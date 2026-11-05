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MotoGP | Bezzecchi: "Nel 2025 erano i primi giorni di 'convivenza' con l'Aprilia, litagavamo sempre. Ora siamo sposati"
Il pilota dell'Aprilia è consapevole che sarà molto dura tenere aperto il discorso Mondiale fino alla fine, anche perché l'anno scorso in Qatar il leader Marc Marquez ha fatto doppietta e lui ha faticato. Però all'epoca la RS-GP era solo una "fidanzata" che iniziava a conoscere, ora invece è diventata sua "moglie".
Matteo Nugnes
Pubblicato: 5 nov 2026, 17:57
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: MOHD RASFAN-AFP via Getty Images
Marco Bezzecchi resta aggrappato alla matematica, ma per il momento non ne vuole sapere di alzare bandiera bianca nella lotta per il titolo 2026 della MotoGP, anche se negli ultimi 12 GP il suo passivo nei confronti del leader Marc Marquez parla di un -169 che lo ha portato ad inseguire di 67 lunghezze, quando invece ne aveva 102 di vantaggio dopo la clamorosa vittoria del Mugello.
Con in palio ancora appena 111 punti, il pilota dell'Aprilia è conscio che servirebbe più di un miracolo per uscire vincitore a Valencia. Ma intanto il primo passo sarebbe evitare che il rivale della Ducati possa conquistare otto punti più di lui questo fine settimana in Qatar, perché questo lo escluderebbe dalla contesa con due gare d'anticipo.
"Ovviamente è una situazione difficile. Il distacco è piuttosto ampio a sole tre gare dalla fine, ma il mio obiettivo è cercare di andare il più veloce possibile per mantenere viva la lotta. Non sarà facile", ha detto Bezzecchi nella conferenza stampa che ha aperto il weekend di Lusail.
"Marc, l'anno scorso qui è stato davvero, davvero veloce e ha vinto entrambe le gare. Noi facevamo ancora fatica ed eravamo piuttosto lenti, ma ora la situazione è ben diversa e, se tutto va bene, potremo provare a lottare con i piloti di punta", ha aggiunto.
A questo punto, gli è stato fatto notare che già nella gara scorsa, in Malesia, si sono infilati anche altri rivali tra lui ed il #93, come Pedro Acosta ed Ai Ogura, quindi la battaglia potrebbe essere serrata anche alle porte di Doha: "Beh, è difficile come sempre. Insomma, tutti conoscono il livello di Marc, ma anche quello di tutti gli altri piloti della MotoGP. Quindi sarà dura, ma farò del mio meglio".
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Tra le altre cose, anche Lusail lo scorso anno aveva faticato abbastanza, non riuscendo a fare meglio di due noni posti. Ma è anche vero che si trattava di una delle prime gare in sella all'Aprilia, con la quale doveva ancora costruire quel feeling che poi l'ha portato a "sposare" la RS-GP nel giorno dell'annuncio del rinnovo del contratto per le prossime due stagioni.
"Sì, l'anno scorso è stato un po' come quando vai a vivere con la tua ragazza per la prima settimana. Litigavamo ancora in continuazione. Ora il nostro rapporto va molto, molto meglio, e speriamo che qui sia lo stesso".
Infine, gli è stato chiesto di commentare la conquista del titolo di Formula 1 da parte del suo grande amico Kimi Antonelli: "È stato fantastico. Insomma, ha fatto qualcosa di incredibile. Una stagione incredibile. Tante, tantissime belle gare, ma sì, nel complesso, tutto l'anno è stato fantastico. Quindi, non vedo davvero l'ora di abbracciarlo, insieme alla sua famiglia, a suo padre, a sua madre, a sua sorella. Ha una famiglia meravigliosa".
"Ha scritto una pagina importante della storia e, per l'automobilismo italiano, è stato qualcosa che mancava da moltissimi anni. Ha riacceso il fuoco, la passione, in tutti gli appassionati italiani di Formula 1. Ma non solo, anche del motorsport in generale. Insomma, ci fa vivere un sogno. È davvero straordinario", ha concluso.
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