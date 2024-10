MotoGP | Bezzecchi: “Io mi sarei preoccupato per Vinales invece di fare il dito medio”

Delle molte cadute e dei tanti incidenti visti questo fine settimana nel Gran Premio d’Australia, senza dubbio il più spaventoso è stato quello che ha visto protagonisti Maverick Vinales e Marco Bezzecchi nella Sprint di sabato. Il pilota di Viserba, che il prossimo anno prenderà possesso del box che occupa lo spagnolo attualmente nella Casa di Noale, ha difeso per diversi giri la sua posizione sul rivale.

A due giri dal termine, l’alfiere Aprilia è riuscito a superarlo in modo millimetrico proprio prima di una forte frenata che Bez non ha potuto evitare, tamponandolo violentemente alla velocissima Curva 1. Entrambi sono finiti nella via di fuga rotolando per diversi metri sulla ghiaia. Il pilota del team Pertamina Enduro VR46 è rimasto a terra, mentre Vinales ha avuto una reazione d’istinto alzandosi e alzando il dito medio verso il rivale.

Quando, lo stesso sabato, è stata recriminato il gesto allo spagnolo, ha risposto in maniera piccata: “Mi buttano fuori a più di 30 km/h, cosa devo fare, dargli un bacio?”. I commissari, nella domenica mattina australiana, hanno rivisto l’incidente con Bezzecchi, decidendo di penalizzarlo con un Long Lap Penalty da scontare in gara. Questo ha rovinato la partenza eccellente dell’alfiere VR46, che era secondo proprio prima di effettuare il Long Lap, per poi finire a terra nel tentativo di rimontare.

“L’incidente del sabato è stato una situazione strana. Maverick mi ha sorpassato grazie alla scia e la mia moto è andata sulla sinistra, così ho dovuto inclinarla un po’ per rimetterla dritta. Quando ho fatto questo, Maverick si è messo davanti a me e ha frenato molto presto. Nel video si vede molto bene che frena, poi lascia i freni e subito dopo frena di nuovo. Quando freni nel punto esatto, non li lasci andare. Lì sono stato risucchiato”, ha racocntato Bezzecchi dopo la gara di domenica. “La penalità? Capisco che non sia stata un’azione facile da giudicare e che, normalmente, chi è dietro è responsabile dell’errore”, ha riconosciuto accettando la sanzione.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, Bezzecchi è rimasto male per il gesto di Vinales: “Non mi importa della penalità, ma del comportamento di Maverick dopo la caduta. Al centro medico abbiamo parlato e mi ha detto che la cosa importante era che non ci fossimo fatti male. Poi ha parlato con voi giornalisti e si è mostrato molto arrabbiato”.

“Non mi è piaciuto il suo comportamento subito dopo la caduta. Se fosse stato al contrario, io mi sarei preoccupato delle condizioni di un pilota a terra invece di mostrargli il dito medio e mandarlo a quel paese ripetutamente. Ma l’importante è che stiamo bene entrambi”, ha affermando dichiarando conclusa la vicenda.

Sul suo stato di salute, ha spiegato che si è recato a Melbourne in elicottero per fare una TAC alla parte superiore del corpo. “Non ero del tutto d’accordo, perché temevo che poi non mi volessero far correre la domenica, ma il dottor Charte mi ha calmato e mi ha convinto che fosse importante assicurarsi che tutto fosse a posto”, ha concluso il pilota del team Pertamina Enduro VR46.

Anche Vinales dà per concluso l’accaduto: “Il braccio va meglio di quanto immaginassi dopo l’incidente”, ha raccontato dopo la gara di domenica di Phillip Island. “Bezzecchi? Non è nemmeno venuto a parlare con me per chiedermi scusa”, ha sostenuto.