MotoGP | Bezzecchi: "La prima volta in testa è una figata!"

In un mondo ideale, il podio del Mugello avrebbe dovuto avere quattro gradini, perché Marco Bezzecchi avrebbe meritato di veder premiata la sua bellissima gara. Partito benissimo dalla prima fila, il pilota della Mooney VR46 si è ritrovato per la prima volta al comando di una gara di MotoGP e non ha mollato quella posizione fino al nono giro, quando lo ha superato Pecco Bagnaia.

Poi ha battagliato a lungo con il campione del mondo Fabio Quartararo ed è rimasto in zona podio fino al 17° passaggio, quando a superarlo è stato Aleix Espargaro. Poi è vero che nel tentativo di andare a riprendere il pilota dell'Aprilia ha commesso un errore che lo ha fatto finire quinto, alle spalle anche di Johann Zarco, ma alla sua ottava gara ha già dimostrato di potersela giocare con la creme della classe regina.

"E' stata una bella giornata e sono rimasto sorpreso della mia gara. Non mi aspettavo di andare così bene, ma quando mi sono ritrovato lì davanti mi sono detto che dovevo provarci. Non è andata per niente male: sono riuscito a fare qualche giro in testa e a stare un po' con quelli buoni", ha detto Bezzecchi.

"Alla fine stavo anche riprendendo Aleix, ma ero un po' impiccato con la gomma davanti, quindi mi si è un po' chiusa all'Arrabbiata 1. Ho scalato una marcia, ma Zarco era molto vicino e mi ha fregato. Comunque va bene così", ha aggiunto.

La variabile che non si sarebbe aspettato nella gara di oggi, è curiosamente il campione del mondo Quartararo, per il quale ha speso parole importanti: "Guardando i passi del weekend, Pecco, Aleix e Bastianini mi sembravano quelli più in forma. Quartararo non mi pareva così veloce, ma oggi andava veramente fortissimo. Mi ha passato nonostante io fossi più veloce sul rettilineo, perché nelle curve va veramente forte, quindi bisogna fargli i complimenti. Comunque è stato figo stare lì davanti con quelli buoni".

Nella prima parte di gara ha avuto modo di battagliare e divertirsi anche con il compagno di box Luca Marini: "Ci siamo fatti due o tre sorpassi, ma io sinceramente pensavo di averne di più, quindi ho voluto provare a stare davanti e magari rimanere con Quartararo".

Quando poi gli è stato chiesto se durante la gara ci avesse creduto al podio, ha aggiunto: "Di brutto. Anche gli ultimi giri ci volevo provare con Aleix e se fossi riuscito ad attacarmi, lo avrei fatto. Diciamo che, quando la moto mi ha dato quell'avviso all'Arrabiata, ho preferito non compromettere la gara".

La top 3 però ora è un obiettivo dichiarato per la sua annata da rookie: "Prima della fine dell'anno mi piacerebbe riuscire a fare un podio, ma penso che se continuamo a lavorare così sia una cosa che si può fare. E' ovvio che ogni pista è a sé, quindi non so cosa aspettarmi da Barcellona. Ha qualche caratteristica simile, però il grip è diverso, quindi vediamo. Però questo è un obiettivo che è ben chiaro nella mia testa".

Infine, ha avuto pochi dubbi su quale sia stato l'aspetto che lo ha gasato di più della sua gara odierna: "Quando sono passato in testa la prima volta, è stata la cosa più figa. Alla San Donato ho frenato un po' più forte e sono passato davanti. Quella è stata la cosa più bella, anche se lo è stato altrettanto andare così forte tutta la gara ed arrivare così vicino a Pecco che ha vinto", ha concluso.