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MotoGP | Bezzecchi: "La qualifica mi ha un po' segato le gambe, ma nella Sprint ci ho messo una pezza"
Dopo aver faticato sul bagnato, chiudendo solo nono in qualifica, il pilota dell'Aprilia è tornato ad essere molto competitivo sull'asciutto nella Sprint di Phillip Island, risalendo fino al quarto posto finale nonostante una partenza poco brillante che lo aveva visto arretrare addirittura 12°.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 24 ott 2026, 07:16
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Paul Crock / AFP via Getty Images
Dopo un venerdì da protagonista, Marco Bezzecchi aveva sicuramente delle aspettative abbastanza alte per il proseguimento del suo Gran Premio d'Australia di MotoGP. L'arrivo della pioggia a bagnare la pista per le qualifiche però ha complicato, e non poco, le cose per il pilota dell'Aprilia, che non è riuscito ad andare oltre al nono posto sulla griglia di partenza di Phillip Island.
La Sprint, disputata di nuovo con la pista asciutta, ha confermato che il potenziale del binomio formato dal riminese e della sua RS-GP è molto più alto in condizioni normali, visto che gli ha consentito di rimontare fino al quarto posto finale, ad un soffio dal podio. La posizione in griglia però rischia di condizionare anche la gara lunga di domani per il portacolori della Casa di Noale, che nel frattempo ha visto crescere a 50 punti il gap nei confronti del nuovo leader Marc Marquez, uscito vincitore dalla gara breve.
"Nella Sprint ci ho messo una pezza. Ovviamente, non sono contento della qualifica, perché purtroppo non sono riuscito a fare un giro abbastanza veloce per guadagnarmi un posto più avanti. Mi spiace, perché sul bagnato ero abbastanza competitivo, mi sentivo bene. Sull'asciutto mi sono trovato bene, ma su quel mix che c'è stato poi in qualifica non sono riuscito ad essere veloce, quindi quello mi ha un po' segato le gambe, però la Sprint è stata una bella rimonta e mi sono divertito", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti a Phillip Island, tra cui quelli di Motorsport.com.
Tra le altre cose, nelle prime fasi della Sprint ha perso ancora delle posizioni, arretrando 12°, anche se non è stata tutta farina del suo sacco: "A Raul Fernandez è rimasta la moto abbassata le prime due o tre curve, io ero attaccato a lui e non sono riuscito a trovare il buco: l'avevo passato alla curva 3, ma mi ha resistito come un matto, mi è rimasto davanti e purtroppo ho perso altre posizioni".
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Dopo una giornata così, è difficile dire se il bicchiere sia più mezzo pieno o mezzo vuoto: "E' un mix. Ovviamente, non si può non essere contenti di come è andata oggi perché comunque bisogna considerare che appunto, partendo nono, secondo me ho fatto un bel lavoro. E' il partire nono quello mi sta sulle palle, quello è chiaro, però è andata così. Quindi dobbiamo essere contenti di come abbiamo gestito le cose oggi pomeriggio. Ora dobbiamo lavorare, sapendo che fortunatamente abbiamo dei dati da analizzare in ogni tipo di condizione per essere pronti a tutto domani".
Nel finale della Sprint, il riminese sembrava avere qualcosina in più forse delle tre Ducati che lo precedevano con i fratelli Marquez e Di Giannantonio. Tuttavia, non sembra convinto che un paio di giri in più gli avrebbero permesso di ribaltare ulteriormente le cose: "Ero abbastanza veloce, però io ho dovuto spingere veramente tanto per tornare su e quindi due giri in più potevano essere buoni, ma anche no, Quindi alla fine la gara era 13 giri, mi prendo quei 13 giri lì e va bene".
Per domani però potrebbe tornare la pioggia, quindi Marco potrebbe anche tornare ad avere qualche difficoltà in più: "Il bagnato, come ho detto ieri, alla fine non è mai facile, non è mai uguale da un giorno all'altro, da un turno all'altro, quindi non so cosa aspettarmi. Onestamente, non voglio neanche fasciarmi troppo la testa con queste cose".
Infine, gli è stato domantato se ritiene che il vento possa aver inciso nella caduta e nel conseguente infortunio del suo compagno Jorge Martin, visto che l'Aprilia è probabilmente la moto più estrema dal punto di vista dell'aerodinamica: "Penso che il vento dia fastidio a tutti, più o meno nello stesso modo. Alla fine qua a Phillip Island il vento c'è sempre. Ieri c'era, oggi è vero che è cambiato, però faccio fatica a dirti le motivazioni per cui è caduto un altro. Alla fine l'unica cosa che spero è che stia bene", ha detto quando ancora non sapeva che "Martinator" aveva rimediato una frattura del radio e una sospetta frattura dell’ulna destra in sede distale.
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