MotoGP | Bezzecchi: "Ho preservato un po' le energie"

Carica lettore audio

Non era il debutto assoluto in MotoGP, visto che quello era già avvenuto lo scorso novembre a Jerez de la Frontera, ma per Marco Bezzecchi potremmo definire "di apprendistato" anche la prima giornata dello Shakedown di Sepang, il test di tre giorni riservato solamente agli esordienti ed ai collaudatori.

Il portacolori del Mooney VR46 Racing Team ha completato 38 tornate con un best di 2'02"012, una prestazione che gli ha permesso di chiudere in sesta posizione, staccato di poco più di un secondo dal miglior riferimento di giornata, realizzato dalla KTM Tech3 dell'altro rookie Raul Fernandez. Il ducastista comunque ha spiegato di non aver voluto esagerare, visto che dovrà affrontare cinque giornate di test nello spazio di una settimana, e di aver lavorato soprattutto sulla posizione in sella alla sua Desmosedici GP.

"E' stata una buona giornata. In generale mi sono sentito bene sulla moto e mi sono goduto la Ducati. Non ho fatto tantissimi giri, perché ci aspettano tanti giorni di lavoro e volevo preservare un po' di energie, specialmente per i test ufficialie con tutti gli altri piloti. Però siamo riusciti a provare alcune cose che non eravamo riusciti ad usare a Jerez e le sensazioni sono positive", ha detto Bezzecchi.

"Oggi abbiamo lavorato sulla posizione in sella, che è un aspetto molto importante sulla Ducati. Ne ho parlato con Luca (Marini) durante l'inverno, perché lui ha avuto abbastanza problemi l'anno scorso da questo punto di vista, quindi voglio essere piuttosto certo della mia posizione. E anche la Ducati ha voluto che facessi una prova che non eravamo riusciti a fare a Jerez in questo senso. Domani non so ancora cosa proveremo, ma la cosa più importante è girare e far crescere il feeling con la moto", ha aggiunto.

Nei giorni scorsi ha svelato di aver scelto il nome per la sua moto, chiamandola Marianna. Il romagnolo, che aveva sempre dato nomi femminili alle sue moto anche in passato, ha spiegato i motivi di questa decisione: "E' un nome italiano che è composto da due nomi, Maria e Anna. L'ho scelto perché ho due moto, ma non volevo dargli due nomi differenti, perché sembrava quasi come avere due fidanzate. Con la mia ragazza, quindi, abbiamo scelto un nome che potesse avere un significato su entrambe e mi piace molto".

Il secondo di distacco incassato da Fernandez per il momento non sembra preoccuparlo più di tanto: "Essendo solo il primo test, penso che sia un po' presto per fare delle comparazioni. Oggi ho pensato solo a portare avanti il programma di lavoro che avevamo organizzato con la squadra e non ho guardato troppo a cosa hanno fatto gli altri. Durante la stagione sarà diverso, ma per il momento non ci guardo troppo".

La velocità di punta della Desmosedici GP rimane qualcosa di strabiliante per chi arriva dalla Moto2, anche se meno rispetto al primo impatto di Jerez: "La moto è impressionante, è molto veloce, anche se devo dire che qui mi ha impressionato un pochino meno rispetto a Jerez, perché quella era la mia prima volta su una MotoGP e la pista è molto stretta rispetto a Sepang. Qui però le velocità sono notevoli, penso di aver toccato 335 km/h o forse anche qualcosa in più".

Con il caldo infernale che la contraddistingue, Sepang è sempre un ottimo banco di prova anche per la preparazione fisica: "Penso che abbiamo fatto un buon lavoro con il mio preparatore Carlo, ma è solo il primo giorno, quindi dovremo aspettare ancora di fare qualche giro in più per vedere a che punto siamo realmente. E' stato faticoso, perché la moto ha bisogno di più forza per essere guidata e fa molto caldo, però quello ce lo aspettavamo, quindi non è stato troppo sconvolgente".

Infine, quando gli è stato domandato in cosa cambia il lavoro nel box nel passaggio dalla Moto2 alla MotoGP, ha aggiunto: "E' abbastanza diverso. Già ci sono due moto e per me è abbastanza strano. Però in generale c'è molto più lavoro da fare e i dati da controllare sono molto più complicati, perché ci sono più dettagli da guardare. Poi le corse alla fine son quelle, anche se in MotoGP è tutto all'ennesima potenza, quindi diventa un po' più complicato. Nel box comunque si sta bene e i test sono ancora una cosa abbastanza tranquilla, non c'è nervosismo come in un turno di prove libere o in una qualifica, quindi si riesce a lavorare molto bene. L'importante sarà confermarsi anche quando ci sarà del nervosismo".

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 1 / 8 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 2 / 8 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 3 / 8 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 4 / 8 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 5 / 8 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, Team VR46 6 / 8 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, Team VR46 7 / 8 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, Team VR46 8 / 8 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images