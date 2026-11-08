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MotoGP | Bezzecchi: "Le Sprint sono state il mio anello debole, ma avrei firmato per una stagione così"

Il pilota dell'Aprilia ha reagito da campione alla delusione della Sprint, dominando la gara lunga del Gran Premio del Qatar ed andando a conquistare la sua sesta vittoria stagionale. Ormai per il titolo lo tiene in corsa solo la matematica, ma il riminese ritiene che il suo 2026 rimanga comunque un anno positivo.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 8 nov 2026, 17:53

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Ieri in tanti hanno polemizzato sul contatto con Marc Marquez che lo ha portato a cadere e a ritirarsi nella Sprint di Lusail, ma non Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia ha preferito provare a stemperare gli animi e ha lasciato che fosse la pista a parlare e reagendo con una prestazione maiuscola nel Gran Premio del Qatar, che gli è valsa la sua sesta vittoria stagionale.

Il riminese non ha lasciato la minima speranza ai suoi avversari. E' partito bene dalla pole position e si è subito messo in testa alla gara. Posizione che non ha più mollato fino a quando è transitato sotto alla bandiera a scacchi, imponendo un ritmo che nessuno degli altri piloti in pista è riuscito a tenere. E ha stupito infatti quando ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha spiegato di essere stato in realtà sempre abbastanza in gestione.

"Ero abbastanza in controllo. Ovviamente i primi giri ho cercato di tirare un po' per riuscire subito a scremare un po' il gruppo, però poi è stata tutta una gara di gestione, perché qua con i consumi delle gomme, sia davanti che dietro, era tosta, quindi non si poteva esagerare. Ho cercato solo in qualche momento di spremere veramente tutto, in dei momenti che mi sono sembrati importanti, ecco. È andato tutto liscio e sono molto contento", ha detto un Bezzecchi giustamente soddisfatto.

Diversi piloti sono sembrati molto provati dal punto di vista fisico dopo la gara, ma Marco non crede che sia stata più dura del solito: "Si stava bene dai, non era troppo caldo e la sera si sta bene. E poi comunque c'è da dire che quando ti senti bene con la moto, fisicamente fai uno sforzo in meno, ecco. Però dai, più o meno come sempre, alla fine sono tutte toste le gare".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Con 74 punti di distacco nei confronti di Marc Marquez a due gare dal termine, virtualmente è ancora in lotta per il titolo per appena un punto. Anche lui però è consapevole che ormai è una missione praticamente impossibile. In ogni caso, quando gli è stato domandato se all'inizio dell'anno avrebbe firmato per una stagione come questa, con qualche errore di troppo, ma comunque da protagonista, Bezzecchi ha detto di sì.

"Alla fine il mio obiettivo era quello di iniziare nel modo migliore possibile, dato che l'anno scorso ho affaticato tutta la prima metà di stagione, quindi ci tenevo a cominciare forte ed ho iniziato fortissimo. È vero che poi nel mezzo ci sono state un po' di gare dove, per una cosa o per un'altra, le cose non sono andate come speravamo e ci si è messo dentro anche l'infortunio".

"Però poi siamo tornati in corsa per svariati podi e sono riuscito a tornare a vincere in Indonesia e a farlo adesso anche oggi, quindi è stata fino ad ora una stagione fantastica. È vero, le Sprint sono state un po' il mio anello debole, diciamo, però è tutta esperienza. Tutto fa brodo per cercare di imparare, di migliorare e quindi avrei sicuramente firmato".

A pesare molto sulla sua situazione di classifica sono soprattutto gli errori nelle Sprint. Dunque, restando in tema di firme, gli è stato chiesto anche se metterebbe la sua per abolire le gare brevi del sabato, ma in questo caso, con onestà, il portacolori della Casa di Noale ha ammesso di essere lui a dover fare uno step.

"Firmerei per migliorarle le sprint, più che eliminarle, perché alla fine vedo che gli altri riescono a fare bene e quindi devo farlo anche io. In realtà ho fatto diverse buone Sprint, perché ho fatto sette podi anche al sabato. Il problema è che ho fatto tanti piccoli errori, tralasciando quello di ieri che comunque è stato anche un episodio un po' sfigato, però ci sono stati tanti piccoli errori, tante piccole sfortune e quindi bisogna cercare di limare questi dettagli. Però intanto oggi abbiamo fatto un bel lavoro, ce lo godiamo, andiamo a casa, ci riposiamo e poi torniamo a Portimao", ha concluso.

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