MotoGP | Bezzecchi: "Ho sbagliato, ma non mi aspettavo tanto front lock"

Con il secondo posto di ieri nella Sprint aveva ridotto a soli 27 punti il gap nei confronti di Pecco Bagnaia nella classifica iridata ed oggi sembrava avere tutte le carte in regola per provare a giocarsi la vittoria anche nella gara lunga, quindi la chance di accorciare ancora.

Il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP però è durato meno di sei giri per Marco Bezzecchi, che è caduto alla curva 15 quando si trovava in seconda posizione, alle spalle proprio del compagno di Academy. Il portacolori della Mooney VR46 è stato molto onesto nel raccontare la dinamica dell'incidente e nel prendersi la colpa di quanto accaduto, spiegando che probabilmente avrebbe potuto essere più prudente.

"Io mi sono spostato per frenare, ma quando ho frenato ho avuto un sacco di front lock, quindi ho mollato un pelo il freno e in questo modo sono entrato nella scia di Pecco, quindi ho ripreso velocità. A quel punto non sono più riuscito a rallentare e quando ho rifrenato mi ha rifatto front lock e si è chiuso l'anteriore. Forse avrei dovuto spostarmi un po' di più, quello è stato il mio errore, ma quello che non mi aspettavo è il front lock così forte che ho avuto all'inizio, quindi dobbiamo cercare di capire come mai sia successo".

Quando poi gli è stato chiesto se questa cosa possa essere stata figlia anche della nuova regola che impone penalità se si sta al di sotto dei valori di pressione che impone la Michelin, ha aggiunto: "E' una cosa che sarebbe potuta succedere ugualmente, ma forse il front lock con la soft e standogli dietro già da un po' di giri non ha aiutato. Adesso non abbiamo ancora guardato la pressione, ma è una cosa che ogni tanto succede. Ma penso che sia stato un errore mio il fatto di non essermi spostato abbastanza".

Fino a pochi minuti dal via era stato vicino a tentare un azzardo con la gomma anteriore, ma poi si è allineato a tutti gli altri: "Inizialmente volevo usare la media, ma poi erano tutti con la soft, quindi non me la sentivo di prendermi un rischio che sarebbe potuto andare bene o anche male".

Con il senno di poi comunque non sembra essersi pentito della sua scelta: "Non saprei, forse è stato giusto partire con la soft, anche perché poi ha cominciato a piovere, quindi è stata una gara un po' particolare. Comunque sono caduto e quindi non saprei rispondere, anche se fino a quel momento mi sono trovato molto bene con la soft. Ho avuto un paio di sbacchettate, ma è normale perché la soft si muove un po' di più".

La delusione è più per l'occasione sprecata che per i punti persi nei confronti di Bagnaia nella classifica iridata: "Per il campionato mi dispiace, ma non ci sto guardando troppo al momento. Sono più triste per la gara perché, non so se avrei potuto vincere, ma credo che avrei battagliato per la vittoria. Avevamo lavorato bene ed ero veloce in tutte le condizioni, quindi è un peccato finire il weekend così. Mi dispiace per la squadra".

Di qui al Gran Premio d'Austria molto probabilmente dovrà prendere una decisione anche sul suo futuro: secondo quanto appreso da Motorsport.com, se vuole una Ducati ufficiale dovrà fare il salto nel Pramac Racing, quindi per lui non sarà una scelta semplice, visto il bellissimo rapporto che ha con tutti i membri della Mooney VR46.

"Per il momento voglio solo mettermi alle spalle questa giornata, quando arriverò a casa poi probabilmente parlerò con il mio manager per capire quale sia la situazione. Ma ora la cosa più importante è rimanere positivi in una giornata negativa come questa per tornare in Austria veloce come lo ero qui venerdì", ha concluso.

