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MotoGP | Bezzecchi: "Ho imparato qualcosa da ogni errore, ma il difficile è metterlo in pratica"

La caduta al primo giro a Misano non sembra aver fatto perdere la fiducia al pilota dell'Aprilia, che spera ancora di poter dire la sua nella corsa al titolo, nonostante i 33 punti di ritardo. La chiave però sarà ritrovare quella grande costanza di rendimento che aveva avuto nella prima parte della stagione.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Misano sembrava poter essere la grande occasione di Marco Bezzecchi per accorciare la classifica e rilanciare la sua candidatura al titolo della MotoGP 2026 ma, dopo un la pole position ed un buon secondo posto nella Sprint, il pilota dell'Aprilia ha commesso un errore al primo giro della gara lunga, quando era al comando, finendo ruote all'aria alla curva 13.

Uno zero pesante, che lo ha fatto finire a 33 punti dalla vetta, occupata in condivisione da Marc Marquez, reduce da quattro vittorie negli ultimi due weekend, e dal suo vicino di box Jorge Martin. Quando ha incontrato i media al suo arrivo al Red Bull Ring, dove questo fine settimana si disputa il Gran Premio d'Austria, il riminese è partito proprio dall'analisi del suo errore.

"Ho analizzato tutto, i dati e tutto il resto, ovviamente partendo dal mio errore. Ho cercato di capire in ogni dettaglio cosa avessi sbagliato. E una volta capito, mi sono reso conto che in un certo senso lo avevo già intuito anche prima di esaminare i dati. Guardare i dati alla fine è doloroso, ma alla fine ti dà la possibilità di capire nei dettagli. E questo è tutto", ha detto Bezzecchi ai giornalisti, tra cui quelli di Motorsport.com. 

"Alla fine traiamo gli aspetti positivi dal weekend. Ci sono stati molti aspetti positivi, a partire dalla velocità, ma anche dalla costanza durante la Sprint. Molti aspetti positivi. Ovviamente un po’ di delusione per come è andata a finire, ma questo fine settimana avremo un'altra occasione", ha aggiunto.

Dopo essere stato per buona parte della stagione la lepre inseguita da tutti, dopo aver commesso qualche errore di troppo, ora Marco si trova a vestire i panni dell'inseguitore. Dunque, ora servirà anche una mentalità diversa: "E' cambiata, ma non per questa cosa, più per il voler ricercare di nuovo il livello della prima parte del campionato. Un po' complice qualche errore, un po' l'infortunio, ho perso la consistenza. Quindi il mio obiettivo alla fine è quello di tornare ad essere sempre abbastanza costante".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Getty Images

Dopo la gara di Misano ha spiegato di non aver mai ritenuto di avere il Mondiale in tasca dopo aver vinto quattro delle prime sette gare, ma anche di ritenere che Marquez pensi la stessa cosa anche dopo aver recuperato oltre 100 punti. Un concetto sui cui gli è stato chiesto di ritornare anche oggi in Austria.

"Io ho detto che non ho mai pensato di aver vinto e che ora non lo pensa neanche Marc, ma secondo me. Vuol dire che lui secondo me nella sua testa non lo pensa, perché i campioni fanno così, non pensano di aver già vinto, perché quello è il momento in cui si inizia a sbagliare tanto. Alla fine è vero che mancano ancora un po' di gare e chiaramente Marc è un rivale molto forte, molto difficile da battere, ed è in un buon momento perché viene da quattro vittorie tra Aragon e Misano".

"Quindi quando Marc è così, è più difficile, però alla fine io in questo momento non mi devo preoccupare troppo di questo. Non bisogna perdere troppo, ma non bisogna neanche fasciarsi troppo la testa, devo cercare di mantenere la concentrazione e fare il mio massimo ogni weekend. Siamo una squadra molto unita e questo deve darci un boost per cercare di fare il massimo e vedere poi alla fine cosa riusciamo a portare a casa".

Con 33 lunghezze da recuperare, per credere alla rimonta bisognerà trovare il giusto mix tra le vittorie e la costanza di rendimento: "Bisogna cercare di fare entrambe le cose. Poi è chiaro che se fai sempre quarto, quinto o sesto, è sicuramente buono, però ti manca qualcosa. E' difficile, perché devi essere veloce ma anche non fare errori. Purtroppo io ho fatto qualche errore anche quando ero veloce, quindi non so esattamente com'è che devo fare. Vediamo, piano piano, e ogni weekend cerchiamo di fare il massimo".

Infine, gli è stato domandato se abbia imparato qualcosa dall'incidente nella sua gara di casa e non è voluto entrare troppo nello specifico: "Ho imparato qualcosa, ma non è che non ve la posso dire, non ve la voglio dire (ride). Ci sono sempre tante cose che si imparano, sia nei momenti belli che in quelli brutti, che sono più dolorosi ma solitamente ti insegnano tante cose. E alla fine penso di aver imparato qualcosa di diverso ogni volta che ho fatto un errore. E' difficile metterle in pratica, però ci sto lavorando e piano piano ci riuscirò", ha concluso.

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