MotoGP | Bezzecchi: "Marquez mai penalizzato, ma è il pilota più sporco”

La gara di domenica del Gran Premio di Valencia della MotoGP è stata una vera e propria follia. La lotta per il titolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin è stata decisa dall’incidente tra quest’ultimo e Marc Marquez. Entrambi sono finiti a terra, ma al traguardo sono arrivati solo 14 piloti a seguito di diverse cadute. La gara è stata vinta da Bagnaia, dopo due errori dei piloti KTM che gli hanno aperto la strada.

Ma la “follia” è iniziata presto, nel primo giro, con un’azione che ha avuto protagonisti Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Il pilota del team Mooney VR46 è finito in terra dopo un contatto con l’otto volte campione del mondo alla Curva 3. Tuttavia, l’incidente non è stato trasmesso dalle immagini e non c’è mai stato un replay che mostrasse l’accaduto.

È stata intuita la colpevolezza del pilota Honda (ormai ex), perché la Direzione Gara ha messo sotto investigazione l’episodio, anche se l’organismo guidato da Freddie Spencer ha deciso di non infliggere sanzioni.

A Bezzecchi però non è piaciuto quanto accaduto né la conclusione da parte dei commissari FIM. Dopo la gara, infatti, il portacolori Mooney VR46 si è scagliato contro Marquez parlando con i media, tra cui Motorsport.com. Bez ha definito Marc come “il pilota più sporco della MotoGP”, sottolineando che i commissari non gli fanno mai nulla, come se fosse intoccabile.

“Marquez ha deciso di farmi finire la gara alla Curva 3. Ha fatto la stessa cosa che aveva già fatto in Thailandia: mi ha colpito sulla schiena”, ha esordito segnalando che stavolta è stato anche peggio di Buriram: “Il problema è che stavolta mi ha colpito molto più forte e mi ha fatto male alle spalle e al piede sinistro”.

“Il suo stile non ha bisogno di spiegazioni. Hanno deciso di non mostrare il replay perché l’azione è stata molto sporca. Ma è Marquez, quindi nessuno lo può toccare. Loro fanno investigazione, ma non fanno niente. I commissari non toccano mai Marc, e lui è il pilota più sporco della MotoGP”, ha proseguito il pilota di Viserba.

Bezzecchi ha poi rivelato di aver provato a parlare con i commissari e con Carlos Ezpeleta, Direttore sportivo di Dorna, ma non hanno voluto dare ascolto alla sua versione. In seguito, si è recato dallo stesso Marquez, anche se non ha creduto alle sue spiegazioni.

“Per i commissari è sempre un incidente di gara. Quando fai cadere un pilota, almeno meriti una penalità. La gara è fatta di 27 giri, se mi butti fuori alla terza curva, meriti una sanzione. Sono andato a parlare con i commissari, ma loro non hanno voluto parlare con me. Ho provato a parlare con Carlos Ezpeleta, ma non ha voluto parlare con me. Così sono andato al camion da Marc a parlare con lui. Mi ha detto che non mi ha visto, ma questo è impossibile”, ha spiegato.

Infine, Bezzecchi ha parlato anche in ottica 2024. Da martedì, quando Marc debutterà sulla Ducati del team Gresini, saranno compagni di marca a Borgo Panigale. Il romagnolo ha spiegato che se il #93 non avrà rispetto, sarà una cosa reciproca: “Marquez non rispetterà i piloti Ducati l’anno prossimo, ma io farò la stessa cosa”.