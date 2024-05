MotoGP | Bezzecchi: "Le Mans mi piace, ho vinto una delle mie gare più belle"

La storica Le Mans da il benvenuto al circus della MotoGP e al Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Un tracciato dalle dolci memorie per la squadra di Tavullia, con Marco Bezzecchi vittorioso lo scorso anno in sella alla Ducati Desmosedici GP (millesimo GP nella storia del Campionato ndr). Sensazioni positive alla vigilia della quinta gara della stagione anche per Fabio Di Giannantonio, il più veloce nell’ultimo test ufficiale a Jerez.



Tornato sul podio in Spagna dopo un avvio di stagione non facile e grande estimatore della pista francese (più volte sul podio in Moto2 ndr), Marco non vede l’ora di scendere in pista. Un’altra solida prestazione e la conferma di un trend in crescendo sono il reale target per questo GP.

"Non vedo l’ora di arrivare in pista, sono davvero molto carico dopo la bella gara di Jerez, ci voleva per tutta la squadra! Le Mans notoriamente è un tracciato dove sono andato sempre molto forte, in tutte le categorie. La pista mi piace, l’anno scorso ho vinto, una delle più belle gare in assoluto della mia carriera. Continuiamo a lavorare sulla scia di quanto di buono fatto negli ultimi weekend e divertiamoci", ha detto Bezzecchi.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: MotoGP

A ridosso del gruppo di testa anche Fabio, protagonista del suo miglior avvio di sempre in MotoGP con quattro Top10 consecutive nella gara di domenica. Sfatare la “maledizione” dalla Sprint (nessun punto ad ora nel 2024 ndr) e continuare sulla scia di questi ottimi risultati è l’obiettivo.

"Le Mans è una pista fantastica, mi piace molto. In Moto3 ho quasi vinto una gara (nel 2018, arriva per primo al traguardo, ma è penalizzato per un precedente taglio alla prima variante, chiudendo così al quarto posto ndr), ma in generale sono sempre andato abbastanza forte qui. Già l’anno scorso avevo fatto meno fatica rispetto agli altri weekend e quest’anno, considerato tutto il lavoro che stiamo facendo con la squadra e le sensazioni degli ultimi test, possiamo dire la nostra lì nel gruppo dei più forti. Ci vediamo in pista venerdì mattina!", ha aggiunto Di Giannantonio.