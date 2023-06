MotoGP | Bezzecchi: “Il venerdì non conta, qui Pecco fa spavento”

È indubbiamente il pilota che si candida ad essere il primo avversario di Pecco Bagnaia in questa prima giornata del Gran Premio d’Olanda: Marco Bezzecchi conclude il venerdì di Assen con il miglior crono dopo aver dominato entrambe le sessioni. Il tempo della mattina è stato ritoccato nel pomeriggio, per portare il riferimento a 1’32”063, in coincidenza con un venerdì complicato per il campione del mondo in carica.

Tuttavia, il portacolori Mooney VR46 non si adagia, anzi. Crede che non si possa fare eccessivo affidamento a questo risultato. Il crono serve in qualifica, così come i punti si assegnano in gara, le libere del venerdì sono una preparazione al weekend, comunque molto buona per il pilota del team di Valentino Rossi: “Non sono l’uomo della giornata, il venerdì è una giornata che non conta niente! Serve solo per andare in Q2!”.

“Ho fatto un bell’inizio, sono contento, però il venerdì conta fino a un certo punto. Però sono contento perché sono riuscito a essere veloce sia di passo sia sul giro secco. Il passo al Sachsenring un po’ mi mancava. Ho provato tutte le gomme e sono soddisfatto perché siamo riusciti a completare il nostro piano. È filato tutto liscio tranne un problemino alla moto stamattina, ma i ragazzi sono stati bravissimi a risolverlo”, ha spiegato Bez raccontando il suo venerdì.

Indubbiamente quello di Assen è stato il miglior avvio di weekend della stagione per Bezzecchi, che proprio qui lo scorso anno ha conquistato il suo primo podio in MotoGP: “Non avevo mai fatto due primi il venerdì, in generale è stata una giornata molto positiva. Ma è pur sempre venerdì. Alla fine secondo me ho guidato abbastanza bene, ovviamente ci sono dei punti della pista in cui devo migliorare un po’ perché altri sono più bravi di me. C’è sempre da fare un po’ meglio, ma per il momento sono contento”.

“Iniziare bene il venerdì, più che per il risultato finale, serve al mindset del weekend”, spiega andando poi a ragionare sui due giorni che seguiranno. “Adesso è importantissimo partire bene, perché quando devi rincorrere non arrivi più o, se arrivi, è troppo tardi. Perciò iniziare bene è fondamentale, l’obiettivo domani è quello di fare una bella qualifica e cercare di partire più avanti possibile. Qua le prime due file sono sempre l’obiettivo, ma se si riesce a fare qualcosa di più, sarebbe meglio. Anche al Sachsenring partivo quinto ma non è stato facile, perché poi le KTM e le Honda partono forte e ti fregano sempre alla prima curva. Poi cerchiamo di fare una bella Sprint e prendere un po’ di informazioni anche per domenica”.

Nonostante Bagnaia si sia mostrato più in difficoltà in questo avvio di weekend, Bez non sente di escluderlo dalla lotta, anzi. Ritiene che il pilota ufficiale Ducati sia un riferimento sul tracciato di Assen e spera di poter lottare con lui nelle posizioni di vertice: “Il testa a testa con Pecco? Spero! Ma chiunque sia, spero di essere davanti! Poi se c’è Pecco sono contento, sarà difficile perché è molto forte, ma anche gli altri non faranno i complimenti”.

“È una motivazione, come sempre, noi facciamo così per spingerci. Lui qui è molto forte, quindi non mi farei troppe aspettative, nel senso che se l’ho fregato oggi non è detto che lo frego anche domani. Pecco ha vinto qui l’anno scorso, ma storicamente è una pista dove fa spavento. Quindi per questo sono contento, ma non troppo, perché voglio continuare così. Margine? C’è sempre, ma lo hanno anche gli altri, bisogna cercare di essere più bravi possibile”, conclude Bezzecchi.