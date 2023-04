MotoGP | Bezzecchi: “Non ho saputo gestire bene la gomma anteriore”

Carica lettore audio

Se qualcuno a inizio stagione avesse detto a Marco Bezzecchi che dopo tre gare era leader del mondiale, probabilmente non ci avrebbe creduto. Eppure il portacolori Mooney VR46 è arrivato in Texas da capoclassifica e conclude il Gran Premio delle Americhe con un vantaggio incrementato. Complice sicuramente la caduta di Pecco Bagnaia in gara, il romagnolo si presenterà a Jerez, prossimo appuntamento del campionato, con 11 punti di vantaggio sul compagno di marca e campione in carica.

Non è stato certamente un weekend da incorniciare quello di Bezzecchi, che ha iniziato il gran premio con diverse difficoltà, ma è poi riuscito a risalire la china, arrivando a lottare con un buon passo e archiviando l’appuntamento di Austin con il sorriso: “Sono felice ovviamente di essere leader, è una bella soddisfazione, ma è comunque nulla, perché è molto presto”.

“Alla fine sono contento del weekend in generale, perché venerdì ho avuto molti problemi, ieri sono riuscito a fare una gara decente e oggi era molto facile commettere errori. Quindi sono felice anche del mio passo, sfortunatamente penso di aver spinto un po’ troppo presto e in quel giro in cui ho spinto tanto ho finito la gomma anteriore. Quindi gli ultimi sette giri sono stati molto difficili per me, così ho perso le posizioni da Maverick e Miguel. Ma a parte questo sono molto contento”, ha spiegato Bez riferendosi alla gara odierna.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

I fattori che hanno reso la gara di Austin molto complicata sono stati diversi, le temperature più basse sembravano poter favorire i piloti, tuttavia il forte vento ha sicuramente condizionato la guida. In particolare, le difficoltà maggiori hanno riguardato la gomma anteriore: “Su questa pista è sempre così, la gomma anteriore è sempre difficile da gestire, perché ci sono tante curve lunghe a destra, come la 6, la 8 e molte altre. Credo di non aver gestito sufficientemente bene, dovevo fare qualcosa di più per gestire l’anteriore, ma proveremo a capire per migliorare”.

L’attuale leader del mondiale si presenta a Jerez con la voglia di continuare a far bene, anche se sa che l’impresa non sarà semplice. Tuttavia, l’approccio adottato fino ad ora sembra quello giusto e vuole proseguire su questa direzione: “Io provo solo ad andare veloce, quindi non so se ci sia una spiegazione al fatto che le piste su cui abbiamo corso siano tutte molto particolari. A Jerez continuerò con lo stesso approccio, proverò ad andare forte”.

Inevitabile è poi un commento sull’evento del giorno, ovvero la caduta del suo primo rivale in campionato Pecco Bagnaia. Così come il campione in carica, anche Bez non sa dare una spiegazione, ma perché non ha visto la scivolata: “Non ho visto la caduta di Pecco, non so dire se sia stato un errore o qualcosa di diverso. In Argentina era stato molto facile commettere un errore, anche perché era sul bagnato. Anche io avevo quasi rischiato di cadere pur essendo molto concentrato. Oggi sull’asciutto era molto molto forte, ma anche il vento soffiava forte. Non so, dovrei vedere la caduta e non posso rispondere”.