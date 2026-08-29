MotoGP | Bezzecchi: "Ho frenato troppo presto alla prima curva e Marc è sempre pronto a cogliere l'attimo"

Marco Bezzecchi ha giocato tutte le sue carte, ma non sono bastate per battere Marc Marquez su una pista come Motorland Aragon, che per il pilota della Ducati è quasi come il giardino di casa. Il pilota dell'Aprilia ha fatto una pole position strepitosa, risultando l'unico nella storia della MotoGP a scendere sotto al muro dell'1'45" e poi ha azzardato la gomma posteriore soft, a differenza della maggior parte dei piloti delle prime file, impostando quindi una strategia d'attacco per la Sprint.

Anche la partenza è stata molto buona, ma poi il riminese, per sua stessa ammissione, è stato troppo prudente alla prima staccata e questo ha aperto la porta all'attacco del #93, che con la sua gomma media ha visto l'occasione per provare ad evitare che il portacolori dell'Aprilia potesse scappare e l'ha colta alla grande. Anzi, ha anche mandato un filino largo "Simply the Bez", permettendo anche a suo fratello Alex di infilarsi secondo, andando a comporre un terzetto di testa che poi è rimasto in quest'ordine fino alla bandiera a scacchi.

"Purtroppo ho frenato un pelo troppo presto, ho fatto un errorino e Marc è sempre pronto a cogliere l'attimo, quindi è stato bravo, mi ha mandato un pelo largo, mi ha passato anche Alex e dopo purtroppo sono rimasto bloccato lì. Alex nei primi giri aveva una grande accelerazione come me, ma non riuscivo ad attaccarlo e poi quando il buono della gomma è calato è stata più una gara di sopravvivenza, però sono molto contento perché è stata una bella giornata, quindi bene", ha raccontato infatti Bezzecchi quando è arrivato ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nonostante le Ducati abbiano fatto doppietta con la gomma media, Marco ha difeso la scelta della soft quando gli è stato domandato se con il senno di poi ne avrebbe fatta una differente.

"Dirlo adesso è veramente troppo facile, però onestamente io mi sentivo bene con la soft e ho fatto il passo che pensavo che sarei riuscito a fare, quindi 1'46" alto, 1'47" basso per tutta la gara. Ho fatto un 1'46"5 a metà gara perché volevo provare ad andare a prendere Alex, ma poi ho scaldato troppo la gomma e sono ricalato ancora. Quindi io, per come mi sentivo, ero convinto della soft e secondo me è stata la scelta giusta".

Riguardo alle sue possibilità di vittoria nella gara lunga di domani, con il doppio dei giri, ha preferito non sbilanciarsi, anche perché deve continuare a fare i conti con il dolore al ginocchio sinistro.

"Ora non lo so. Diciamo che ho sofferto un po' col ginocchio, come ho detto stamattina, la spalla invece non sta andando male. Spero di riuscire a fare una partenza migliore e provare a giocarmela di più, però vedremo domani", ha concluso Bezzecchi, che con il terzo podio consecutivo tra Sprint e gare lunghe si è riportato a 29 lunghezze dal leader iridato Jorge Martin.