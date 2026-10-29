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MotoGP | Bezzecchi: "Ho più da guadagnare che da perdere? Non è vero un c***o!"

Il pilota dell'Aprilia ammette che provare a recuperare 50 punti a Marc Marquez con appena 148 in palio è un'impresa molto ardua. Questo non vuol dire però che non ci proverà a Sepang, dove andrà sì all'attacco, ma comunque senza correre rischi esagerati.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 29 ott 2026, 10:00

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

50 punti da recuperare possono essere pochi o tanti, a seconda dei punti di vista. Il team manager della Ducati, Davide Tardozzi, li ha definiti "niente", ma Marco Bezzecchi che è quello che quel gap su Marc Marquez deve provare a colmarlo sembra pensarla in maniera decisamente diversa.

Il pilota dell'Aprilia è arrivato a Sepang consapevole che questa è una sorta di ultima spiaggia per le sue speranze iridate, anche perché i punti in palio iniziano ad essere sempre meno, 148 per la precisione, quindi nel Gran Premio della Malesia si gioca un po' il tutto per tutto. Con nella testa però anche l'idea che non è vero fino in fondo che ormai non ha più niente da perdere.

"50 punti sono 50 punti, non sono come zero. E' vero che nelle gare può succedere di tutto e apprezzo quello che ha detto e che pensa di me, ma non sarà facile. Diciamo che da un certo punto di vista c'è più da guadagnare che da perdere, però in realtà non è vero un cazzo, c'è anche da perdere ovviamente. Sono quelle situazioni un po' particolari dove alla fine, finché non ti ci trovi, non sai mai come comportarti", ha detto Bezzecchi ai giornalisti italiani presenti a Sepang dopo la conferenza stampa che ha aperto il fine settimana malese.

"Il weekend deve ancora iniziare, quindi io sto pensando a domani intanto, cercare di fare bene, poi ovviamente 50 punti non è che c'è troppo da girarci intorno, bisogna cercare di recuperare se si vuole rimanere in gioco. Sappiamo che realisticamente è molto difficile, questo però non ci deve comunque distogliere dal nostro obiettivo, che è quello di cercare di fare il massimo ogni weekend, poi il resto si vedrà", ha aggiunto.

In passato, Sepang è stato un circuito che si è sposato meglio con le caratteristiche della Ducati piuttosto che con quelle dell'Aprilia, ma per il momento il riminese preferisce non fasciarsi la testa.

"Alla fine non lo potrò mai sapere, almeno fino a domani, però non guardiamo più di tanto agli altri, cerchiamo di guardare noi stessi. Abbiamo fatto un buon lavoro fino a qua, è vero che è una pista dove storicamente non abbiamo mai brillato, però cercheremo di fare il nostro massimo, turno per turno, fino ad arrivare alle due gare e vedere cosa riusciamo a portare a casa. speriamo di fare due buoni risultati".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Quinn Rooney / Getty Images

Quella alle porte di Kuala Lumpur è una pista molto impegnativa, che richiede grande capacità di adattamento, soprattutto per quanto riguarda l'usura degli pneumatici, che sulla distanza è resa molto elevata dalle alte temperature.

"Bisogna essere forti sia in staccata che in percorrenza, come in tutte le piste, però in realtà è una grande verità che servono un po' due stili di guida differenti tra il time attack e la gara. C'è un consumo delle gomme molto alto, soprattutto sul posteriore, ma in realtà anche sull'anteriore, quindi il layout è fantastico, ti porta un po' ad aggredire anche tutte quelle frenate in angolo, soprattutto nella seconda parte della pista. Però in gara può essere forse la cosa più semplice da sbagliare, quindi bisogna prenderla con le pinze. Però è divertente da guidare, il meteo è un po' pazzerello, non so come dire, perché anche qua può piovere praticamente tutti i giorni, e quindi dai, un bel po' di roba nel calderone".

La notizia di questo giovedì è che il suo compagno Jorge Martin ha ottenuto il "fit" per andare in pista domani, nonostante appena cinque giorni si sia fratturato il radio destro nella Sprint di Phillip Island. Cosa che tiene almeno virtualmente vive le sue speranze iridate, visti gli appena 10 punti di ritardo su Marc Marquez.

"Sono contento di vederlo, sono contento di vedere che sta abbastanza bene. Chiaramente stare nel box è una cosa, andare in moto è un'altra, quindi gli auguro ovviamente di sentirsi bene anche in moto".

Durante la conferenza stampa si è parlato ancora una volta di eventuali ordini di scuderia o della possibilità che Alex Marquez, storicamente molto veloce a Sepang, possa provare a dare una mano al fratello. Questi però sono tutti discorsi che per il momento Bezzecchi preferisce non prendere in considerazione.

"Non lo so, ma neanche mi interessa più di tanto onestamente. Se mi metto a pensare a cosa fanno gli altri, secondo me spreco solo delle energie preziose che devo investire nel cercare di fare il meglio per me, quindi non mi pongo più di tanto il problema. Cerchiamo di essere lì davanti in mezzo a loro, così magari possiamo fare una bella bagarre sia con Alex che con Marc, me lo auguro ovviamente anche con Jorge", ha concluso.

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