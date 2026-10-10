MotoGP | Bezzecchi: "Mi spiace se Raul è arrabbiato, ma è un incidente di gara. Ora pensiamo a domani"

Marco Bezzecchi sembra essere stato colpito da una sorta di maledizione. Dopo il Mugello, ogni volta che sembrava poter avere la chance di tornare a conquistare una vittoria le sue gare sono finite troppo in fretta. Ad Assen è caduto al secondo giro, a Misano al primo e nella Sprint di Mandalika non è riuscito ad andare oltre alla prima curva.

Al via, infatti, ben quattro piloti si sono presentati appaiati alla staccata della curva 1, con la Ducati di Fabio Di Giannantonio all'interno e poi al suo fianco quella di Marc Marquez, l'Aprilia del riminese e quella di Raul Fernandez. In quella fase nessuno ha voluto staccare per primo e quindi, anche per un leggero contatto tra "Diggia" ed il #93, si è creato una sorta di effetto domino, che ha portato tutti lunghi, con Bezzecchi che si è trovato costretto ad alzare la sua RS-GP, finendo per colpire quella di Fernandez e facendo finire entrambi a terra.

"Alla fine cosa vuoi che ti dica? Purtroppo la partenza è un momento dove siamo tutti vicini, dove è normale dover spesso adattarsi un po' alla situazione. Quando ho visto che Marc e Diggia stavano lasciando i freni a vicenda, ho dovuto un po' rialzare la moto per due volte. Purtroppo nella seconda volta ho sentito un contatto e sono scivolato. Ma non c'è nulla di cui lamentarsi, è un incidente di gara e può capitare", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti a Mandalika, tra cui quelli di Motorsport.com.

"E' un peccato perché avevamo fatto tutto bene fino a qui, però dai, c'è ancora domani. Cerchiamo di resettare, di tenere alto l'umore, soprattutto dei ragazzi, che oggi li ho visti un po' tristi, ovviamente, come è giusto che sia. Ma ci pensero io a dargli un bel boost per domani e cercare di finire bene il fine settimana", ha aggiunto.

Tra le altre cose, fa ancora più male perché Marco era consapevole che non fosse fondamentale girare davanti a tutti alla prima curva, perché era convinto di aver lavorato bene e che la sua Aprilia avesse un buon passo per giocarsela.

"Io non mi ero prefigurato una strategia all'estremo attacco alla prima curva, perché comunque il mio passo è stato buono questo weekend, quindi sapevo che, anche nel caso avessi perso qualche posizione, avrei comunque avuto una buona velocità per provare a lottare per le prime posizioni".

"Poi, ovviamente, non è che posso prevedere il futuro, però certo è stata più una situazione un po' stile domino: non è che ci posso fare chissà che cosa, ed è peccato perché entrambi andavamo forte, potevamo fare entrambi una bella gara, battagliare sicuramente con tutti gli altri che oggi erano lì davanti, però alla fine è andata così".

E' curioso che mentre l'attenzione delle moviole si sia concentrata soprattutto sulle due Ducati all'interno, Raul Fernandez ha puntato il dito contro Bezzecchi, sostenendo che aveva badato più a chiudere lui all'esterno che a difendersi dalle Desmosedici GP all'interno. Il romagnolo però sembra vederla diversamente.

"Io non ho molto da chiarire onestamente, è lui che mi ha toccato, ma è chiaro che è un incidente di gara. Io sono arrabbiato e deluso, ma non è che ce l'ho con lui. Se lui è arrabbiato, mi dispiace, ma alla fine purtroppo ci siamo trovati in una situazione che ci si fa poco, ovviamente mi spiace, ma alla fine, non c’è motivo di arrabbiarsi, Io contro di lui o lui contro di me. È un incidente di gara. Non potevo sparire e nemmeno lui poteva sparire.

È andata così. Insomma, non voglio sprecare energie per questa cosa. Voglio concentrarmi su domani".

Quando poi gli è stato domandato se lo aveva visto applaudire al suo indirizzo dopo l'incidente, ha aggiunto: "È normale avere una certa reazione quando si è arrabbiati, una reazione che magari in un momento normale non avresti. Forse io sono quello che può confermarlo meglio di chiunque altro".

Nonostante tutto, "Simply the Bez" prova a guardare con ottimismo alla gara lunga, perché resta convinto di avere ottime chance: "Sono positivo e carico, perché abbiamo lavorato bene, e sono confidente sul tipo di lavoro che abbiamo fatto. Se devo dire che sono contento adesso, vi starei prendendo in giro, però alla fine bisogna cercare di guardare il positivo che abbiamo costruito fino ad adesso. Poi è ovvio mi sta sulle palle, ma non è che ho la sfera di cristallo per tornare indietro. Perciò basta, guardiamo a domani e cerchiamo di fare il massimo e venire via da qua sapendo di aver fatto il massimo", ha concluso.