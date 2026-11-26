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MotoGP | Bezzecchi: "Il Costruttori è fattibile, con Martin sarà una sfida tosta per il 2° posto"
Dopo la grande doppietta di Portimao, il pilota riminese guarda con ottimismo all'ultimo round di Valencia e sembra vedere alla portata entrambi gli obiettivo: il titolo Costruttori per l'Aprilia e spuntarla nella lotta per il 2° posto nel Mondiale con il compagno Jorge Martin.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 26 nov 2026, 16:33
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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Ultima fermata, Valencia. Il titolo 2026 della MotoGP ormai è stato assegnato a Marc Marquez, ma l'atto conclusivo della stagione è molto importante in casa Aprilia. Da una parte, la Casa di Noale ha la possibilità di portarsi a casa il titolo Costruttori, dopo aver già colto quello team. E parte da una situazione che la vede in vantaggio di 9 punti sulla Ducati. Questo vuol dire che, se dovesse riuscire a fare almeno due secondi posti, sarebbe sicuramente campione.
Dall'altra però, ci sarà la battaglia interna alla squadra, perché Jorge Martin e Marco Bezzecchi arrivano al Circuito Ricardo Tormo separati tra loro da appena 2 punti e si potranno contendere la palma di vice-campione del mondo. E questa sfida finale arriva in un momento perfetto per il pilota riminese, che è reduce dalla sua prima doppietta in carriera nel Gran Premio del Portogallo.
"Portimao è andata bene, sono contento di essere subito qua a Valencia e di fare un'altra gara attaccata. Ovviamente l'obiettivo è lo stesso, cercare di costruire una buona velocità da subito, dal venerdì, e cercare di fare il miglior weekend possibile. Vorrei finire bene ovviamente, sia per me che per tutta la mia squadra, quindi ci impegneremo duramente e vedremo cosa riusciremo a fare", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti a Valencia, tra cui quelli di Motorsport.com.
"Simply the Bez" vede alla portata entrambi gli obiettivi che gli si prospettano davanti, anche se sa che non sarà semplice regolare "Martinator", per quanto quest'ultimo non sia ancora al 100% dall'infortunio al polso destro rimediato in Australia.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
"Sono entrambi due obiettivi che sarebbero importanti ovviamente. Il costruttori non solo per me, ma per tutte le persone che lavorano sia qui alle gare sia in Italia a Noale. Penso che sia una cosa fattibile, dobbiamo chiaramente impegnarci al massimo, come faremo sicuramente per ottenerlo. E poi ovviamente il secondo posto nella classifica è anche un obiettivo importante, sarà una sfida tosta perché Jorge qui è sicuramente velocissimo Però dai, siamo lì, cercheremo di fare una bella bagarre e vediamo chi riesce a spuntarla".
Tra pochi giorni poi sarà già il momento di voltare pagina, perché la gara di domenica manderà in pensione le 1.000cc e martedì ci sarà il primo test collettivo con le nuove 850cc. Bezzecchi è uno dei pochi che ha già potuto provare la base della nuova RS-GP, ma l'attesa è comunque molto grande.
"C'è un grande fermento nel box, sono tutti carichi ovviamente, è un po' un nuovo inizio della MotoGP, quindi sarà figo. Sono curioso di vedere come ha lavorato l'Aprilia in questi mesi, tra quando ho provato l'ultima volta la moto e martedì. Alla fine è una moto diversa, ma è ancora un po' acerba, quindi bisogna darle il tempo di capire come funziona", ha concluso.
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