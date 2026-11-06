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MotoGP | Bezzecchi: "Molti pensano che volessi venire in Qatar per il Mondiale, mi sono solo fidato dell'organizzazione"

Al termine di un venerdì positivo, concluso con il terzo tempo e probabilmente con il miglior passo gara del lotto, il pilota dell'Aprilia si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa, ribadendo che era favorevole a venire a correre in Qatar solo perché si fidava dell'organizzazione e non per discorsi legati alla classifica.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 6 nov 2026, 18:58

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Marco Bezzecchi ha chiuso il venerdì del Gran Premio del Qatar di MotoGP con il sorriso. E' vero che non è stato il più veloce, perché si è dovuto accontentare di chiudere con il terzo tempo, staccato di 260 millesimi dal record realizzato da Fabio Di Giannantonio, ma il riminese ha apprezzato soprattutto il grande passo avanti fatto dalla sua Aprilia sulla pista di Lusail rispetto all'anno scorso, in quella che era una delle sue prime uscite in sella alla RS-GP.

"Intanto mi sono divertito. L'anno scorso mi ricordo che qua avevamo faticato tantissimo e notare il passo in avanti che c'è stato è stato molto bello, molto soddisfacente. Quindi un grande ringraziamento a Noale come sempre, a tutta l'Aprilia. Sono contento anche perché pure io di guida ho fatto parecchi miglioramenti, questo devo prenderne atto, sono abbastanza soddisfatto", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti in Qatar, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Poi dai, in generale è stata una buona giornata, qua c'è sempre tanta differenza tra i due turni, perché uno è di giorno e uno è di notte. Quello di notte ovviamente è più gustoso perché c'è il fascino della notte e mi sono divertito. C'è ancora tanto da fare nel time attack, ma anche nel passo, cercare di trovare un po' più costanza, un po' più precisione, però va bene", ha aggiunto.

Marc Marquez, che si è infilato tra lui e "Diggia" e questo fine settimana si gioca un primo match point iridato (deve guadagnare 30 punti su Jorge Martin e 8 proprio su Bezzecchi), lo ha indicato come quello dotato del passo migliore. Cosa che però secondo "Simply the Bez" sarà fondamentale accoppiare con una qualifica di livello.

"Sicuramente la qualifica è molto importante, perché comunque se hai un buon passo ma parti indietro, è molto più difficile, quindi sarebbe importante cercare di sistemare tutto quello che si può. Alla fine non ho tante altre possibilità. Devo cercare di lavorare, di stare concentrato insieme a tutti i ragazzi e cercare di tirar fuori il 100%. Poi quello che verrà lo prenderemo".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Tra le altre cose, il romagnolo è d'accordo solo fino ad un certo punto con il ducatista, perché è stato molto veloce con la gomma posteriore media, ma non ha nascosto di aver faticato abbastanza con la soft.

"Mi sono trovato bene con la media, è vero. Ovviamente mi sono sentito abbastanza veloce, anche se non ho fatto molti giri di fila, perché nelle sessioni di prove libere bisogna sempre concentrarsi molto sul tempo sul giro, quindi non sono riuscito a fare molti giri consecutivi, ma le sensazioni sono state positive, è vero. Con la soft, invece, è stato il contrario: mi sono sentito un po’ più in difficoltà rispetto a tutti gli altri, quindi cerchiamo di tenere la testa bassa".

Nelle scorse settimane era stato indicato come uno di quelli che erano convinti che fosse giusto venire a correre in Qatar, al contrario della maggior parte dei suoi colleghi. E alcuni dei quali ritenevano quindi che lo facesse pensando solo alla classifica, per tenere vive le sue chance iridate. Dopo una giornata assolutamente normale, Marco si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa.

"Come ho detto da sempre, può sembrare dall'esterno che l'abbia fatto solo per il campionato. È vero che alla fine a me conveniva per il campionato, ma questo discorso era venuto fuori tanto tempo fa. Se l'organizzazione aveva pensato che fosse la scelta giusta venire qua, non penso che siano dei matti scatenati che ci mandano in un posto senza essere sicuri. Quindi mi sono sempre fidato e poi è diventata più una necessità ovviamente. Però alla fine io sono contento".

Quando poi gli è stato domandato se gli piacerebbe disputare qualche gara in notturna in più, ha concluso: "E' bello, diciamo che forse questo GP è così tanto affascinante perché è uno, però comunque si vede molto bene e si sta meglio, perché è più fresco, quindi perché no?".

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