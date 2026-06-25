MotoGP | Bezzecchi: "La sanzione è stata giusta e mi aiuterà a crescere, ma ora voltiamo pagina"

Il brutto gesto di sabato scorso a Brno lo ha fatto passare per quello che probabilmente non è, ma Marco Bezzecchi è un ragazzo di cuore e lo ha dimostrato anche oggi, al suo arrivo ad Assen. Le immagini dei due schiaffi rifilati dal leader del Mondiale MotoGP al commissario che stava recuperando la sua Aprilia dopo la caduta nella Sprint in Repubblica Ceca, che maldestramente l'aveva fatta andare a limitatore, hanno fatto il giro del mondo.

Oltre alla squalifica per la gara di domenica, una sanzione senza precedenti nella MotoGP moderna, è arrivata anche la gogna pubblica per il riminese, che però ancora una volta si è assunto le sue responsabilità, scusandosi nuovamente per l'accaduto come prima cosa quando ha incontrato i giornalisti alla vigilia del Gran Premio d'Olanda.

"Ovviamente è stato un fine settimana difficile, ma anche questi giorni sono stati davvero duri. Voglio cogliere questa occasione per scusarmi ancora una volta per il mio comportamento a Brno. È stato un gesto davvero inopportuno da parte mia e non ho gestito la situazione nel modo giusto. Mi sono sentito molto male e mi sento ancora piuttosto male. Non solo per me, ovviamente, ma per la mia squadra, per tutto il campionato, che non meritavano davvero un'immagine del genere. Ma anche per lo stesso commissario di pista, che è stato quello più coinvolto in questa situazione. Naturalmente, mi scuso ancora una volta e cerco di voltare pagina e concentrarmi", ha detto Bezzecchi.

Quando gli è stato domandato se sia il momento più duro della sua carriera, la sua risposta è stata molto razionale: "Non lo so, perché per ora è ancora una cosa recente, quindi è difficile analizzarla con un punto di riferimento chiaro. Quindi cercherò semplicemente di lasciarmi tutto alle spalle. Domani ci proverò tornando sulla mia moto".

La cosa che ha colpito di più però è che, se molti hanno parlato di una sanzione troppo severa, Marco ha spiegato di averla condivisa in toto. Anzi, ritiene che quanto accaduto in Repubblica Ceca possa aiutarlo a livello di crescita personale.

"Ho capito perfettamente. Penso che la sanzione fosse giusta e ho accettato tutto. Ho capito e ho cercato di cogliere questa occasione per migliorare come persona, ma in generale penso che sia andata bene. È un momento che voglio prendere come lezione. Ma ho già imparato la lezione non appena mi hanno comunicato la decisione. Ecco perché penso che sia stata quella giusta. Certo, non è stato facile da accettare. Siamo piloti e vogliamo correre, ma alla fine le cose stanno così. Quindi, ovviamente, è un'opportunità per crescere e cercare di migliorare in tutto, sotto ogni aspetto, anche dal punto di vista della guida. Quindi, sì, spero che sia qualcosa che possa davvero aiutarmi".

Del resto, non ha nascosto che anche lui si aspettasse già una sanzione esemplare per quel gesto che non avrebbe dovuto fare. E sul fatto che per alcuni le scuse al commissario sono parse tardive, ha chiarito che voleva farle solo una volta che la sua penalità fosse certa, perché non voleva che sembrassero un gesto volto solo a mitigarla.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ovviamente mi aspettavo di ricevere una sanzione, perché in fin dei conti è un gesto che non si dovrebbe fare. Ho anche aspettato un po' prima di andare a chiedere scusa al commissario di pista perché non volevo che la gente pensasse che andare subito a scusarmi fosse un modo per evitare la penalità. Quindi ho aspettato che la sanzione fosse confermata per andare da lui e porgergli delle scuse sincere per il mio errore. Ovviamente abbiamo parlato un po', abbiamo pianto entrambi ed è stato un momento difficile, ma per me è stato anche un momento bellissimo in cui mi sono tolto un grosso peso dalle spalle. Ma sì, a parte questo, mi aspettavo fin da subito di ricevere una sanzione. Non sapevo quale, ma alla fine è stata quella e mi è andato bene".

Fortunatamente, a distanza di cinque giorni si tornerà subito in pista per voltare pagina e sulla carta quella olandese dovrebbe essere una pista favorevole alla RS-GP: "Sono felice che la gara si svolga subito dopo Brno, ovviamente. È un circuito che mi piace molto, quindi non vedo l'ora di correre qui ad Assen. Ovviamente, per quanto riguarda le aspettative, onestamente non ne ho mai troppe ogni volta. Voglio solo salire in sella e divertirmi a guidare veloce, speriamo. E, sì, andrà tutto bene".

Oggi però c'è stato un altro annuncio importante, quello che Pecco Bagnaia sarà il suo compagno di squadra almeno per i prossimi due anni, e Bezzecchi sembra aver accolto molto bene l'arrivo del suo compagno nella VR46 Riders Academy.

"Sono felice, ovviamente, per lui, per la squadra, per la Casa. Penso che sia davvero fantastico. Ma, onestamente, sarà anche strano condividere il box perché, in fin dei conti, siamo sempre stati rivali e lo saremo ancora, ma non siamo mai stati così vicini durante tutto il weekend. Comunque sia, sono davvero, davvero felice. Sono contento anche della situazione attuale in Aprilia, perché l'atmosfera all'interno del box è ottima. Anche il rapporto che ho con Jorge è molto buono. Abbiamo creato un’ottima atmosfera all’interno del box. Quindi, ovviamente, sono felice per il prossimo anno. Ma voglio anche concentrarmi su questa stagione e cercare di trarne il massimo".

Infine, ha dato un piccolo commento sul primo test effettuato in sella all'Aprilia 850cc del prossimo anno, andato in scena lunedì a Brno.

"E' stata una bella giornata, credo una delle migliori in sella per me, proprio grazie alle emozioni del giorno prima. E mi sono davvero divertito a guidare. La moto ha un bell’aspetto, cioè, ovviamente è ancora troppo presto per dirlo e penso che in fabbrica debbano ancora lavorare molto. Ma anche per me come pilota, perché adattarmi sarà davvero tosto e sarà un fattore chiave, un elemento fondamentale".

"Ma mi è piaciuto guidarla, la moto sembra buona, è divertente da guidare e mi sono divertito, la pista era buona. Ovviamente è difficile darvi un giudizio chiaro perché, sapete, dal 2022, quando ho debuttato in MotoGP, ad oggi, la moto è sempre stata praticamente la stessa. Voglio dire, stessa potenza, stessi dispositivi e tutto il resto. Quindi, solo 60 giri non possono sostituire 5 anni. Ma la prima impressione non è stata male", ha concluso.