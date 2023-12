MotoGP | Bezzecchi: "Marquez? Il riferimento sono Bagnaia e Martin"

Non ci sono grossi dubbi su chi sia stata la grande rivelazione della MotoGP 2023, perché il salto di qualità di Marco Bezzecchi è stato a dir poco impressionante. Soprattutto se si considera che il pilota della Mooney VR46 non disponeva di una Ducati in versione factory, ma di una "vecchia" Desmosedici GP22.

Una moto che comunque un anno prima aveva conquistato il titolo con Pecco Bagnaia e che gli ha permesso di regalarsi le prime grandi soddisfazioni nella classe regina. In Argentina, infatti, ha centrato la prima affermazione. Un risultato che poi ha replicato anche in Francia ed in India, oltre che nella Sprint in Olanda.

Un ruolino di marcia cui vanno sommati altri nove podi conquistati tra le Sprint e le gare lunghe, che lo hanno portato a chiudere il Mondiale al terzo posto e forse anche con qualche piccolo rammarico per un infortunio ad una clavicola rimediato in un allenamento al Ranch che lo ha condizionato nel finale, impedendogli di restare nella lotta con Bagnaia e Jorge Martin fino all'ultima gara di Valencia.

Come ha raccontato in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, però, il suo bilancio 2023 rimane particolarmente positivo: "Ho decisamente raccolto un po' di più delle mie aspettative. Non posso non essere contento. Nel finale, sinceramente avrei voluto fare meglio. La spalla non mi ha aiutato, ma sono orgoglioso di ciò che ho conquistato".

La vittoria è arrivata molto presto, al secondo appuntamento della stagione, e gli ha permesso di fare un bel click: "Vincere ti cambia il modo di vedere le cose, ti regala un diverso stato mentale di serenità. Perché in quel momento diventi consapevole che ci puoi riuscire. Però, allo stesso tempo, la prima vittoria si riduce ad un giorno solo, ma a partire da quel momento bisogna cercare di essere forti come in quel giorno sempre".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Nella fase più calda della stagione, la Ducati gli aveva offerto una Desmosedici GP in versione factory per il 2024, ma per ottenerla sarebbe dovuto "emigrare" al Prima Pramac Racing. Il pilota romagnolo però ha preferito rimanere ancora un altro anno con il gruppo di lavoro della squadra di Valentino Rossi, con cui si trova a meraviglia, pur dovendo accontentarsi di una GP23.

"Come ho sempre detto, ci ho pensato molto, ho fatto un ragionamento abbastanza lungo. La mia è stata una scelta un po' di cuore e un po' di cervello. Io sto bene dove sono, ma questa scelta è ovviamente legata ai miei risultati. Nella mia carriera ho sempre fatto risultati migliori se mi trovavo bene con la squadra".

In ogni caso, vede il suo futuro ancora legato alla Casa di Borgo Panigale, con la speranza che magari a breve la sua moto possa diventare Rossa: "Sì. Fortunatamente ho un buon rapporto con tutti e mi piacerebbe tantissimo un futuro in Ducati ufficiale. Per me sarebbe qualcosa di stupendo".

L'arrivo in orbita Ducati di un otto volte campione del mondo come Marc Marquez nella prossima stagione non sembra preoccuparlo troppo, perché in ogni caso il livello era già altissimo tra i suoi compagni di marchio: "In realtà siamo sempre otto", ha detto quando gli è stato fatto notare che aumenterà il numero dei "galli nel pollaio". "In Ducati abbiamo già il campione del mondo e il secondo. Bagnaia e Martin sono il riferimento indiscusso, non sarebbe facile comunque. Poi, ovviamente, Marquez è fortissimo".