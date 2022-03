MotoGP | Bezzecchi: “Non il risultato che volevo, ma sono contento”

Carica lettore audio

La sua avventura in MotoGP è iniziata con una scivolata al sesto giro, ma Marco Bezzecchi può ritenersi soddisfatto al termine del Gran Premio del Qatar. Il debutto nella classe regina del pilota Mooney VR46 non è stato indubbiamente quello sperato, ma non c’è spazio per la delusione. Il rookie guarda il bicchiere mezzo pieno e stila un bilancio del suo primo weekend nella classe regina, che giudica più che positivo.

La caduta al sesto giro non è stata certo il degno finale di tre giorni di lavoro duro che però sembra aver portato comunque i propri frutti. Bezzecchi spiega l’errore commesso in gara che lo ha portato a finire sulla ghiaia, ma ci tiene a mettere in risalto anche gli aspetti positivi di un weekend in cui ha iniziato a prendere le misure con la MotoGP: “Il risultato non è quello che volevo, ma se guardo il weekend in generale non mi posso lamentare perché ho fatto un grande passo in avanti”.

“Sfortunatamente ho commesso un piccolo errore in gara dato dalla mancanza di esperienza in MotoGP. Quando ero molto vicino a Nakagami non ho potuto evitare di andare sul freno, la leva del freno era vicina alle dita e non ho potuto frenare bene. Quando ho provato a fermare la moto ho perso l’anteriore. Però posso essere contento, l’inizio della stagione è stato positivo e il team ha fatto un ottimo lavoro”.

Tuttavia, a dispetto del risultato che appare nella classifica, la gara di Bezzecchi non è stata affatto male, essendo caduto quando era in 13esima posizione e girava su tempi decisamente buoni: “La partenza è stata molto buona, mi sono divertito. I primi giri sono stati molto belli, giravo forte e sono anche stato capace di stare con alcuni che hanno molta esperienza. Sono contento, i tempi erano buoni. Secondo me abbiamo fatto un bel lavoro questo weekend e sarebbe stato bello poterlo portare a termine con un risultato bello. Purtroppo non ci siamo riusciti in gara, però alla fine abbiamo comunque imparato qualcosa e ce lo portiamo a Mandalika”.

“È difficile la partenza in MotoGP perché la potenza è enorme, ma sto imparando le partenze e questo weekend ho fatto dei passi avanti anche con la frizione. Non sono ancora al 100%, ma per il resto ho imparato tanto, perché ho lottato con tanti piloti d’esperienza ed è stato bello perché mi sono divertito e andavo anche veloce senza fare troppi sforzi. Ho provato anche a salvare le gomme. Non sono contento per l’errore perché è stata una cosa molto piccola che può succedere a tutti, ma alla fine è così. Durante tutto il weekend ho avuto la possibilità di provare come fossero le gomme. Le conosco meglio, ma devo comunque guidare per conoscerle bene”, prosegue il pilota del team Mooney VR46.

Una volta archiviato il Gran Premio del Qatar, è ora il momento di pensare all’Indonesia, prossimo appuntamento del mondiale. Lì la classe regina arriverà con qualche dato in più, forte dei test invernali, ma Bezzecchi non fa proclami: “A Mandalika porterò tanta esperienza. Sarò bello partire da una base che conosco già, ma tutti sono messi forse ancora meglio di qui, perché abbiamo fatto i test e quindi sono tutti molto più a posto. Però secondo me possiamo fare una bella gara anche là, dobbiamo solamente cercare di lavorare come abbiamo fatto questo weekend, con la giusta calma. Lì avendo fatto la simulazione, sappiamo già cosa dobbiamo migliorare e sarà interessante”.

Bezzecchi conclude poi facendo i complimenti ad Andrea Migno e Celestino Vietti, vincitori in Moto3 e Moto2 rispettivamente e autori di gare magistrali a Lusail: “Migno e Celestino hanno guidato benissimo e sono molto felice per loro perché hanno meritato questa vittoria. Migno finalmente è riuscito a prendersi quello che lo scorso anno aveva meritato tante volte. La gara di Celestino è stata impressionante. Sapevo che poteva vincere, ma è stato incredibile!”.