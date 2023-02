MotoGP | Bezzecchi: "Non mi aspettavo questi tempi, ma la GP22 mi piace"

Carica lettore audio

Dopo lo strapotere mostrato lo scorso anno, era più che ipotizzabile che ci potesse essere una Ducati davanti a tutti alla conclusione della prima giornata dei test collettivi di MotoGP in Malesia. La sorpresa semmai è il nome che si è issato in cima alla lista dei tempi, perché a svettare è stato Marco Bezzecchi, che con la Desmosedici GP22 è riuscito a fermare il cronometro sull'1'58"470, a soli sette decimi dal record assoluto del tracciato di Sepang.

Riavvolgendo il nastro ad un anno fa, però, non c'è da essere troppo stupiti, perché di questi tempi a brillare era Enea Bastianini, che come il portacolori della Mooney VR46 disponeva di una Ducati della stagione precedente, quindi all'apice del suo sviluppo. E se guardiamo a cosa è riuscito a fare "Bestia" nel proseguimento della stagione e a cosa lo ha portato, sicuramente parliamo di una prestazione di buon auspicio per il riminese.

"La moto mi è piaciuta molto, ma mi era già piaciuta a Valencia, quindi sapevo a cosa andavo incontro. E' sempre bello cominciare bene, ma dobbiamo rimanere sul pezzo perché è soltanto il primo giorno di test, quindi non bisogna godere troppo. Però sono contento, perché la moto si è comportata bene anche se è stata una giornata abbastanza difficile", ha detto Bezzecchi dopo aver fatto segnare il miglior tempo.

Poi è sceso un po' più nei dettagli delle differenze tra la GP21 con cui ha corso lo scorso anno e la GP22 che ha a disposizione ora, spiegando però di non aver ancora avuto modo di iniziare a lavorare in ottica passo gara, a dispetto dell'ottimo time attack di oggi.

"La moto ha parecchi punti forti, che rispecchiano quelli che aveva già anche quella precedente, anche se in inserimento e in staccata mi sembra anche un pochino meglio. Diciamo che ancora non la sfrutto al massimo, perché in inserimento bisogna avere sempre grande fiducia nella propria moto. Diciamo che sul giro secco ci si riesce un po' di più, invece sul passo gara è più difficile".

"Oggi non abbiamo potuto lavorare molto in quest'ottica, perché le gomme sono troppo poche, ed abbiamo girato molto con la media, che non è quella giusta per questa pista. Però quando ho messo la soft è stata completamente un'altra storia e va bene così", ha aggiunto.

Essendo solo il primo giorno di test, le prestazioni odierne sono state davvero sorprendenti, anche se secondo Bezzecchi non bisogna mai guardare troppo ai tempi in assoluto in queste giornate, perché si creano condizioni molto diverse da quelle dei weekend di gara.

"Io ho fatto un tempo migliore rispetto a quello che avevo fatto in qualifica. Poi è vero che in un test la pista si gomma tantissimo, quindi è normale che si vada forte. Non bisogna prendere questi tempi come riferimenti assoluti, perché le condizioni sono particolari. Io non mi aspettavo di fare questi tempi, ma gli altri sono partiti veramente fortissimo. Vediamo domani e speriamo di andare ancora un po' meglio", ha concluso.

