai rivali attraverso il casco dedicato alla sua gara di casa, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che si terr in questo fine settimana a Misano Adriatico

Questa mattina il romagnolo ha presentato il casco speciale che userà al Marco Simoncelli a partire da questo pomeriggio. Un casco semplice, dalla base nera, ma che contiene un duplice significato.

Da una parte l'osso chiama in causa l'infortunio alla clavicola. Dall'altra parte, non mollandolo, fa intendere che, nonostante tutto, lui proverà a fare di tutto per rimanere in lotta per il Mondiale e portarlo a Noale.

"Abbiamo voluto fare un casco più 'arrabbiato' del solito per Misano, anche per quello che mi è successo recentemente. Ci stava secondo me dare un messaggio riguardo a quanto sia importante non mollare mai", ha detto Marco nel video di presentazione del suo casco.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Helmet

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Helmet

Foto di: AGV Helmets

"Ecco perché abbiamo fatto questo casco dal titolo 'Non mollo l'osso!', con un bell'osso nella parte anteriore e qualche altro osso in giro. Mi piace molto, è molto aggressivo. Spero di riuscire a trasmettere questa sensazione quando sono in pista".

Come spesso accade, anche gli altri piloti italiani hanno presentato un casco speciale per Misano. Fabio Di Giannantonio ha presentato un elmetto che fonde tecnologia e il lato più rude delle corse: metallo, carbonio, asfalto, carattere industriale e imperfezioni. Insomma, il lato più autentico delle corse.

Il casco di Fabio Di Giannantonio

Il casco di Fabio Di Giannantonio

Foto di: Fabio Di Giannantonio

Francesco Bagnaia, invece, ha preferito un casco che presenta un chiaro riferimento a quello di Manuel Poggiali. L'ex pilota che ha fatto così bene tra 125 e 250, oggi è uno dei coach a bordo pista del team Ducati Corse, e segue i piloti di Borgo Panigale.

 

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