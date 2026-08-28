Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Lotus conferma il V8 ibrido da 1.000 CV per la supercar Esprit

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Lotus conferma il V8 ibrido da 1.000 CV per la supercar Esprit

MotoGP | Un ritorno da eroe per Zarco: tre mesi dopo l'incubo di Barcellona è la miglior Honda e in Q2

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Un ritorno da eroe per Zarco: tre mesi dopo l'incubo di Barcellona è la miglior Honda e in Q2

MotoGP | Martín: "Aragón è uno dei circuiti più difficili per Aprilia, eppure siamo vicini alle Ducati"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Martín: "Aragón è uno dei circuiti più difficili per Aprilia, eppure siamo vicini alle Ducati"

MotoGP | Bagnaia: "Non mi sono fermato al box, quando sei frustrato e nervoso puoi dire cose che non pensi"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Bagnaia: "Non mi sono fermato al box, quando sei frustrato e nervoso puoi dire cose che non pensi"

MotoGP | Diggia: "Bez e Zarco? Con questo format è quasi normale vedere cose eroiche. Facciamo tutti cose pazzesche"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Diggia: "Bez e Zarco? Con questo format è quasi normale vedere cose eroiche. Facciamo tutti cose pazzesche"

MotoGP | Márquez: "Mi sono sentito a mio agio, proprio come mi aspettavo"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Márquez: "Mi sono sentito a mio agio, proprio come mi aspettavo"

MotoGP | Bezzecchi non abbocca: "Marquez si è un po' nascosto, ha fatto un time attack solo"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Bezzecchi non abbocca: "Marquez si è un po' nascosto, ha fatto un time attack solo"

WRC | Rally Paraguay, PS1-4: Paddon al comando da superstite in una mattinata da incubo

WRC
WRC
Rally del Paraguay
WRC | Rally Paraguay, PS1-4: Paddon al comando da superstite in una mattinata da incubo
Ultime notizie
MotoGP Aragon

MotoGP | Bezzecchi non abbocca: "Marquez si è un po' nascosto, ha fatto un time attack solo"

Nonostante il miglior tempo al termine del venerdì di Aragon, il pilota dell'Aprilia rimane molto prudente sulle sue possibilità di vittoria, anche perché il ginocchio sinistro gli crea più di un grattacapo e non si fida di un Marc Marquez terzo pur avendo rinunciato all'ultimo time attack.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

E' solo venerdì, ma è stato un gran venerdì quello di Marco Bezzecchi a MotorLand Aragon. Tutti si aspettavano Marc Marquez a fare da padrone su una pista sulla quale si è già imposto sette volte in MotoGP in carriera, e a livello di passo gara è stato probabilmente così, ma in cima alla lista dei tempi a fine giornata c'è stata proprio l'Aprilia del riminese.

Ed è stata una sorpresa gradita. Non solo perché il saliscendi spagnolo non è mai stato troppo nelle corde della RS-GP, ma anche perché "Simply the Bez" è arrivato a questo appuntamento ancora acciaccato, soprattutto al ginocchio sinistro, quindi vederlo davanti a tutti, per di più con il nuovo record della pista, sembra aver stupito anche il diretto interessato, che quindi rimane molto prudente.

"E' stata una buona giornata, sono contento, ma è vero che Marc ha fatto un time attack solo, si è un po' nascosto e domani sarà l'uomo da battere. Quindi calma, è solo venerdì. Era importante iniziare bene, ho iniziato bene stamattina, abbiamo lavorato bene tra un turno e l'altro e oggi pomeriggio è andata abbastanza bene", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti ad Aragon, tra cui quelli di Motorsport.com.

"È vero che sto ancora facendo un po' troppi piccoli errori, che però messi insieme non sono funzionali. La spalla non va malissimo, il ginocchio mi continua a dare abbastanza fastidio e qua poi è molto a sinistra, quindi il dolore purtroppo lo sento. A me non piace molto lamentarmi, quindi mi scoccia dirlo, ma è proprio la verità", ha aggiunto.

Nonostante tutto, ha ribadito che questo fine settimana dovrà ancora correre in difesa, proprio come qualche settimana fa in Gran Bretagna, dove comunque è riuscito a salire due volte sul podio.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sono stato un po' costretto a Silverstone e mi trovo un po' costretto anche qua ovviamente. Io spero di riuscire il più presto possibile a tornare ad una situazione normale. In questo momento, parlando per me, perché non voglio entrare in discorsi altrui, però io sicuramente mi devo gestire".

Non a caso, non si è sbilanciato neppure quando gli è stato domandato se ritiene di avere qualche carta da giocare nei prossimi due giorni: "Non lo so adesso, dai. Oggi è solo venerdì e sono sicuro che in tanti si stanno tenendo qualcosina. Quindi era importante iniziare in questo modo, iniziare bene. Però domani sicuramente tutti scopriranno i loro valori, le loro carte, allora lì si capirà un po' meglio la situazione".

Tra le altre cose, al momento la scelta per la gomma posteriore sembra molto aperta anche per la gara breve: "L'anno scorso sono stato uno dei pochi a fare la Sprint con la media. È vero che la soft quest'anno è un po' diversa, però sono entrambe due gomme possibili, sia per la Sprint che per la gara". 

Infine, gli è stato chiesto se questo weekend preferirebbe battere Marc Marquez o essere la migliore delle Aprilia e la sua risposta è stata evasiva: "In realtà nessuna di queste due cose. Il mio obiettivo è un altro, è cercare di tornare in lotta per la vittoria il prima possibile, quando il fisico me lo consentirà. Quindi sono molto concentrato su me stesso e non guardo tanto gli altri. È ovvio che è bello poter lottare con Marc, con Alex, con Jorge, con Raul, con tutti. Però in questo momento sto pensando più a me stesso", ha concluso.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Ducati: le novità sul codone le prova Alex Marquez e il risultato si vede subito!
Prossimo Articolo MotoGP | Márquez: "Mi sono sentito a mio agio, proprio come mi aspettavo"

Top Comments
More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Bagnaia: "Non mi sono fermato al box, quando sei frustrato e nervoso puoi dire cose che non pensi"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Bagnaia: "Non mi sono fermato al box, quando sei frustrato e nervoso puoi dire cose che non pensi"

MotoGP | Aragon, Prove: Bezzecchi da record beffa di un soffio i fratelli Marquez

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Aragon, Prove: Bezzecchi da record beffa di un soffio i fratelli Marquez

MotoGP | Aragon, Libere 1: Marquez fa la differenza poi le Aprilia si avvicinano nel finale

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Aragon, Libere 1: Marquez fa la differenza poi le Aprilia si avvicinano nel finale
More from
Marco Bezzecchi

MotoGP | Aprilia: Bezzecchi scommette sul convogliatore di flusso apparso nel codone

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Aprilia: Bezzecchi scommette sul convogliatore di flusso apparso nel codone

MotoGP | Bezzecchi: "Situazione migliore di Silverstone, ma peggiore di come mi sarei aspettato"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Bezzecchi: "Situazione migliore di Silverstone, ma peggiore di come mi sarei aspettato"

MotoGP | Bezzecchi: "Aragon sarà impegnativa, dopo Silverstone ho avuto una piccola ricaduta fisicamente"

MotoGP
MotoGP
Aragon
MotoGP | Bezzecchi: "Aragon sarà impegnativa, dopo Silverstone ho avuto una piccola ricaduta fisicamente"
More from
Aprilia Racing

MotoGP | Aprilia: solo con l'unione delle forze è possibile battere il... mostro Marquez

MotoGP
MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Aprilia: solo con l'unione delle forze è possibile battere il... mostro Marquez

MotoGP | Aprilia: revisione di routine con pulizia della ferita al ginocchio per Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Aprilia: revisione di routine con pulizia della ferita al ginocchio per Bezzecchi

MotoGP | Martin spiega: "Fatico al venerdì e la domenica sono in ritardo. Il problema è l'anteriore"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Martin spiega: "Fatico al venerdì e la domenica sono in ritardo. Il problema è l'anteriore"

Ultime notizie

Lotus conferma il V8 ibrido da 1.000 CV per la supercar Esprit

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Lotus conferma il V8 ibrido da 1.000 CV per la supercar Esprit

MotoGP | Un ritorno da eroe per Zarco: tre mesi dopo l'incubo di Barcellona è la miglior Honda e in Q2

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Un ritorno da eroe per Zarco: tre mesi dopo l'incubo di Barcellona è la miglior Honda e in Q2

MotoGP | Martín: "Aragón è uno dei circuiti più difficili per Aprilia, eppure siamo vicini alle Ducati"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Martín: "Aragón è uno dei circuiti più difficili per Aprilia, eppure siamo vicini alle Ducati"

MotoGP | Bagnaia: "Non mi sono fermato al box, quando sei frustrato e nervoso puoi dire cose che non pensi"

MotoGP
MtGP MotoGP
Aragon
MotoGP | Bagnaia: "Non mi sono fermato al box, quando sei frustrato e nervoso puoi dire cose che non pensi"