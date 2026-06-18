MotoGP | Bezzecchi: "L'incidente di Balaton cambierà i rapporti in Aprilia? No!"

Sono passati una decina di giorni e la delusione è sbollita, ma oggi, al suo arrivo a Brno, Marco Bezzecchi ha avuto modo di parlare per la prima volta della grande delusione del Balaton Park, dove la sua gara è durata appena poche decine di metri, prima che la sua Aprilia venisse letteralmente centrata dalla RS-GP gemella di Jorge Martin.

Una batosta non solo per il morale per il leader del Mondiale, che ha comunque mantenuto 20 punti di margine sul vicino di box, ma ha visto riavvicinarsi a 72 lunghezze il campione in carica Marc Marquez, che finché non viene tagliato fuori dai giochi dall'aritmetica non può mai essere escluso dalla corsa per il titolo. Ma una botta che ha lasciato anche qualche strascico dal punto di vista fisico, come lo stesso riminese ha rivelato quando si è intrattenuto con i giornalisti italiani dopo la conferenza stampa che ha aperto il Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP.

"Sto bene, chiaramente la parte destra del mio corpo è stata quella un po' più coinvolta, soprattutto la mano e la tibia destra. La mano è andata praticamente quasi subito meglio, ma ho comunque fatto dei controlli e fortunatamente non c'è niente di grave, solo qualche contusione. Nella gamba ho avuto una piccola lesione ad un muscolo, un taglio in un muscolo che ci poteva stare, vista la bastonata, quindi ci ho messo un po' più giorni a recuperare e non ho ancora mai provato ad andare in moto", ha detto Bezzecchi.

Inevitabilmente, a Marco è stato domandato se le cose sono state chiarite senza strascichi tra lui e "Martinator", come lo spagnolo aveva già spiegato ai media in precedenza: "Cosa devo dire? Voglio dire, è così per forza. Alla fine sono cose che possono succedere e purtroppo è andata così. Però ci siamo parlati, ci siamo chiariti. Ormai è il passato e basta". Del resto, anche durante la conferenza stampa si era trincerato dietro ad un secco "no", quando gli era stato domandato se l'incidente in Ungheria potesse cambiare i rapporti all'interno del box di Noale.

Lo scorso anno la gara di Brno fu una di quelle in cui l'Aprilia iniziò a mostrare un potenziale interessante, con Bezzecchi che comandò la corsa per diversi giri, prima di arrendersi al Marquez quasi imbattibile con cui si dovevano confrontare tutti prima del suo infortunio in Indonesia. Tuttavia, il romagnolo teme che questa volta la musica possa essere differente, proprio per le sue condizioni fisiche.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"E' una situazione un po' diversa, perché comunque appunto prima di tutto devo vedere bene come sto sulla moto, perché comunque qua fa tutta la differenza. Non penso che mi farà troppo male, però comunque non mi sento di essere al 100% come lo ero magari prima di Balaton, quindi questa è la cosa più importante, poi dopo vediamo come si sviluppa il weekend".

Lunedì lo attende anche il primo test in sella all'Aprilia 850cc, anche se per il momento preferisce rimanere concentrato sul weekend di gara: "È importante, però chiaramente è un po' più importante il weekend. Alla fine sarà interessante, sono molto curioso di vedere come sarà un po' il tutto, è un primo assaggio delle gomme, della moto e tutto il resto, quindi sono curioso. Però alla fine è lunedì, quindi dai ci pensiamo da domenica sera".

Infine, ha risposto a quei piloti come Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, che il prossimo anno cambieranno moto, che si sono lamentati del fatto che per via di questa situazione non avranno modo di provare fino a test post-season di Valencia neppure le gomme Pirelli, che saranno quelle con cui dovranno correre il prossimo anno.

"È tutta una novità, quindi sicuramente sarà figo provare le gomme, ma penso che sarà figo allo stesso modo anche provare la moto, vedere un po' come sarà in una pista dove comunque si esprime tutta la potenza della MotoGP. Una prima presa di contatto su una pista dove comunque la moto che useremo questo weekend si può esprimere al massimo, quindi vedremo le prime differenze come sono. Chiaramente è più bello provarla d'estate con 30 gradi, che si sta da Dio, piuttosto che a novembre, questo è chiaro. Però insomma, cazzi loro", ha concluso con una risata.