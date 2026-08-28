MotoGP | Bezzecchi non abbocca: "Marquez si è un po' nascosto, ha fatto un time attack solo"

E' solo venerdì, ma è stato un gran venerdì quello di Marco Bezzecchi a MotorLand Aragon. Tutti si aspettavano Marc Marquez a fare da padrone su una pista sulla quale si è già imposto sette volte in MotoGP in carriera, e a livello di passo gara è stato probabilmente così, ma in cima alla lista dei tempi a fine giornata c'è stata proprio l'Aprilia del riminese.

Ed è stata una sorpresa gradita. Non solo perché il saliscendi spagnolo non è mai stato troppo nelle corde della RS-GP, ma anche perché "Simply the Bez" è arrivato a questo appuntamento ancora acciaccato, soprattutto al ginocchio sinistro, quindi vederlo davanti a tutti, per di più con il nuovo record della pista, sembra aver stupito anche il diretto interessato, che quindi rimane molto prudente.

"E' stata una buona giornata, sono contento, ma è vero che Marc ha fatto un time attack solo, si è un po' nascosto e domani sarà l'uomo da battere. Quindi calma, è solo venerdì. Era importante iniziare bene, ho iniziato bene stamattina, abbiamo lavorato bene tra un turno e l'altro e oggi pomeriggio è andata abbastanza bene", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti ad Aragon, tra cui quelli di Motorsport.com.

"È vero che sto ancora facendo un po' troppi piccoli errori, che però messi insieme non sono funzionali. La spalla non va malissimo, il ginocchio mi continua a dare abbastanza fastidio e qua poi è molto a sinistra, quindi il dolore purtroppo lo sento. A me non piace molto lamentarmi, quindi mi scoccia dirlo, ma è proprio la verità", ha aggiunto.

Nonostante tutto, ha ribadito che questo fine settimana dovrà ancora correre in difesa, proprio come qualche settimana fa in Gran Bretagna, dove comunque è riuscito a salire due volte sul podio.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sono stato un po' costretto a Silverstone e mi trovo un po' costretto anche qua ovviamente. Io spero di riuscire il più presto possibile a tornare ad una situazione normale. In questo momento, parlando per me, perché non voglio entrare in discorsi altrui, però io sicuramente mi devo gestire".

Non a caso, non si è sbilanciato neppure quando gli è stato domandato se ritiene di avere qualche carta da giocare nei prossimi due giorni: "Non lo so adesso, dai. Oggi è solo venerdì e sono sicuro che in tanti si stanno tenendo qualcosina. Quindi era importante iniziare in questo modo, iniziare bene. Però domani sicuramente tutti scopriranno i loro valori, le loro carte, allora lì si capirà un po' meglio la situazione".

Tra le altre cose, al momento la scelta per la gomma posteriore sembra molto aperta anche per la gara breve: "L'anno scorso sono stato uno dei pochi a fare la Sprint con la media. È vero che la soft quest'anno è un po' diversa, però sono entrambe due gomme possibili, sia per la Sprint che per la gara".

Infine, gli è stato chiesto se questo weekend preferirebbe battere Marc Marquez o essere la migliore delle Aprilia e la sua risposta è stata evasiva: "In realtà nessuna di queste due cose. Il mio obiettivo è un altro, è cercare di tornare in lotta per la vittoria il prima possibile, quando il fisico me lo consentirà. Quindi sono molto concentrato su me stesso e non guardo tanto gli altri. È ovvio che è bello poter lottare con Marc, con Alex, con Jorge, con Raul, con tutti. Però in questo momento sto pensando più a me stesso", ha concluso.