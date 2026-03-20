MotoGP | Bezzecchi in Q1: "Dobbiamo ancora capire cosa non ha funzionato"
Il Gran Premio del Brasile è iniziato in salita per il pilota dell'Aprilia, che ha chiuso la giornata con il 20° tempo e con l'obbligo di passare dalla Q1. Purtroppo la sua RS-GP ha avuto qualche difficoltà da chiarire proprio nel momento migliore per fare il tempo, poi la pioggia gli ha impedito di migliorare. L'obiettivo ora è riscattarsi domani.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images
Dalle stelle alle stalle. E' questo il riassunto più stringato del venerdì che ha vissuto Marco Bezzecchi nel ritorno della MotoGP in Brasile. Reduce dalla convincente vittoria nella gara di apertura in Thailandia, la sua terza consecutiva, il pilota dell'Aprilia sembrava aver preso bene le misure al rinnovato circuito di Goiania, chiudendo terzo in una FP1 iniziata con un'ora di ritardo e caratterizzata dalla pista bagnata.
Purtroppo nel pomeriggio le cose non sono andate altrettanto bene, perché il riminese ha dovuto fare i conti con una RS-GP molto nervosa, in particolare nei primissimi minuti, quando c'erano le condizioni migliori per fare un tempo. La sessione infatti è iniziata con una leggera pioggerella, che ha via via aumentato la sua intensità, fino a quando a circa 30 minuti dal termine ha reso praticamente impossibile migliorarsi, relegando così "Simply the Bez" in 20° posizione e costringendolo quindi a passare dalla Q1.
"Stamattina non era andata male, mi sentivo bene ed ero abbastanza veloce. Poi nel pomeriggio, specialmente nel primo run, che è stato quello con le condizioni della pista migliori, abbiamo avuto chiaramente qualche problema. Dobbiamo ancora capire cosa non ha funzionato, ma gli ingegneri ci stanno lavorando e mi unirò a loro appena abbiamo finito qui", ha detto Bezzecchi quando ha incontrato i giornalisti a fine giornata.
Il pilota italiano è stato l'unico a tornare in pista nei minuti conclusivi, ma senza successo: "Ci ho provato, perché ero in fondo alla classifica, quindi ho cercato di rischiare, ma la pioggia aumentava sempre di più ed era impossibile migliore, quindi non è bastato. Il problema è stato all'inizio, quando la pista era in condizioni migliori. Poi la pista purtroppo non si asciuga, ma io in quel momento non ero abbastanza veloce, quindi ci è mancato il timing".
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Anche il portacolori della Casa di Noale si è accodato ai suoi colleghi, mostrando apprezzamento per il tracciato di Goiania, anche se ha sottolineato che secondo lui l'asfalto ci mette troppo ad asciugarsi: "Il circuito è molto bello, il tracciato è piacevole: è veloce e super divertente, ma il problema è che l'asfalto non si asciuga. Basta che piova per pochi minuti e poi le chiazze d'umido rimangono lì tutto il giorno e sono ovunque. Questo è complicato, ma la pista è bellissima. Speriamo quindi che domani sia una giornata migliore e di poterci divertire un po' di più".
Questa situazione rende molto complicata anche la scelta delle gomme: "Se fosse come oggi, credo che tutti partirebbero con le slick, ma è molto difficile da dire. Possiamo solo aspettare l'ultimo momento e decidere in base alle condizioni. Ma al momento non è il mio pensiero principale, ora voglio solo cercare di migliorare domani mattina, poi vedremo".
Infine, volendo guardare al bicchiere mezzo pieno, i 15 minuti della Q1 potrebbero essere un piccolo vantaggio se le condizioni dovessero essere particolari anche domani: "Perché no? Sicuramente avremo a disposizione 15 minuti in più, ma il target è sicuramente passare il taglio, è molto importante. Ma vedremo, perché sarà una Q1 super competitiva, quindi bisognerà dare il massimo".
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